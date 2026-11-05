ETV Bharat / state

অসমত অপৰাধৰ হাৰ ৬৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস; অপৰাধীলৈ সতৰ্কবাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

অসমত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীৰ সফলতা সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই...

Representative photo
অসমত অপৰাধৰ হাৰ ৬৮ শতাংশ হ্ৰাস হোৱাৰ কথা শ্বেয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (x@himantabiswasarma/etv bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই দাবী কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰা মতে ৰাজ্যত অপৰাধৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে অপৰাধমূলক গোচৰৰ তদন্ত, অভিযোগনামা দাখিল আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে ।

সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তথ্যসহ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টটোত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনত অসমত প্ৰতি এক লাখ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে অপৰাধৰ হাৰ আছিল ৩৭৯ । অৱশ্যে ২০২৫ চনত এই হাৰ হ্ৰাস পাই ১২১.৫ হৈছে। অৰ্থাৎ বিগত ৪ বছৰত ৰাজ্যখনত অপৰাধৰ হাৰ প্ৰায় ৬৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান, তদন্ত ব্যৱস্থা আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলতে এই পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাখনে দাবী কৰিছে ।

অপৰাধৰ হাৰ হ্ৰাস হোৱাই নহয় গোচৰৰ তদন্ত আৰু নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো অসম আৰক্ষীৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী এক্সৰ পোষ্টত দাবী কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা পৰিসংখ্যা অনুসৰি ২০১৯ চনত ৰাজ্যখনত গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিলৰ হাৰ ৪৮.৮ শতাংশ আছিল । ২০২৬ চনত এই হাৰ ৮৭.৬৬ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক গোচৰৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে ৰাজ্যত দোষী সাব্যস্তৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ পোষ্টত দিয়া তথ্য অনুসৰি ২০২০ চনত অসমত বিভিন্ন গোচৰত দোষী সাব্যস্তৰ হাৰ ৫.৫ শতাংশ আছিল । অৱশ্যে ২০২৬ চনত ই বৃদ্ধি হৈ ৩০.৮৮ শতাংশ হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ পোষ্টটোত লিখিছে, "ৰাজ্যত তদন্তৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে, দোষী সাব্যস্তৰ হাৰ ঊৰ্ধ্বমুখী হৈছে আৰু অপৰাধৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ে শূন্যৰ ফালে আগবাঢ়িছে ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টটোৰ জৰিয়তে অপৰাধীসকলক সকীয়নিও প্ৰদান কৰিছে । অসম আৰক্ষীয়ে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি তেওঁ সতৰ্কবাৰ্তা দিছে ।

লগতে পঢ়ক :

গুৱাহাটীত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ উদ্বেগজনক ছবি; সখী কেন্দ্ৰত ৪০৭৩ গোচৰ পঞ্জীয়ন

TAGGED:

CRIME RATE IN ASSAM
অসমত অপৰাধৰ হাৰ হ্ৰাস
অসম আৰক্ষীৰ সফলতা
ৰাজ্যত অভিযোগনামা দাখিলৰ হাৰ বৃদ্ধি
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকীয়নি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.