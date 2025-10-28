অতি শীঘ্ৰেই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব এছ আই টিয়ে : কলিয়াবৰত পুঁজি প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
জাগীৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিয়ংক খাৰ্গেৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যলৈকে শেহতীয়া বহু বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৷
Published : October 28, 2025 at 6:07 PM IST
কলিয়াবৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজি প্ৰদানৰ নিমিত্তে মঙলবাৰে কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মহিলাসকলক ধন বিতৰণৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ
ইয়াৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰৰ নাগশংকৰস্থিত ডাঃ টি ইউ ষ্টেডিয়ামত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ২২ খন গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় তেত্ৰিশ হাজাৰ মহিলাক পুঁজি বিতৰণ কৰিবলৈ আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি অসমৰ মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ে পুনৰ অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কয়, ‘‘চাৰি লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ চল্লিশ লাখ মহিলাই আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ সমাজ আৰু দেশক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰে । যোৰহাটৰ এক সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ তিনি কোটি মহিলাক লাখপতি কৰি তোলা হ'ব বুলি কৰা এক ঘোষণাক প্ৰেৰণা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি আৰম্ভ কৰো ।’’
সমান্তৰালকৈ এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলাসকলে কি কি কামত পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়েও অৱগত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী সময়ত হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰা পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে চৰকাৰীভাৱে মূল্যায়ন কৰা হ'ব । যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব, তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী বৰ্ষত ২৫ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক আর্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান গ্রহণ কৰা হৈছে । কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ হিতাধিকাৰীসকলক আজি ১০ হাজাৰ টকাকৈ চেক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যাৰ লক্ষ্য ৰাজ্যখনৰ ৩০ লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যক উদ্যমিতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত আগবঢ়োৱা । এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী উপযুক্ত মহিলাক চেক যোগে ১০,০০০ টকাৰ পুঁজি প্ৰদান কৰা হৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, এই বছৰৰ পহিলা এপ্ৰিলত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্যমিতা আঁচনিৰ ২৪ সংখ্যক চেক প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰায় ৩৩ হাজাৰ মহিলাক এই চেক প্ৰদান কৰা হয় । কৃষি, পশুপালন, হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প আদি ক্ষেত্ৰত মহিলা উদ্যোগৰ বিকাশৰ লগতে এই অভিযানে গাঁওকেন্দ্ৰিক জীৱিকাৰ বিকল্প সম্ভাৱনাক উৎসাহিত কৰে । এই আঁচনি হৈছে দেশৰ অন্যতম বৃহৎ মহিলা উদ্যমিতা পৃষ্ঠপোষকতাৰ কাৰ্যসূচী ।
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে এছ আই টিয়ে তদন্ত চলাই আছে
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেখন সভাতে কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে এছ আই টিয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি চাৰ্জশ্বীট দিব । তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
বীৰ লাচিত সেনাৰ শেহতীয়া কৰ্ম-কাণ্ড সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
‘‘অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ পইচা উঠোৱা পাৰ্টী বীৰ লাচিত সেনাই আছে । এই সন্দৰ্ভত আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছো আৰু ল'ম । বাকী ঠাই বিশেষে যিসমূহ ঘটনা হৈছে, সেই বিষয়েও আৰক্ষী অধীক্ষকক ব্যৱস্থা ল'বলৈ জনোৱা হৈছে । এচাম সন্দেহযুক্ত লোকেও নামৰ পিছফালে অসম লিখি নামনি অসমত তাণ্ডৱ চলাই আছে । তেনে এটা নাম হ'ল ৰিতুনে ৰিজু অসম, যি আচলতে আহমেদহে । বিশেষকৈ নামনি অসমত অসম নামটো লগাই এতিয়া মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কামতো তেওঁলোক লাগি আছে । গতিকে, এই সংগঠনটোৰ প্ৰতি চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে আৰু কঠোৰ হ'ব’’ - এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
কংগ্ৰেছৰ খাৰ্গে পৰিয়ালটো অসম বিৰোধী
কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ংক খাৰ্গেই জাগীৰোডত নিৰ্মাণত ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ অসমৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ সৈতে খাপ নাখায় বুলি কৰা মন্তব্যই ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
অনুষ্ঠানৰ শেষত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ংক খাৰ্গেই জাগীৰোডত নিৰ্মাণৰত ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ বিষয়ে এক অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । ইয়াৰ আগতেও মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন প্ৰদানক লৈও বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল । এই গোটেই খাৰ্গেৰ পৰিয়ালটোৱেই অসম বিৰোধী । বাপেকে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছিল, পুতেকে অসমৰ যুৱশক্তিক অপমান কৰিছে । মই ভাবো কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগে আৰু বুজাব লাগে অসমৰ সংস্কৃতি কি, অসমৰ যুৱশক্তিৰ ক্ষমতা কিমান ? তেওঁক অসমৰ ইতিহাস বুজোৱাৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ দলে ল'ব লাগে ।’’
২০২৬ চনত অগপৰে মিত্ৰতাৰ ইংগিত
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলিয়াবৰত সদৰী কৰা অনুসৰি, আগন্তুক নিৰ্বাচনলৈকে অটুট থাকিব অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰতা ৷ মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷ তাৰ বিপৰীতে অৱশ্যে আসনৰ কিছু সাল-সলনি হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
