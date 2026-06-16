প্ৰয়োজনীয় এলপিজিৰ প্ৰায় ৬০-৬৫ শতাংশ আমাৰ শোধনাগাৰসমূহত উৎপাদন কৰিব পাৰিছো : মুখ্যমন্ত্রী

প্ৰয়োজনীয় এলপিজিৰ প্ৰায় ৬০-৬৫ শতাংশ আমাৰ শোধনাগাৰসমূহত উৎপাদন কৰিব পাৰিছো : মুখ্যমন্ত্রী
ৰাজ্যৰ গেছ সংযোগ ব্যৱস্থাত নতুন সংযোজন ঘটাই কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্রীৰ ৷
Published : June 16, 2026 at 11:54 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ গেছ সংযোগ ব্যৱস্থাত নতুন সংযোজন । মঙলবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে মঙলদৈত পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছ যোগান প্ৰকল্প, তেজপুৰত চিএনজি মাডাৰ ষ্টেচন, পতঞ্জলি আয়ুৰ্বেদত পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু চিএনজিডিবি এছ যোগান প্ৰকল্প আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰে ।
পিএনজিৰ সুবিধাসমূহ হৈছে অবিৰত আৰু নিৰবচ্ছিন্ন যোগান, এলপিজিতকৈ সুৰক্ষিত, আগতীয়া বুকিংবিহীন ব্যৱস্থা আৰু বিদ্যুতৰ দৰে মিটাৰৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ ।
Responding to Adarniya @narendramodi Ji's call of energy Atmanirbharta, Assam is promoting usage of Piped Natural Gas to reduce dependence on imported LPG.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 16, 2026
In this direction, we took a step today with the inauguration of domestic & industrial PNG supply in Mangaldai and Tezpur. pic.twitter.com/mcHQDe96l5
অনুষ্ঠানটোৰ উদ্বোধনী ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘ৰাইজৰ বাবে সুলভ আৰু স্বচ্ছ শক্তি আহৰণৰ লক্ষ্যৰে শক্তিখণ্ডত উচর্গিত এটি বিশেষ দিন । মঙলদৈ আৰু তেজপুৰত পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গেছ যোগান, ঔদ্যোগিক পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গেছ যোগান প্রকল্পকেইটি আভাসীয়ভাৱে উদ্বোধন কৰি আনন্দিত হৈছোঁ । বিশ্বব্যাপী যুদ্ধৰ বাবে শক্তিখণ্ড যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হৈ থকাৰ এই সময়ত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে আমাৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে শক্তি সুৰক্ষা আৰু সুলভ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰে কাম কৰি আছে । এয়া আমাৰ দায়বদ্ধতা । অসমত পিএনজি আৰু চিএনজি আন্তঃগাঁথনিৰ সম্প্ৰসাৰণে প্রাকৃতিক গেছ-আধাৰিত অৰ্থনীতি, স্বচ্ছ শক্তি আৰু বহনক্ষম বিকাশৰ এই দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰে । আজি অসমৰ শক্তি আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এপিডিচিএলৰ কাম-কাজ আৰু শক্তিখণ্ডৰ মুখ্য প্ৰকল্পসমূহৰ অগ্ৰগতিৰো পৰ্যালোচনা কৰোঁ ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘অসম গেছ কোম্পানী আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যৌথ উদ্যোগত গঠিত নৰ্থ-ইষ্ট গেছ ডিষ্ট্ৰিউবিচন কোম্পানী লিমিটেডক মই ব্ৰহ্মপুত্রৰ উত্তৰ পাৰত নগৰীয়া গেছ বিতৰণৰ আন্তগাঁথনি ক্ৰমাগতভাৱে প্ৰসাৰ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো । এলপিজি ৬০-৭০ শতাংশ ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা আমি আমদানি কৰিছিলো । যুদ্ধৰ বাবে সংকট আৰম্ভ হোৱাত প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে আমাৰ দুটা পৰামৰ্শ দিছিল । শোধনাগাৰসমূহৰ এলপিজি উৎপাদনৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু এলপিজিক পাইপগেছলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল । ভাল কথা যে দুই-এদিনতে এই সংকটৰ সামৰণি পৰিব । কিন্তু এই সংকটৰ সময়ত আমাৰ শোধনাগাৰসমূহে ঘৰুৱা এলপিজি উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে ব্যৱহাৰ কৰে । তাৰফলত আজি আমি ভাৰতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এলপিজিৰ প্ৰায় ৬০-৬৫ শতাংশ আমাৰ শোধনাগাৰসমূহত উৎপাদন কৰিব পাৰিছো । আনহাতে এই সময়চোৱাৰ ভিতৰত আমাৰ চিটী গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউচন বা পাইপ গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ যিমান কোম্পানী আছিল, তেওঁলোকে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজোৰি তেওঁলোকৰ কাম ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই নিছিল ।’’
Virtually inaugurating key natural gas infrastructure projects, including PNG supply in Mangaldai and CNG facilities in Tezpur. https://t.co/KZCTB8DPBy— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 16, 2026
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শৰ্মাই পুনৰ কয়, ‘‘তেজপুৰত প্ৰায় ১৪০০ পৰিয়ালক আৰু মঙলদৈ চহৰত প্ৰায় ১০০টা পৰিয়ালক পিএনজি সংযোগ দিয়া হৈছে । পিএনজি সংযোগ দিব পাৰিলে আমি এলপিজি ৰাহি কৰিব পাৰিম । এতিয়াও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰই ৪০-৫০ শতাংশ এলপিজি বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰে আৰু আমদানিৰ লগত বৈদেশিক মুদ্ৰা জড়িত হৈ থাকে । যিমানে বৈদেশিক মুদ্ৰা খৰচ কৰিম, সিমানে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস পায় । এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে সদায় প্ৰয়োজনীয় যে আমি আমদানি কমকৈ কৰিব লাগে আৰু ৰপ্তানি বেছি কৰিব লাগে । কিন্তু তেল, সাৰ আৰু সোণৰ ক্ষেত্রত আমি যথেষ্ট আমদানি কৰিব লাগে আৰু দেশৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হয় । আমাৰ অসমত নিজৰ এটা গেছ ভাণ্ডাৰ আছে । পাইপলাইনৰ অসুবিধাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে বহুত গেছৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই । পিএনজি সংযোগ অসমত বৃদ্ধি পালে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ।’’
বিদ্যুৎ সংযোগৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ অসমত বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৬২ লাখ পৰিয়ালৰ । ৰেচন কাৰ্ড চাব গ'লে অসমত ৭৫ লাখ পৰিয়াল আছে । বিতৰণকাৰী কোম্পানী গোটেইখিনিক পাইপ নেচাৰেল গেছ দিব পাৰিলে ১০-১৫ লাখ গ্ৰাহকক আমি অতি সোনকালে পাব পাৰো আৰু আমাৰ বহু গেছ চিলিণ্ডাৰ বাচি যাব । আজিৰ দিনত আমাৰ গেছ কোম্পানীৰ ৬০ হাজাৰ সংযোগ আছে, পূৰ্ব ভাৰতীৰ প্ৰায় দুই হাজাৰ আছে, শিলচৰত আদানি গেছে সংযোগ দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছে, এনইডিচিএলেও দহ হাজাৰ সংযোগৰ দিশে গৈ আছে । অসমত আমি পিএনজি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ।’’
উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মন্ত্রী নীলিমা দেৱী, মুখ্য সচিব ৰবি কোটা, এনইজিডিচিএলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোজ কুমাৰ বৰুৱাকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: ভক্তৰ কষ্ট হ’ব লাঘৱ : অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে বিশেষ ৰে’লসেৱাৰ লগতে সুকীয়া ব্যৱস্থা