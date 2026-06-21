কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা সুলভ আৰু সহজলভ্য কৰাৰ দিশত অসম চৰকাৰ : দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ কেইবাখনো পৰ্যালোচনা বৈঠক
সভাত ৰাজ্যজুৰি কৰ্কট চিকিৎসা আৰু চিকিৎসালয় সেৱাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। তদুপৰি নাৰ্ছিং শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ আৰু সামূহিক সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি মূল্যায়ন কৰা হয়।
Published : June 21, 2026 at 9:43 PM IST
গুৱাহাটী: অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সুলভ, সহজলভ্য আৰু মানসম্পন্ন কৰ্কট চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে । এই দিশত চলি থকা কামৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত এখন বৈঠকত মিলিত হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাত অধ্যক্ষতা কৰে । সভাত ৰাজ্যজুৰি কৰ্কট চিকিৎসা আৰু চিকিৎসালয় সেৱাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । তদুপৰি নাৰ্ছিং শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ আৰু সামূহিক সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি মূল্যায়ন কৰা হয় । সভাত কৰ্কট চিকিৎসাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু ক্লিনিকেল উৎকৰ্ষ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।
Assam's healthcare infrastructure is witnessing its biggest expansion ever. Yesterday, I reviewed the progress of 11 ongoing and 4 upcoming Medical Colleges & Hospitals to ensure timely execution and delivery.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 21, 2026
Our focus remains on:
✅ Seamless completion of ongoing projects
✅… pic.twitter.com/5gtstbYDRO
আনহাতে, সভাত স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ কৰ্মীসকলক অধিক সহায় আগবঢ়োৱা আৰু ৰোগীসেৱাৰ মান উন্নীতকৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে জিলা পৰ্যায়ত ধঁপাতজনিত কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু সচেতনতা বৃদ্ধিৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সুলভ, সহজলভ্য আৰু মানসম্পন্ন কৰ্কট চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।
দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে লোকসেৱা ভৱনত কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকসেৱা ভৱনত কৃষি, জলসিঞ্চন আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ বাজেট প্ৰস্তুতি বিষয়ক এখন বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে । বৈঠকত কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অধিক কৃষকক জলসিঞ্চন সুবিধাৰ আওতালৈ অনা আৰু ৰাজ্যজুৰি জলসম্পদ ব্যৱস্থাপনা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ পৰ্যালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ গতি অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব উদ্যোগ আৰু বিত্তীয় সম্ভাৱনাসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে । ‘বিকশিত অসম ২০৪৭’ ৰ দৃষ্টিভংগীক আগবঢ়াই নিবলৈ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰা, স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা আৰু শক্তিখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত বৈঠকত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । বৈঠকত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: লগুণ খুলিবলৈ দিলে পৰীক্ষাৰ্থীক, নীট ইউজিৰ পুনঃপৰীক্ষাত বিতৰ্ক