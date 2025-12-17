ETV Bharat / state

১ জানুৱাৰীৰ পৰা ১০০ টকাতে আখললৈ আহিব দাইল-চেনি-নিমখ: জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

মৰাণত ২৩,৭৯১ গৰাকী মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । অভয়পুৰ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ লগতে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।

Assam CM Moran visit
মৰাণত ২৩,৭৯১ গৰাকী মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 17, 2025 at 4:02 PM IST

মৰাণ : সমাগত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । ইয়াৰ পূৰ্বে আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী লৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।‌ বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ অভয়পুৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল সভা ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টিংখাং সমষ্টি ভিত্তিত 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ অধীনত সমষ্টিটোৰ ২৩,৭৯১ গৰাকী মহিলাক প্ৰদান কৰে ১০ হাজাৰকৈ টকা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাক লৈ টিংখাঙৰ মহিলাসকলৰ মাজত দেখা যায় ব্যাপক উছাহ-উদ্দীপনা । পুৱাতেই মহিলাসকলে আহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।

১ জানুৱাৰীৰ পৰা ১০০ টকাতে লাভ কৰিব দাইল, চেনি, নিমখ; জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ কি‌য় চেষ্টা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে মহিলাসকলক অৱগত কৰে । মহিলাসকলক এই ১০ হাজাৰ টকা গোটত সমূহীয়াকৈ যিকোনো ব্যৱসায় কৰা নতুবা ব্যক্তিগতভাৱে খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি অৱগত কৰে ।

এই জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "উদ্যমী মহিলাসকলক ব্যক্তিগতকৈ বৰ্তমান প্ৰথম পৰ্যায়ত ১০ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব । যদি এই ধনৰাশি সদ্ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২৫ হাজাৰকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ পাছতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ২৫ হাজাৰ ধন ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰাসকলক তৃতীয় পৰ্যায়ত ৫০ হাজাৰ টকা উদ্যমিতাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাকৈ আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব ।"‌

লগতে ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ১১৭ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ১০০ টকাতে ৰেচন কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰীসকলক দাইল, চেনি আৰু নিমখ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বুলি নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । লগতে অৰুণোদয় লাভ কৰাসকলক বিশেষ উপহাৰ দিয়া হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে ।

Assam CM Moran visit
মৰাণত ২৩,৭৯১ গৰাকী মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ক্ৰমে বিমল বড়া, প্ৰশান্ত ফুকন, যোগেন মহন, পীযুষ হাজৰীকাৰ লগতে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ডিব্ৰুগড় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা, দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ভৈৰৱ দেউৰী, জিলা আয়ুক্তৰ লগতে কেইবাজনো জিলা বিজেপি নেতা ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কি উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰে

মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত চেক বিতৰণ কৰা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা মৰাণৰ অভয়পুৰ গ‌্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে । ইয়াৰ পাছতে অভয়পুৰৰ সভাস্থলীৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত ৩৬,৯২ কোটি টকাৰে মৰাণ টাউনৰ পৰা লুকুমাৰীলৈকে নিৰ্মাণ হ'বলগা ৯.৩ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ, ১৯.৫০ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগা টিংখাং সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত ২.১৫ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগা মৰাণ আৰক্ষী থানা ভাৰ্চুৱেলী শিলান্যাস কৰে ।‌

CM MAHILA UDYAMITA ABHIYAN
CM HIMANTA BISWA SARMA
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CM MORAN VISIT

