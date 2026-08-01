বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আৰম্ভ হ'ল অৰুণোদয় ৩.০

বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আৰম্ভ হ'ল অৰুণোদয় ৩.০
শনিবাৰে অৰুণোদয় ৩.০ আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : August 1, 2026 at 4:19 PM IST
গুৱাহাটী : বান-বিভীষিকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী মহিলাৰ বাবে আহিল ভাল খবৰ ৷ শনিবাৰে অৰুণোদয় ৩.০ আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দামোদৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৷
অৰুণোদয় ৩.০ আঁচনি শুভাৰম্ভণি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলত ৯ হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল । আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় বৰ্তমান কেৱল এখন জনকল্যাণমূলক আঁচনি হৈ থকা নাই ৷ পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ লগতে এক নিৰ্ভৰযোগ্য আর্থ-সামাজিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হৈছে । এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিমাহে ৩৭ হাজাৰ মহিলাই নিয়মিতভাৱে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৪ লাখ মহিলালৈ ২,৫০০ টকাকৈ আৰু বাকী জিলাৰ মহিলাসকললৈ ১১০০ টকাকৈ দিয়া হ'ব । বাকী জিলাৰ মহিলাসকলৰ পৰা ১৫০ টকাকৈ কৰ্তন কৰি বানপীড়িত জিলা চাৰিখনৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত মহিলাসকলক ২,৫০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"
অৰুণোদয় আঁচনি যাতে কেৱল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰে তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"আমি হিতাধিকাৰীৰ সুবিধা আৰু পচন্দক অগ্ৰাধিকাৰ প্রদান কৰি অৰুণোদয়ৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোক অধিক শক্তিশালী কৰিছো । কেৱল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে যাতে এই সুবিধা লাভ কৰে তাৰ বাবে আমি আধাৰভিত্তিক হিতাধিকাৰী ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছো ৷ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত বিশেষ অৰুণোদয় সাৰথি নিয়োজিত কৰা হ'ব ৷ যিয়ে হিতাধিকাৰীসকলক নামভৰ্তি, অভিযোগ নিষ্পত্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব ।"
হিতাধিকাৰীলৈ বিশেষ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"হিতাধিকাৰীসকলে বছৰি লাভ কৰা অৰুণোদয়ৰ প্ৰাপ্য ধনৰ বিপৰীতে সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব । বৰ্তমান বছৰি সৰ্বাধিক সুদবিহীন ১৫,০০০ পৰ্যন্ত ঋণ ল'ব পাৰিব । ঋণ পৰিশোধ ভৱিষ্যতৰ মাহিলি অৰুণোদয়ৰ সহায়ৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সমন্বিত কৰা হ'ব । ইচ্ছুকসকলে বেংকৰ জৰিয়তেও ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ঋণৰ কিস্তিও সহজে তেওঁলোকৰ মাহিলি অৰুণোদয়ৰ সহায়ৰ পৰা সমন্বিত কৰা হ'ব ।"
আনহাতে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । আজি অসমৰ ৩৭ লাখতকৈ অধিক আইমাতৃৰ বাবে অৰুণোদয়ৰ ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়া হ'ল । অৰুণোদয়ৰ ধন বানাক্ৰান্ত চাৰি জিলালৈ দুগুণ কৰি ২,৫০০ টকাকৈ দিয়া হৈছে । যাতে সেই আইমাতৃসকলে কিছু সকাহ পায় ।"
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ ধেমাজিত বানৰ ধ্বংসলীলা: চকুৰ সন্মুখতে উটি গ'ল সপোনৰ ঘৰখন