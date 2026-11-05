অসমত অপৰাধৰ হাৰ ৬৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস; অপৰাধীলৈ সতৰ্কবাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
অসমত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীৰ সফলতা সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই...
Published : November 5, 2026 at 2:47 PM IST
গুৱাহাটী : অসমে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই দাবী কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰা মতে ৰাজ্যত অপৰাধৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে অপৰাধমূলক গোচৰৰ তদন্ত, অভিযোগনামা দাখিল আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে ।
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তথ্যসহ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
Crime in Assam? The numbers are giving it a reality check. Investigations are moving faster, conviction rates are climbing, and crime rates are heading for the exit. Criminals, consider this your not-so-friendly reminder that that Assam is WATCHING. https://t.co/AYJlknWcIP— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 5, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টটোত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনত অসমত প্ৰতি এক লাখ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে অপৰাধৰ হাৰ আছিল ৩৭৯ । অৱশ্যে ২০২৫ চনত এই হাৰ হ্ৰাস পাই ১২১.৫ হৈছে। অৰ্থাৎ বিগত ৪ বছৰত ৰাজ্যখনত অপৰাধৰ হাৰ প্ৰায় ৬৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান, তদন্ত ব্যৱস্থা আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলতে এই পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাখনে দাবী কৰিছে ।
অপৰাধৰ হাৰ হ্ৰাস হোৱাই নহয় গোচৰৰ তদন্ত আৰু নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো অসম আৰক্ষীৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী এক্সৰ পোষ্টত দাবী কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা পৰিসংখ্যা অনুসৰি ২০১৯ চনত ৰাজ্যখনত গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিলৰ হাৰ ৪৮.৮ শতাংশ আছিল । ২০২৬ চনত এই হাৰ ৮৭.৬৬ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক গোচৰৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে ৰাজ্যত দোষী সাব্যস্তৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ পোষ্টত দিয়া তথ্য অনুসৰি ২০২০ চনত অসমত বিভিন্ন গোচৰত দোষী সাব্যস্তৰ হাৰ ৫.৫ শতাংশ আছিল । অৱশ্যে ২০২৬ চনত ই বৃদ্ধি হৈ ৩০.৮৮ শতাংশ হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ পোষ্টটোত লিখিছে, "ৰাজ্যত তদন্তৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে, দোষী সাব্যস্তৰ হাৰ ঊৰ্ধ্বমুখী হৈছে আৰু অপৰাধৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ে শূন্যৰ ফালে আগবাঢ়িছে ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টটোৰ জৰিয়তে অপৰাধীসকলক সকীয়নিও প্ৰদান কৰিছে । অসম আৰক্ষীয়ে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি তেওঁ সতৰ্কবাৰ্তা দিছে ।
লগতে পঢ়ক :
গুৱাহাটীত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ উদ্বেগজনক ছবি; সখী কেন্দ্ৰত ৪০৭৩ গোচৰ পঞ্জীয়ন