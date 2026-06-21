ETV Bharat / state

কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা সুলভ আৰু সহজলভ্য কৰাৰ দিশত অসম চৰকাৰ : দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ কেইবাখনো পৰ্যালোচনা বৈঠক

সভাত ৰাজ্যজুৰি কৰ্কট চিকিৎসা আৰু চিকিৎসালয় সেৱাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। তদুপৰি নাৰ্ছিং শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ আৰু সামূহিক সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি মূল্যায়ন কৰা হয়।

REVIEW MEETINGS IN DISPUR
দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত পৰ্যালোচনা বৈঠক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সুলভ, সহজলভ্য আৰু মানসম্পন্ন কৰ্কট চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে । এই দিশত চলি থকা কামৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত এখন বৈঠকত মিলিত হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাত অধ্যক্ষতা কৰে । সভাত ৰাজ্যজুৰি কৰ্কট চিকিৎসা আৰু চিকিৎসালয় সেৱাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । তদুপৰি নাৰ্ছিং শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ আৰু সামূহিক সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি মূল্যায়ন কৰা হয় । সভাত কৰ্কট চিকিৎসাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু ক্লিনিকেল উৎকৰ্ষ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।

আনহাতে, সভাত স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ কৰ্মীসকলক অধিক সহায় আগবঢ়োৱা আৰু ৰোগীসেৱাৰ মান উন্নীতকৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে জিলা পৰ্যায়ত ধঁপাতজনিত কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু সচেতনতা বৃদ্ধিৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সুলভ, সহজলভ্য আৰু মানসম্পন্ন কৰ্কট চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।

দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে লোকসেৱা ভৱনত কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকসেৱা ভৱনত কৃষি, জলসিঞ্চন আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ বাজেট প্ৰস্তুতি বিষয়ক এখন বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে । বৈঠকত কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অধিক কৃষকক জলসিঞ্চন সুবিধাৰ আওতালৈ অনা আৰু ৰাজ্যজুৰি জলসম্পদ ব্যৱস্থাপনা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ পৰ্যালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ গতি অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব উদ্যোগ আৰু বিত্তীয় সম্ভাৱনাসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে । ‘বিকশিত অসম ২০৪৭’ ৰ দৃষ্টিভংগীক আগবঢ়াই নিবলৈ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰা, স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা আৰু শক্তিখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত বৈঠকত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । বৈঠকত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক: লগুণ খুলিবলৈ দিলে পৰীক্ষাৰ্থীক, নীট ইউজিৰ পুনঃপৰীক্ষাত বিতৰ্ক

TAGGED:

ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন
লোকসেৱা ভৱনত পৰ্যালোচনা বৈঠক
ইটিভি ভাৰত অসম
REVIEW MEETINGS IN DISPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.