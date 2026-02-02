ETV Bharat / state

অখিল গগৈৰ চৰকাৰ ৫০০ বছৰ পাছতো অসমত নাহে, মোৰ পৰা লিখি লওক : মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমৰ শৈক্ষিক খণ্ডত নতুন দিগন্তৰ সূচনা । ৰাজ্যজুৰি ৬৭ খন অত্যাধুনিক বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

ৰাজ্যজুৰি ৬৭ খন অত্যাধুনিক বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 9:09 PM IST

সোণাপুৰ: "তেওঁলোকৰ চৰকাৰ হয় পাকিস্তানত আহিব নহয় বাংলাদেশত আহিব । অখিল গগৈৰ চৰকাৰ আৰু ৫০০ বছৰ পাছতো অসমত নাহে, মোৰ পৰা লিখি লওক" - বিৰোধীৰ ঐক্য আৰু অখিল গগৈৰ বিৰোধীৰ চৰকাৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত পুনৰ এবাৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী । বিশেষকৈ অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি সোমবাৰে সোণাপুৰত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য সন্দৰ্ভত একাংশই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, "মই ভালহে পাওঁ, মই অলপ পপুলাৰ হৈ যাওঁ । সেইবিলাকৰ পৰাতো মই ভয় নাখাওঁ । মইতো মাৰ গাখীৰ খায়ে জন্ম হৈছোঁ । গতিকে মিঞাৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহক বা বাংলাদেশৰ পৰা অহা ঘূচপেথিয়া বুলি যাক কয়, সিহঁতক কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় কৰে নেকি ।"

অখিল গগৈৰ চৰকাৰ ৫০০ বছৰ পাছতো অসমত নাহে, মোৰ পৰা লিখি লওক: মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে অসমৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি সোমবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেলগে ৬৭ খন বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত অত্যাধুনিক ভৱন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে । সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই বিদ্যালয়সমূহ মুকলি কৰাৰ লগতে আন ৬১ খন বিদ্যালয় ভৱনৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা হয় ।

শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ৭৬০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপৰ অংশস্বৰূপে 'গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজি'ৰ (RIDF) অধীনত এই বিদ্যালয়সমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোৰ বাবে মুঠ ৭৬০ কোটি টকা ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বিপৰীতে ৫ ৰ পৰা ৮ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে ।

সভাত ভাষণৰত অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰে বৰ্তমান ১৩০০ খন নতুন বিদ্যালয় ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে । এনেধৰণে কাম আগবাঢ়িলে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ একোটা সুন্দৰ আৰু আধুনিক ভৱন হ’ব ।

নিযুক্তিৰ সুখবৰ

নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে বৰ্তমান বিভিন্ন বিভাগত সাক্ষাৎকাৰ চলি আছে । প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত ৪ হাজাৰতকৈ অধিক নিযুক্তিৰ লগতে লোক নিৰ্মাণ আৰু কৃষি বিভাগতো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বেই এক বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ’ব ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (ETV Bharat Assam)

জনতাৰ ব্যাপক উছাহ আৰু 'মামা'ক আদৰণি

সোণাপুৰৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ পথত স্থানীয় ৰাইজে পথৰ দুয়োকাষে থিয় হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যাপক হৰ্ষোল্লাসেৰে আদৰণি জনায় । বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় 'মামা'ক ওচৰত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে । এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ।

ৰাজনৈতিক হুংকাৰ আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচন

উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক বিষয়তো তীক্ষ্ণ মন্তব্য কৰি বিৰোধীক কটাক্ষ কৰে । গৌৰৱ গগৈৰ 'পাকিস্তান লিংক' সন্দৰ্ভত ৮ তাৰিখে এক সংবাদমেলত বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰিব বুলি তেওঁ হুংকাৰ দিয়ে । অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয় যে বিৰোধী ঐক্যই ৮ তাৰিখৰ আগতেই নিজৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি স্পষ্ট কৰি লোৱা উচিত ।

আনহাতে, আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি-অগপ মিত্ৰজোঁটে একেলগে যুঁজ দিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বিজেপি জিকিলেও বিজেপিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব, অগপ জিকিলেও বিজেপিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব । আমাৰ লক্ষ্য কেৱল এন ডি এ চৰকাৰ ।"

ইফালে দিল্লীত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে এনে পদক্ষেপে তেওঁক অধিক জনপ্ৰিয়হে কৰি তুলিব আৰু তেওঁ কাৰোৰে ভয়ত থমকি নৰয় ।

CM HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM CM SONAPUR VISIT
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CM ATTACKS AKHIL GOGOI

