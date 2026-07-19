ETV Bharat / state

তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী, চাৰি মন্ত্ৰীলৈ তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশ

শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ ভাৰতীয় সেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাকো সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰাহট জিলাত হোৱা বানক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে ৷ যাৰ বাবে চৰাইদেউৰ টিঙালীবাম, বাঁহবাৰী, লেকাম পথাৰ, চফ্ৰাই, বৈৰাগীহাবি, টকলিমৰা, ৰাইদঙীয়া, লালতিপথাৰ, বেকাদলং, নকছাৰি অঞ্চল বানে বুৰাই পেলাইছে ৷ চৰাইদেউৰ লগতে শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বানক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

তিনিখন জিলাৰ শেহতীয়া বন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, বিমল বড়া, কেশৱ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁইক তৎকালেই ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈ গৈ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ তদাৰক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ লগতে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত সহযোগিতাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাকো সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

এই সন্দৰ্ভত এক্সত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে,"শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বান পৰিস্থিতিৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিস্থিতি গুৰুত্বসহকাৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে অবিৰত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান ত্বৰান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে,"পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, বিমল বড়া, কেশৱ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁইক তৎকালেই ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈ গৈ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ তদাৰক কৰাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে চৰকাৰৰ সহায় যাতে সময়মতে লাভ কৰিব পাৰে, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছো ।"

ভাৰতী সেনা আৰু বায়ুসেনাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"প্ৰয়োজন হ'লে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ভাৰতীয় সেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাকো সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । আমাৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন সুৰক্ষা আৰু কল্যাণেই আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো সম্ভৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যাব।"

লগতে পঢ়ক : সোণাৰিত ভয়াবহ বান, নিমিষতে বুৰ গ'ল শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত
চৰাইদেউ জিলাত বান
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.