ETV Bharat / state

সামাজিক মাধ্যমত লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাল খবৰ

প্ৰতিজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে Farmer ID লাভৰ সুবিধা লাভ কৰিব । একেটা প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে সাৰ, চৰকাৰী আঁচনি আৰু প্ৰয়োজনভিত্তিক সহায় সহজলভ্য হ’ব ।

SMALL TEA FARMERS IN ASSAM
চাহ বাগানৰ এখন ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 12:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বাবে ভাল খবৰ । চাহ আৰু প্লাণ্টেচন শ্ৰেণীৰ ভূমিও অন্তৰ্ভূক্ত হ'ল ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প'ৰ্টেলত । এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘আজিৰ দিনটো অসমৰ লক্ষাধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ’ব । এতিয়াৰে পৰা চাহ আৰু প্লাণ্টেচন শ্ৰেণীৰ ভূমিও Farmer Registry প'ৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল । এই পদক্ষেপে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাই-ভনীসকলক অধিক শক্তিশালী, স্বাৱলম্বী আৰু ডিজিটেলভাৱে সংযুক্ত কৰাৰ দিশত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিলে ।’’

এই ব্যৱস্থাৰ সুবিধাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘এই ব্যৱস্থাই প্ৰতিজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক Farmer ID লাভৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । একেটা প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে সাৰ, চৰকাৰী আঁচনি আৰু প্ৰয়োজনভিত্তিক সহায় সহজলভ্য কৰিব । সহজ ঋণ লাভৰ পথ সুগম কৰিব । আনহাতে, মধ্যস্বত্বভোগীৰ শোষণৰ পৰা চাহ খেতিয়কসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘এসময়ৰ এটা প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আজি অসমৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ প্ৰায় ৫০ শতাংশ যোগান ধৰা এক শক্তিশালী খণ্ডলৈ পৰিণত হোৱা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল আমাৰ গৌৰৱ, আমাৰ শক্তি আৰু অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিৰ এক দৃঢ় ভিত্তি । মই প্ৰতিজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক অতি সোনকালে নিজৰ Farmer ID সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰৰ এই ডিজিটেল সুবিধাসমূহৰ পূৰ্ণ লাভ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আন্তৰিকভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ ।’’

উল্লেখ্য যে, অসমত আঠশ বৃহৎ চাহ বাগান আছে আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক দুই লাখৰো বেছি আছে । অসমৰ চাহ উদ্যোগটোত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বিশেষ অৱদান আছে । অসমৰ মুঠ উৎপাদিত চাহৰ ৫৫ শতাংশ চাহপাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যোগেদি আহে । অৰ্থাৎ ৫৫ শতাংশ চাহপাত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে উৎপাদন কৰে । অসমৰ চাহ উদ্যোগটোত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে ১০ লাখৰো অধিক লোক জড়িত হৈ আছে । আন এটা উল্লেখনীয় দিশ হৈছে যে চাহ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িতসকলৰ ভিতৰত ৫৮ শতাংশই হৈছে মহিলা ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত ৫৯ টা গোচৰত ৬২ জন ভুৱা চিকিৎসকক আটক : মুখ্যমন্ত্রী

TAGGED:

ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেল
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
চাহ খেতিয়ক
FARMER ID
SMALL TEA FARMERS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.