ETV Bharat / state

অসমত প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ব্যক্তিয়ে এটা সুযোগ পোৱা উচিত ! মেধাসম্পন্ন দিব্যাংগ ছাত্ৰক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী মেধাসম্পন্ন দিব্যাংগ শিক্ষাৰ্থীক সাক্ষাৎ কৰা কাৰ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এই বিশেষ সময়ৰ ভিডিঅ’ আপলোড কৰিছে ৷

CM social media post
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেতবোৰ কামে সময়ে সময়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ৷ সৰু-সৰু যদিও কিছুমান কামে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে ৷

শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী মেধাসম্পন্ন দিব্যাংগ শিক্ষাৰ্থীক সাক্ষাৎ কৰা কাৰ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এই বিশেষ সময়ৰ ভিডিঅ’ আপলোড কৰিছে ৷

এক্সৰ এটা পোষ্টত এই সাক্ষাৎ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে, ‘‘অসমত প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ব্যক্তিয়ে এটা সুযোগ পোৱা উচিত ৷ কালি এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ এজন বিশেষভাবে সক্ষম গৱেষণা (পিএইচডি) কৰি থকা ছাত্ৰক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ ৷ অধ্যয়নৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ দৃঢ়তা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমে তেওঁক ইমান দূৰলৈ লৈ গৈছে । আমি তেওঁক সঠিক সুযোগ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম যাতে তেওঁ নিজৰ গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ বাবে এক উন্নত ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ছাত্ৰগৰাকীৰ মাজত হোৱা কথোপকথন অনুসৰি, ছাত্ৰগৰাকী গাৰোঘূলিৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁ সম্প্ৰতি বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা পিএইচডি ডিগ্ৰীৰ বাবে পঢ়া-শুনা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ছাত্ৰগৰাকীয়ে কোৱা মতে, তেওঁ বিগত বৰ্ষৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাক্ষাৎ লাভ কৰিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে এয়া তেওঁৰ দ্বিতীয়টো সাক্ষাৎ ৷

আনহাতে, ছাত্ৰগৰাকীৰ সৈতে অহা পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা সহায় বিচাৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ছাত্ৰগৰাকীৰ পঢ়া-শুনাৰ দিশটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: চমুৱাই দিয়া হ'ল অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দিন

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট
ইটিভি ভাৰত অসম
বি বৰুৱা কলেজ
পিএইচডি ডিগ্ৰী
CM SOCIAL MEDIA POST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.