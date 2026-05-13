ছমাহলৈ চৰকাৰে নিকিনে নতুন গাড়ী-মোবাইল, নাপাতে ৰাজহুৱা সভা, লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নক লৈ কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ: প্ৰথমখন কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত
কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক ৷ নিৱনুৱা নিযুক্তি, ইউচিচি সম্পৰ্কে কেইবাটাও বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷
Published : May 13, 2026 at 6:10 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ বুধবাৰে কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে ৷ নিৱনুৱা নিযুক্তি, ইউচিচিৰ লগতে কেইবাটাও বিষয়ত কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়,"বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ২৬ মে’ত ইউচিচি বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব ৷ ইউচিচিৰ খচৰা কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ইউচিচিৰ আওতাৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকলক বাহিৰত ৰখা হ’ব । এই ইউচিচিৰ আওতাৰ পৰা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতিক বাহিৰত ৰখা হৈছে । পূজা কৰা, নামাজ পঢ়া, বিবাহ কেনেকৈ হ'ব আদি বিষয় ইউচিচিত নাহে । ইউচিচিত চাৰিটা বিষয় আহিব ৷ ইউচিচিত বিয়াৰ বাবে ন্যূনতম বয়স নিৰ্ধাৰণ হ'ব, বহুবিবাহ নাথাকিব, ছোৱালীয়ে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ পাব আৰু লিভ-ইন-ৰিলেশ্যন আদি বিষয় থাকিব । এটাতকৈ অধিক বিয়া নকৰোৱা, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ ছোৱালীক দিয়া, বিবাহৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক, বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিয়ম আদি বিষয় ইউচিচিত থাকিব ।"
আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়,"পাঁচ বছৰত দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি কিদৰে কি ধৰণে দিব পাৰি তাৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে মুখ্য সচিবৰ অধীনত এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছে । তিনি মাহৰ ভিতৰত এই টাস্ক ফ'ৰ্চে প্ৰতিবেদন দিব, কেনেকৈ আগন্তুক পাঁচ বছৰত আমি দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিব পাৰো ।"
সংগীতসূৰ্য ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেটত লোৱা হৈছে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ৷ এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ৮ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ৩২ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰে ১৩ কোটি টকা নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলে দিব আৰু ২০ কোটি টকা অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰিব । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্রত ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ বিদেশী মুদ্ৰা সংৰক্ষণ আৰু অপব্যয় ৰোধৰ বাবে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আগন্তুক ৬ মাহ অসম চৰকাৰে কোনো নতুন গাড়ী-মটৰ ক্ৰয় নকৰে। নতুন মন্ত্রীসকলকো অহা ছমাহলৈ নতুন গাড়ী দিয়া নহ'ব । পুৰণি বাহনেৰে কাম চলাব লাগিব। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ অহা ছমাহ কোনো চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী বা ব্যক্তিগতভাৱেও বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব। নিজৰ খৰচতো যাব নোৱাৰিব। অৱশ্যে চিকিৎসাজনিত কাৰণ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব । চৰকাৰী বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগতীয়া অনুমোদন লাগিব।"
তেওঁ লগতে কয়,"ৰাজ্যপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি সকলো মন্ত্রী আৰু বিষয়াৰ কনভয়ৰ বাহন কম কৰা হ’ব । কমেও ছমাহৰ বাবে কনভয়ৰ বাহনৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হ'ব । অহা ৬ মাহৰ বাবে চৰকাৰৰ ইন্ধনৰ খৰচ ২০ শতাংশ কমোৱা হ’ব । ভ্ৰমণ হ্ৰাস কৰি আৰু গাড়ী কম ব্যৱহাৰ কৰি ব্যয় কম কৰা হ’ব । যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ চৰকাৰী খৰচ ২০ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হ'ব।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "অহা ৬ মাহ অসম চৰকাৰে কোনো বিদেশী বস্তু ক্ৰয় নকৰে । যাতে বিদেশী মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰিব পাৰো । অহা ছমাহলৈ সভা বা কৰ্মশালা আদি আয়োজন নকৰো যাতে মানুহ আহিবলগীয়া নহয় । অৱশ্যে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ তথা অনলাইনত কৰিব পৰা যাব । সেইদৰে চৰকাৰে গাড়ী ভাড়া ল’লে ইভি বাহন লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । অসমত ১৫-২০ বছৰ পুৰণি যিমান বাহন আছে সেই সকলো বাহন স্ক্ৰেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
