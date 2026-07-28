অসমত উৎপাদিত দুগ্ধজাত আইচক্ৰীম ভূটানলৈ ৰপ্তানি, ফ্লেগ অফ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

অসমত উৎপাদিত দুগ্ধজাত আইচক্ৰীম ভূটানলৈ ৰপ্তানি, ফ্লেগ অফ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
দুগ্ধ উৎপাদকৰ বাবে ভাল খবৰ, অসমত উৎপাদন কৰা গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা আইচক্ৰীম বিদেশলৈ ৰপ্তানি ৷
Published : July 28, 2026 at 7:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমত হৈছে আমোল পৰিৱৰ্তন ৷ অসমত উৎপাদন কৰা গাখীৰৰ পৰা দুগ্ধাজত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মঙলবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনৰ চৌহদত অসমৰ পৰা ভূটানলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ পূৰবীয়ে প্ৰস্তুত কৰা আইচক্ৰীম ৰপ্তানিৰ বাবে ফ্লেগ অফ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
ফ্লেগ অফ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"অসমত দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহিছে ৷ বৰ্তমান অসমত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২.৫ লাখ লিটাৰ দুগ্ধৰ পৰা ভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ পূৰবীৰ উদ্যোগত অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰলৈ গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ আইচক্ৰীম বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ই এক ঐতিহাসিক দিন ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়,"৫,৬২৭ লিটাৰ দুগ্ধৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ আইচক্ৰীম দুখন ট্ৰাকত ভোটানলৈ ৰপ্তানিৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ অনাগত দিনটো পূৰবীয়ে প্ৰস্তুত কৰা দুগ্ধজাত আইচক্ৰীমৰ লগতে অন্যান সামগ্ৰী ভূটানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৷ পশ্চিম অসম গাখীৰ উৎপাদক সমবায় সংঘ লিমিটেড চুমকৈ (ৱামুল)ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ডেইৰী এণ্ড ফুডছ লিমিটেড (এনইডিএফএল)ৰ সহযোগত ভূটানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আইচক্ৰীম সমূহ ৷"
মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে কয়, "পূৰবী আইচক্ৰীম ভূটানলৈ ৰপ্তানিয়ে অসমৰ দুগ্ধ খণ্ডৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য ৷ প্ৰতিটো পেকেট অসমৰ কৃষকসকলে উৎপাদিত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত আমাৰ দুগ্ধ পালক আৰু সমবায় সমিতিসমূহৰ বাবে বিশেষভাবে লাভান্বিত হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"ভূটানে গ্ৰাহকৰ চাহিদা বুজি সামগ্ৰী উৎপাদন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত পূৰাবীৰ সামগ্ৰীৰ পৰিসৰ ক্ৰমান্বয়ে সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে অসমৰ কৃষকসকলৰ বাবে ভাল হ'ব ৷ দুগ্ধ খণ্ডত অসমৰ উপস্থিতি শক্তিশালী হ’ব ।”
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত গৃহীত গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬, আহি আছে ছেটেলাইট চিটী