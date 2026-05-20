কঠোৰ মুখ্যমন্ত্রী: সময়মতে কাম নকৰিলে আৰ্থিক জৰিমনা ভৰিব এইসকল বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে

কঠোৰ মুখ্যমন্ত্রী: সময়মতে কাম নকৰিলে আৰ্থিক জৰিমনা ভৰিব এইসকল বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে
মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই কঠোৰ হৈছে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । কামত ফাঁকি দি সাৰি যাব নোৱাৰিব কৰ্মচাৰী ।
Published : May 20, 2026 at 7:21 AM IST
গুৱাহাটী: সময়মতে কাম নকৰিলে বিপদত পৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী । মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই কঠোৰ হৈছে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । কামত ফাঁকি দি সাৰি যাব নোৱাৰিব কৰ্মচাৰী । এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ জাৰি কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । এই নিৰ্দেশনাই পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ।
নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাত পেঞ্চন গোচৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে । মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
সামাজিক মাধ্যম যোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জীৱনৰ মূল্যৱান সময় ৰাজ্য আৰু সমাজৰ সেৱাত উছৰ্গা কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অৱসৰৰ পাছতো সন্মানসহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো তেখেতসকলৰ অধিকাৰ; কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত পেঞ্চন লাভত হোৱা অযথা বিলম্বত পৰি তেখেতসকল মানসিক সমস্যা আৰু আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । এই অৱস্থা কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়াকৰণত জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আমাৰ অসম চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাত পেঞ্চন কেছ নিষ্পত্তি নকৰিলে দায়িত্বত থকা বিষয়াৰ ওপৰত আৰ্থিক জৰিমনা বিহা হ’ব । লগতে আন কিছু সৰলীকৃত প্ৰক্ৰিয়াও আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ।"
প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে মাহিলী ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰিব তালিকা :
এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি যিবোৰ কাৰ্যালয়ত ২৩.০৬.২০০৩ তাৰিখে জাৰি কৰা এছঅ'পি আৰু সময়সীমা উলংঘা কৰি পেঞ্চনৰ কামত অনাহক পলম কৰিব, তেনে কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীসকলৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হ’ব । নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিলম্ব হোৱা পেঞ্চনৰ গোচৰসমূহৰ এখন তালিকা Kritagyata প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে মাহিলী ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হ’ব । ইয়াৰ কপি সংশ্লিষ্ট জিলা আয়ুক্ত আৰু বিভাগসমূহৰ জ্যেষ্ঠতম সচিবসকললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীসকললৈও প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।
বিষয়াই নিতৌ কিমান ভৰিব আৰ্থিক জৰিমনা ?
এই নিৰ্দেশনাত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ত দায়বদ্ধ থকা বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰতিদিনে ২৫০ টকাকৈ আৰ্থিক জৰিমনা বিহা হ’ব । সৰ্বাধিক পাঁচ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত কৰ্তন হ’ব পাৰে । এই জৰিমনা FinAssam প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে দৰমহাৰ বিলৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ’ব । আনহাতে ড্ৰয়িং এণ্ড ডিচবাৰ্চিং অফিচাৰ (ডিডিঅ')সকলে এই ব্যৱস্থা অনুসৰি জৰিমনা কৰ্তন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু এনে কৰ্তনৰ তালিকা ARTPPG বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব । এনে ধৰণৰ জৰিমনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সকলো বিভাগ, সঞ্চালকালয় আৰু অধীনস্থ কাৰ্যালয়সমূহে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে ।
