বিশাল ঔদ্যোগিক পাৰ্কৰ ভূমি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, প্ৰশাসনক ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিগাঁও জিলাৰ আঁহতগুৰি আৰু ধৰমতুলত উপস্থিত হৈ এক প্ৰস্তাৱিত বিশাল ঔদ্যোগিক পাৰ্কৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ।
Published : May 20, 2026 at 6:50 PM IST
মৰিগাঁও: অসমক দেশৰ অন্যতম অগ্ৰণী উদ্যোগ প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এক সৰ্বাত্মক পৰিকল্পনা । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ঔদ্যোগিক খণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ।
এই লক্ষ্য আগত ৰাখিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ আঁহতগুৰি আৰু ধৰমতুলত উপস্থিত হৈ এক প্ৰস্তাৱিত বিশাল ঔদ্যোগিক পাৰ্কৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ।
বিকাশৰ নতুন দিগন্ত
মৰিগাঁৱৰ এই প্ৰস্তাৱিত ঔদ্যোগিক পাৰ্কখনে অকল জিলাখনৰে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ নামনি আৰু মধ্য অসমৰ বিকাশৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব । দীৰ্ঘদিন ধৰি ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰি থকা এই অঞ্চলসমূহৰ বাবে এই প্ৰকল্প এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন হিচাপে বিবেচিত হৈছে । উদ্যোগটো গঢ়ি উঠিলে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ জিডিপি(GDP) বৃদ্ধিতো ই এক উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰিব ।
প্ৰশাসনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ
আঁহতগুৰি আৰু ধৰমতুলৰ প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । প্ৰকল্পটো যাতে কোনো কাৰণতে পলম নহয়, তাৰ বাবে তেওঁ জিলা প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
ভূমি অধিগ্ৰহণৰ খৰতকীয়া প্ৰক্ৰিয়া
প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কাম-কাজ কোনো আইনী বা প্ৰশাসনিক মেৰপেচত নোসোমোৱাকৈ খৰতকীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থা
ঔদ্যোগিক পাৰ্কখনলৈ কেঁচা সামগ্ৰী অনা-নিয়া কৰা আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ সূচল পৰিবহণৰ বাবে উন্নত পথ আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ
বিদ্যুৎ, পানী আৰু অন্যান্য আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰশাসনক কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।
স্থানীয় যুৱক-যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ সোণালী সুযোগ
এই ঔদ্যোগিক প্ৰকল্পটোৰ আটাইতকৈ ইতিবাচক দিশটো হ’ল স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ সংস্থাপন । বৰ্তমান সময়ত নিবনুৱা সমস্যাই গা কৰি উঠা মৰিগাঁও আৰু কাষৰীয়া জিলাসমূহৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত তথা অৰ্ধশিক্ষিত যুৱক-যুৱতীৰ বাবে এই পাৰ্কখন আশাৰ ৰেঙণি হৈ পৰিছে । প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে সৃষ্টি হ’বলগীয়া বিশাল কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগে অঞ্চলটোৰ যুৱ প্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব বুলি স্থানীয় ৰাইজেও আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই আকস্মিক আৰু সঘন পৰিদৰ্শনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই প্ৰকল্পটোক অতিশয় অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । অনাগত দিনত এই ঔদ্যোগিক পাৰ্কখনে অসমৰ উদ্যোগিক মানচিত্ৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব, সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ’ব ।
