ETV Bharat / state

নিৰ্মিয়মান আৰক্ষী ৰিজাৰ্ভ আৰু ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্রীৰ

পানবজাৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ নতুন অট্টালিকা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷

CM Himanta Biswa Sarma
নিৰ্মিয়মান আৰক্ষী ৰিজাৰ্ভ আৰু ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্রীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মহানগৰীৰ পানবজাৰত নিৰ্মিয়মান পুলিচ ৰিজাৰ্ভত শনিবাৰে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় ।

পানবজাৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ নতুন অট্টালিকা পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পূৰ্বে পুলিচৰ এশ-ডেৰশ বিষয়া বা কনিষ্টবলসকল আছিল । এই গোটেই প্ৰকল্পটো ৬০৬ কোটি টকা ব্যয় কৰি নতুনকৈ কৰা হৈছে ।"

নিৰ্মিয়মান আৰক্ষী ৰিজাৰ্ভ আৰু ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্রীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"নিৰ্মাণ হৈ থকা আৰক্ষীৰ নতুন ভৱনটোত ৬০০ পৰিদৰ্শক, উপ-পৰিদৰ্শক আৰু জোৱান থাকিব পাৰিব । নৱনিৰ্মিত প্ৰকল্পত এখন স্কুল, এটা মন্দিৰ, এট‍া নামঘৰ আৰু এখন খেলপথাৰ থাকিব । গুৱাহাটী পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ কাৰ্যালয় থাকিব । এই প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে পানবজাৰত ৪২ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া থাকিব পৰা অফিচাৰ মেছ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে । এই সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পটো ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।"

"প্ৰকল্পৰ সন্মুখত মাল্টিলেভেল কাৰ পাৰ্কিং কৰা হৈছে । ইয়াত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সকলো বাহন পাৰ্কিঙত ৰখা হ’ব", এই কথা মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে জনায় ৷ আনহাতে পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীয়ে চিৰিয়াখানাৰ নিৰ্মাণকাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে ৩৬০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চিৰিয়াখানাৰ আধুনিকীকৰণৰ কাম কৰি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত দৰ্শকৰ সুবিধা আৰু চিৰিয়াখানাৰ জীৱ-জন্তুৰ সুবিধাৰ বাবে ইয়াত বিভিন্ন কাম চলি আছে । অত্যাধুনিক ভেটেনেৰী হাস্পতাল, ৰেচকিউ চেণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জীৱ-জন্তু ভালদৰে থকাৰ বাবে বিভিন্ন এনক্লজাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । প্ৰায় ২৭ শতাংশ কাম ইতিমধ্যে হৈছে । মই বিভাগীয় বিষয়াসকলক দেশৰ আন ডাঙৰ চিৰিয়াখানা সমূহ চোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছো । যাতে ইয়াত আমি ভাল ভাল উপাদান বিলাক সংযুক্ত কৰি আমাৰ চিৰিয়াখানাক অত্যাধুনিকভাৱে গঢ়ি তুলিব পাৰো ।"

লগতে পঢ়ক : নতুন ৰূপত জিলিকি উঠিব সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্র : সমন্বয় তীৰ্থ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্রীৰ

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
পানবজাৰ আৰক্ষী
অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা
অসম আৰক্ষী
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.