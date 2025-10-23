৪ লাখ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালক দিব ২ লাখ ৯০ হাজাৰ বিঘা মাটি: বিধানসভাত আনিব ভূমিনীতিৰ সংশোধনী বিধেয়ক

৪ লাখ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালক দিব ২ লাখ ৯০ হাজাৰ বিঘা মাটি: বিধানসভাত আনিব ভূমিনীতিৰ সংশোধনী বিধেয়ক
বৃহস্পতিবাৰৰ কেবিনেটে ল'লে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ সংবাদমেলত এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সদৰী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
গুৱাহাটী: স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ১৯৮৩ চনত সংঘটিত অসমৰ নেলীত সংঘটিত ভয়ানক গণ নৰসংহাৰৰ তদন্ত কমিটি ‘‘তিৱাৰী আয়োগ’’ ৰ প্ৰতিবেদন বিধান সভাৰ মজিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে দাখিল কৰিব অসম চৰকাৰে ।
“নেলী গণহত্যাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ২৫ নৱেম্বৰত দাখিল কৰা হ’ব বিধানসভাত” - অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে লৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ বৃহস্পতিবাৰে কেবিনেটৰ বৈঠকৰ পিছেই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক অধিৱেশনত ১৯৮৩ ৰ নেলী হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাৱে দাখিল কৰাৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ৷
উল্লেখযোগ্য যে তিৱাৰী কমিচনৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ বা আন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আদিত উপলব্ধ ৷ তেনেস্থলত অসম চৰকাৰে পুনৰ কিয় বিধানসভাৰ মজিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে দাখিল কৰিব তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ?
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “অসম চৰকাৰৰ হাতত উপলব্ধ তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ যি কেইটা কপী আছে, তাত তিৱাৰীৰ চহীটো নাছিল । সেয়ে প্ৰতিবেদনখন সঁচা নে মিছা সেয়া লৈ সকলো চৰকাৰ পশ্চাদপদত আছিল - আমি ৰিপ’ৰ্টটো দি দিম । কিজানি মানুহে কয় মিছা ! আমি সেই সময়ত প্ৰতিবেদনখন লিখা কেৰাণী বা সচিব আছিল, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি বিষয়া পঠিয়াই কথা পাতি, ফৰেণচিক পৰীক্ষা কৰাই আমি গম পালো যে ৰিপ’ৰ্টটো সঁচা... যিহেতু নেলী কাণ্ড অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অংগ । বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদসকলে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াক উপস্থাপন কৰিছে । অন্ততঃ ৰিপ’ৰ্টটো সন্মুখত থাকিলে মানুহে প্ৰকৃত তথ্যটো পাব পাৰিব, সেই সময়ত কি হৈছিল ?”
অসম কেবিনেটে বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । অসম কেবিনেটে অসম পেট্র'কেমিকেলছ লিমিটেডৰ ৫০০ টি পি ডি মিথানল আৰু ২০০ টি পি ডি ফর্মেলিন প্ৰকল্পৰ বৰ্ধিত ব্যয়ত ২,২৬৭.২২ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে ৷
শিক্ষকৰ কল্যাণ সুনিশ্চিতকৰণ
কেবিনেটে অসম প্রাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক(নিযুক্তি আৰু বদলি নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৫ ৰ সংশোধনীত অনুমোদন জনাইছে । ২৫ নৱেম্বৰত হ’বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব ৷
এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা এছ এছ এৰ অধীনত ১২,০০০ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে আবেদনৰ অনুমতি প্রদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।
খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে কেবিনেটে বৃহস্পতিবাৰে খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালক ভূমি আবণ্টনৰ বাবে মিছন বসুন্ধৰা ২.০ ৰ অধীনত ২২৪ আবেদনৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ৷
মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণ
কেবিনেটে লগতে মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ আৰু মৰাণ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ গৃহীত কৰাৰ বাবে বিধানসভাত উপস্থাপনৰ অনুমোদন জনাইছে ।
৪ লাখ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালক দিব ২ লাখ ৯০ হাজাৰ বিঘা মাটি
চৰকাৰে বিধানসভাত আনিব ভূমিনীতিৰ সংশোধনী বিধেয়ক । ইয়াৰোপৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ প্ৰসংগত সবিশেষ আলোচনা কৰা হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘মই মৰিয়নীত ঘোষণা কৰাৰ দৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ প্ৰসংগত সবিশেষ আলোচনা কৰা হয় ৷ যদি আমি অৰ লেণ্ড চিলিং এক্টখন সংশোধনী কৰো তেতিয়া দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰ বিঘা মাটি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিব পাৰিম ৷ তেতিয়া প্ৰায় চাৰে চাৰি লাখৰ ওচৰত চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালে মাটি পাবলৈ সক্ষম হ’ব । এই কামটো কৰিব পাৰিলে, আমি ভূমি নীতিৰ এটা বিৰাট পৰিৱৰ্তন আনি এটা সামাজিক লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পাৰিম ৷”
অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমি আবণ্টন দিবলৈ ভূমি নীতিৰ সংশোধনী বিধেয়ক আগন্তুক নৱেম্বৰত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত সদৰী কৰে ।
