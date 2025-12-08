ETV Bharat / state

নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত মামাই দিব বাবু ভাগিনহঁতক উপহাৰ: কি উপহাৰ পাব ছাত্ৰসকলে

ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰে স্কুটী । ৰাজ্যৰ ১১,২৫০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী উপকৃত ।

Banikanta Kakoti award 2025
ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 5:38 PM IST

গুৱাহাটী : নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে বাবুহঁতৰ আহি আছে ভাল খবৰ । ভাগিন মইনাহঁতৰ দৰে ভাগিন বাবুহঁতকো মামাই দিব উপহাৰ । ৰাজ্যৰ ছাত্ৰসকলে লাভ কৰিব মাহিলি জলপানি । আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদানৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অহা ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ছাত্ৰসকলৰ বাবে এখন আঁচনি অনা হ'ব । কিন্তু ছাত্ৰীসকলৰ দৰে যেনেদৰে সকলোকে দিয়া হয়, ঠিক তেনেকৈ ছাত্ৰসকলক দিয়া নহ'ব । অকল দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰসকলে লাভ কৰিব এই আঁচনি । এই আঁচনি মাহিলি জলপানি হ'ব, ছাত্ৰসকলৰ শিক্ষাত সহায় হোৱাকৈ ।"

ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণা । উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৮০% বা ততোধিক নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিলে একোখনকৈ স্কুটী । সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণত ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা আঁচনিৰ অধীনত স্কুটী বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণত দিনৰ ১১ বজাত আয়োজিত অনুষ্ঠানত ২০২৫ বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৮০% বা ততোধিক নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্কুটী বিতৰণ কৰা হয় ।

২০২৫ বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৬,৮৬০ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আৰু ৪,৩৯০ গৰাকী ছাত্ৰক স্কুটী প্ৰদান কৰা হ'ব । এইবেলি ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ ১১,২৫০ গৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী উপকৃত হৈছে । এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি বহুকেইজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীক স্কুটী বিতৰণ কৰি আঁচনিখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।

অনুষ্ঠানৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অসম চৰকাৰৰ এয়া ধ্বজাবাহী আঁচনি । যাৰ জৰিয়তে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উন্নত ফলাফল দেখুওৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একোখনকৈ স্কুটী দি সন্মানিত কৰিলোঁ । ২০১৭ চনত আমি এই আঁচনি মুকলি কৰিছিলোঁ । আজি এই পৰ্যন্ত দুই লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই বছৰ নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ কৰা বাবে স্কুটীৰ মানদণ্ড কঠোৰ কৰিছিলোঁ । তৎসত্ত্বেও এই বছৰ প্ৰায় ১২ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্কুটী লাভ কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ সৈতে মই এই আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ । কামৰূপ মহানগৰ, দৰং, মৰিগাঁও আদি জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি অনুপ্ৰাণিত কৰিলোঁ । আৰু আজিৰে পৰা মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ এই স্কুটীসমূহ লৈ যোৱা আৰম্ভ হ'ব । এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়েই স্কুটীসমূহ লাভ কৰিব । ডঃ বাণীকান্ত কাকতিৰ নাম জীয়াই ৰখাৰ এটা প্ৰয়াস । মই যিসকল মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্কুটী লাভ কৰিছে প্ৰতিগৰাকীকে অভিনন্দন জনাইছোঁ ।"

CM HIMANTA BISWA SARMA
BANIKANTA KAKOTI AWARD
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
BANIKANTA KAKOTI AWARD 2025

