ETV Bharat / state

ইমান নিৰ্লজ্জভাৱে মিঞা ছীটৰ কাৰণে কাজিয়া-পেচাল কৰা দল অসমত কেতিয়াও দেখা নাই : বিৰোধীক আৰু এথেকেচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

"বিজেপিত কোনো বিদ্ৰোহ নাই । মই যিটো ক'ম সকলো কৰ্মীয়ে সেইটো মানিব । ইয়াত আৰু বেলেগ কথা একো নাই ।" স্পষ্ট কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

Lovlina Borgohain Sports Arena
লখিমপুৰত লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া ক্ষেত্র উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 26, 2026 at 7:52 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : "ভূপেন বৰাই বিজেপি দলৰ মনোনয়ন পাব । আমি যি ক'ম দলৰ সকলোৱে মানিব । কিন্তু ক'ত পাব আমি ঠিক কৰা নাই । কিন্তু ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনত পদুমৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । বিজেপিত বিদ্ৰোহ নাই । মই যিটো ক'ম সকলো কৰ্মীয়ে সেইটো মানিব । ইয়াত আৰু বেলেগ কথা একো নাই । সকলোৱে জানে আমি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ ওপৰত অসমখনক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে লাগি আছোঁ । সেই কাৰণে বিহপুৰীয়াতে হওক বা ৰঙানদীতে হওক, মই আৰু দিলীপ শইকীয়াই নীতিন নবীনৰ অনুমোদনক্ৰমে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ম সেইটো সকলোৱে এটা শব্দ নোকোৱাকৈ মানি ল'ব । ক'তো কোনো বিদ্ৰোহ নাই ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

বুধবাৰে লখিমপুৰত লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া ক্ষেত্র উদ্বোধন কৰি সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ এনেদৰে মন্তব্য কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "মই আশীৰ্বাদ যাত্রা লৈ ইয়ালৈ আহিম । নাওবৈচা সমষ্টিত বিজেপিয়ে খেলিব । ভালকৈ খেলিব । ৰঙানদী সমষ্টিতো বিজেপিয়ে খেলিব । ভালকৈ খেলিব ।"

লখিমপুৰত লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া ক্ষেত্র উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বিজেপিৰ মিত্রতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কালি ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগত বুজাবুজি হৈ গৈছে । এই মাহতে বি পি এফ ৰ লগতো আমাৰ বুজাবুজি সম্পূর্ণ হ'ব । অগপৰ লগত প্ৰথম সপ্তাহত বুজাবুজি হৈ যাব ।"

ইফালে অবৈধ বাংলাদেশী বিতাড়নৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বাংলাদেশী খেদা আৰম্ভ কৰিছোঁ । ডেইলী ৩০ জনকৈ বাংলাদেশী খেদি আছোঁ । মোৰ টুইটাৰত চালেই আপোনালোকে গম পাব । এতিয়াতো আৰু ভালকৈ খেদিম । ছুপ্ৰিম কোৰ্টে জিলা আয়ুক্তকো পাৱাৰ দিছে । এই ডেভেলপমেণ্ট এবছৰমানৰ আগৰ পৰা হৈছে ।"

উন্মুক্ত সীমান্ত সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ মন্তব্য, "স্বাধীনতাৰ সময়তে কথাবোৰ ভাবিব লাগিছিল যে এনেকৈ দেশখন ভাগ কৰিলে পাকিস্তানৰ পৰা মানুহ আহি ভাৰতখন নোহোৱা কৰিব । তেতিয়া কি কৰিব লাগিছিল যে ভাৰতখন হিন্দুৰ দেশ, পাকিস্তানখন মুছলমানৰ দেশ । নাইবা পাকিস্তান হিন্দু-মুছলমানৰ দেশ, ভাৰতখনো হিন্দু-মুছলমানৰ দেশ । কংগ্রেছে এইবোৰ নকৰাৰ বাবে আজি আমি ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে । সেই কাৰণে আমি এতিয়া যুঁজিবলগীয়া হৈছে ।"

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্রী আত্মনিৰ্ভৰ অসম ২.০ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "৭৫ হেজাৰ যুৱক-যুৱতীক ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি প্ৰদান কৰিলোঁ । আজি লখিমপুৰ, ধেমাজিত প্ৰদান কৰাৰ পাছত আমাৰ ডাঙৰ দায়িত্ব এটাৰ সামৰণি পৰিল । সমান্তৰালভাৱে ১২০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া ক্ষেত্র উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও আঁচনিৰ শিলান্যাস আৰু উদ্বোধন কৰিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ৰীড়া ক্ষেত্রত ছুইমিং পুলকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনি সংযোজন কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্রী ৰণোজ পেগু, বিধায়ক মানৱ ডেকা, নৱ দলে, অমিয় ভূঞা আদি উপস্থিত থাকে ।

আনহাতে, তেওঁ বিৰোধী দলৰ প্ৰসংগত কয়, "আসনৰ বাবে নিৰ্লজ্জভাৱে কাজিয়া কৰা দল অসমত নাছিল । মিত্ৰতাক লৈ বিৰোধী দলৰ লখিমপুৰ, ধেমাজি, চিচিবৰগাঁৱৰ কাৰণে কাজিয়া লগা নাই । লাগিছে ধিং, লাহৰীঘাট, দলগাঁও, জনীয়াৰ বাবে । তাৰ মানে তেওঁলোকে দিনে-ৰাতিয়ে কি কৈ আছে ? আমাক মিঞা ছীট লাগে । আজিলৈকে ইমান নিৰ্লজ্জভাৱে মিঞা ছীটৰ কাৰণে কাজিয়া-পেচাল কৰা ৰাজনৈতিক দল অসমত দেখা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি যেতিয়া কংগ্রেছত আছিলোঁ তেতিয়া আমি যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কওঁ । জনীয়া, বাঘবৰৰ কথা এনেকৈ নকওঁ । প্ৰথমবাৰ কংগ্রেছ আৰু ৰাইজৰ দলে খোলাখুলিকৈ কাজিয়া কৰি আছে যে সেইকেইটা ছীটহে আমাক লাগে । মই ভাল পালোঁহেঁতেন বোলে গুৱাহাটীৰ ছীটৰ বাবে কাজিয়া লাগিছে, শিৱসাগৰৰ কাৰণে কাজিয়া লাগিছে, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজিৰ কাৰণে কাজিয়া লাগিছে । তাৰ মানে এই পাৰ্টীবোৰ এতিয়া কাৰ পাৰ্টী হৈ গ'ল ? তেওঁলোকে কোন ছীটত খেলিব খোজে ? কাৰ কাৰণে কাম কৰিব খোজে ? তেওঁলোক আজি সম্পূৰ্ণভাৱে এক্সপ'জ হৈ গৈছে । সেই কাৰণে এই কাজিয়াখন হোৱাটো মই ভাল পাইছোঁ । নোহোৱা হ'লেও ৰিজাল্টৰ পাছত গম পালেহেঁতেন যে তেওঁলোকে আৰু মূল নিবাসীৰ ভোট নাপায় ।"

লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

নিজৰ নামত ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ উদ্বোধন প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লখিমপুৰত ১২০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া ক্ষেত্র উদ্বোধন কৰে । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বক্সাৰ তথা অৰ্জুন বঁটাবিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই । সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ নিজৰ মনোভাব ব্যক্ত কৰি কয়, "জীৱন কালত বহু কম মানুহে এনে সন্মান পাবলৈ সক্ষম হয় । মই এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । মই নাভাবোঁ মই এইটোৰ বাবে যোগ্য বুলি । মই ইমানেই অভিভূত যে কি কম বুজি পোৱা নাই ।"

তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ক্ৰীড়াসূচী সন্দৰ্ভত কয়, "মোৰ কালি এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছিলেকচন ট্ৰেয়েল হৈ গৈছে । ইয়ালৈ অহাৰ আনন্দতে বহুত ভাল খেলি থৈ আহিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমত এতিয়া ক্ৰীড়া ক্ষেত্রৰ আন্তঃগাঁথনি সলনি হৈছে । বহুত আগবাঢ়িছে ক্ৰীড়া ক্ষেত্র । খেলৰ এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে । যাৰ বাবে ভবিষ্যতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্রখনত উত্তৰপুৰুষে শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই যাব ।"

লগতে পঢ়ক :নিৰ্বাচন সমাগত : এসপ্তাহৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সকলো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ
লগতে পঢ়ক :স্থায়ী ঠিকনা পালে উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমখন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে

TAGGED:

লাভলীনা বৰগোহাঁই
লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
LOVLINA BORGOHAIN SPORTS ARENA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.