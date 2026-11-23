প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ; ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানলৈ জনালে আমন্ত্ৰণ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ বাবে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে ৷
Published : November 23, 2026 at 7:48 AM IST
হায়দৰাবাদ : নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমন্ত্ৰণক সন্মতি জনাই এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ সন্মতি প্ৰদান কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰী সৈতে হোৱা বৈঠকৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমৰ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
As the nation celebrates the birth centenary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, I had the privilege of inviting Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji to grace the mega celebrations in New Delhi on 29th November 2026. Adarniya Modi Ji has honoured Sudhakantha in an unprecedented manner: the Bharat Ratna in 2019, the Bhupen Hazarika Setu over the Brahmaputra, and the launch of the centenary celebrations in Guwahati with a special ₹100 coin. From Lachit Barphukan to Bhupen Hazarika, Assam's icons are being celebrated across Bharat. Grateful for Pradhan Mantri Ji's love for Assam 🙏🏽— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 22, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ‘এক্স’ত কয়, "ভাৰতৰত্ন ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিবলৈ আগবঢ়াৰ এই বিশেষ সময়ত অহা ২৯ নৱেম্বৰ, ২০২৬ত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভব্য অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানৰ গৰিমা বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমন্ত্ৰণ জনালোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সসন্মানে এই আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০১৯ চনত ভাৰতৰত্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত সেতু ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ নামেৰে নামকৰণ আৰু গুৱাহাটীত বিশেষ ১০০ টকীয়া স্মাৰক মুদ্ৰা উন্মোচনেৰে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনৰ শুভাৰম্ভণিকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সদায় ভূপেনদাৰ প্ৰতি অভূতপূৰ্ব সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ৷ লাচিত বৰফুকনৰ পৰা ড° ভূপেন হাজৰিকালৈকে, অসমৰ মহান ব্যক্তিত্বৰ অৱদান আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সগৌৰৱেৰে উদযাপিত হৈছে ৷ অসমৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অকৃত্ৰিম মৰম আৰু স্নেহৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷"
সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল’বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দেওবাৰে নতুন দিল্লীত এক পৰ্যালোচনা বৈঠকটো মিলিত হয় আৰু বিভিন্ন দিশৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় ৷ কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা নথকাকৈ এই আয়োজনক সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ তেওঁ সংশ্লিষ্ট সকলোকে আহ্বান জনায় ৷