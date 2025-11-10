ETV Bharat / state

১০০ টকাতে তিনিবিধ সামগ্ৰী যোগান ধৰিব চৰকাৰে : মুখ্য়মন্ত্ৰী

সোমবাৰে ৰাজ্যৰ ৩৪ হেজাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানতো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত হিতাধিকাৰীসকলৰ অংশগ্রহণৰে একোখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

Affordable food items distribution scheme inauguration
খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2025 at 8:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্য় চৰকাৰৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনি সোমবাৰে মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰে ৷ খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি থকা ৰেচন কাৰ্ডপ্ৰাপ্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালে নৱেম্বৰৰ পৰা মচুৰ দাইল, চেনি আৰু নিমখ সুলভ মূল্যত লাভ কৰিব ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে । সোমবাৰে ৰাজ্যৰ ৩৪ হেজাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানতো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত হিতাধিকাৰীসকলৰ অংশগ্রহণেৰে এই উপলক্ষে একোখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাসমূহত গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানটো পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হয় ।

খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

উপকৃত হ'ব ২ কোটি ৪৫ লাখ হিতাধিকাৰী :

ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত বৰ্তমান ৰাজ্যৰ প্রায় ৭০ লাখ পৰিয়ালে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব । ইয়াৰ জৰিয়তে প্রায় ২ কোটি ৪৫ লাখ হিতাধিকাৰী উপকৃত হ'ব । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্রতিমাহে প্রতিখন ৰেচন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে ৬৯ টকাত এক কিলোগ্রাম মচুৰ দাইল, ৩৮ টকাত এক কিলোগ্রাম চেনি আৰু ১০ টকাত এক কিলোগ্রাম নিমখ দিয়া হ'ব ।

'অন্ন সেৱা দিন'ত পাব সামগ্ৰী :

ৰাইজৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৬ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা এক কিলোগ্রাম মচুৰ দাইল ৬০ টকা, এক কিলোগ্রাম চেনি ৩০ টকা আৰু এক কিলোগ্রাম নিমখ ১০ টকাত প্রতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব । বিনামূলীয়া চাউলৰ দৰে দাইল, চেনি আৰু নিমখো প্রতি মাহৰ 'অন্ন সেৱা দিন' অর্থাৎ ১ ৰ পৰা ১০ তাৰিখৰ ভিতৰত হিতাধিকাৰীসকলে সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।

Affordable food items distribution scheme inauguration
খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে দাইল, নিমখ আৰু চেনি ৰাইজক সুলভ মূল্যত দিম । আজি এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছো । এক কিলোগ্রাম মচুৰ দাইল, এক কিলোগ্রাম চেনি আৰু এক কিলোগ্রাম নিমখ ১১৭ টকা প্রতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব । ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ৰাইজে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা ১০০ টকাতে তিনিওবিধ সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব । ৭০ লাখ পৰিয়াল এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব । যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব ।"

৩৪ হেজাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত সভা :

"ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৩৪ হেজাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানতো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত হিতাধিকাৰীসকলৰ অংশগ্রহণেৰে এই উপলক্ষে একোখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাসমূহত গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানটো পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হয় । এইবাৰ ১০-২০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব । ডিচেম্বৰৰ পৰা ১-১০ তাৰিখৰ ভিতৰত যোগান ধৰা হ'ব" - এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

বিহু-পূজাত অৰুণোদয়ৰ ধন বৃদ্ধি হ'ব :

অনুষ্ঠানটোত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দুখীয়া পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে অসম চৰকাৰে ২০২০ চনত ১৮ লাখ পৰিয়ালক ৮৩০ টকাকৈ অৰুণোদয়ৰ ধন দিছিল । অৰুণোদয় ২.০ ত ২৮ লাখ পৰিয়ালক আৰু এইবাৰ অৰুণোদয় ৩.০ ত ৩৮ লাখ পৰিয়ালক সামৰি লোৱা হৈছে । অৰুণোদয়ৰ ধনো ৮৩০ টকাৰ পৰা ১০০০ টকালৈ আৰু এতিয়া ১২৫০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।"

Affordable food items distribution scheme inauguration
খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

যিসকলক অৰুণোদয় নালাগে তেওঁলোকে অৰুণোদয় প’ৰ্টেলত থকা এটা বুটাম টিপিলেই এই সুবিধা বন্ধ হৈ যাব বুলি উল্লেখ কৰি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্রয়োজন নোহোৱাসকলে অৰুণোদয়ৰ সুবিধা ত্যাগ কৰিলে যাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক দিব পৰা যাব ।"

তেওঁ কয় যে অৰুণোদয় পৰিয়ালক প্রতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয়ৰ বাবদ ২৫০ টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুখীয়া পৰিয়ালক মিঠাতেলো দিয়া হ'ব । আনৰ ঘৰত কাম কৰা মহিলাসকলে সপ্তাহত যাতে এদিন জিৰণি ল'ব পাৰে তাৰ বাবেও চৰকাৰে চিন্তা কৰে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভবিষ্যতে বিহু আৰু পূজাৰ সময়ত অৰুণোদয়ৰ ধন বঢ়াই দিয়া হ'ব যাতে মহিলাসকলে সন্তানক এসাঁজ কাপোৰ দিব পাৰে ।"

লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত নতুনকৈ ৫,৫০০ গৰাকী টেট শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ

ৰেচন কাৰ্ডত ৰাজসাহায্যৰে তিনিবিধ সামগ্ৰী : কিমান টকা দৰত কি কি সামগ্ৰী কেতিয়া লাভ কৰিব

TAGGED:

FAIR PRICE SHOP
ইটিভি ভাৰত অসম
ORUNODOI SCHEME
RATION CARD
FOOD ITEMS DISTRIBUTION SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.