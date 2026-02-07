মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বিতৰণ আৰম্ভ
এই আঁচনিখনে ৰাজ্যৰ ৭৪,০৩৬ গৰাকী হিতাধিকাৰীক সামৰি ল'ব ।
Published : February 7, 2026 at 4:10 PM IST
গুৱাহাটী : যুৱ সবলীকৰণেৰে আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰে শনিবাৰে অসম চৰকাৰৰ 'মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম' অভিযান ২.০ৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় । এই উপলক্ষ্যে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ।
অনুষ্ঠানত কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ হিতাধিকাৰীসকলক আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বিতৰণ কৰা হয় । সেই অনুসৰি ৭৫ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত তিনিদিনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছত ২৫ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হ'ব । প্ৰথম কিস্তিৰ ধনেৰে ভালদৰে কাম কৰিলে পুনৰ ১ লাখ টকা লাভ কৰিব । এই আঁচনিৰ অধীনত সাধাৰণ শাখাত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে মুঠ ২ লাখ আৰু বৃত্তিগত শাখাত মুঠ ৫ লাখ টকা লাভ কৰিব ।
৫৬ কোটি টকাৰ পুঁজি :
শনিবাৰে হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বিতৰণ কৰা হয় । ইয়াৰে ৫০ শতাংশ অনুদান আৰু ৫০ শতাংশ সুদবিহীন ঋণ । এই আঁচনিৰ দ্বাৰা কামৰূপ জিলাৰ ৩৭১০ গৰাকী আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ১৮৬২ গৰাকীসহ মুঠ ৫৫৭২ গৰাকী যুৱক-যুৱতী উপকৃত হ'ব । আনহাতে ইয়াৰে ৫৫৩৭ গৰাকী সাধাৰণ শাখাৰ আৰু ৩৫ গৰাকী বৃত্তিগত শাখাৰ হিতাধিকাৰী । ইয়াৰ বাবে ব্যয় কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ ৫৬ কোটি টকা ।
সামৰি ল'ব ৭৪,০৩৬ গৰাকী হিতাধিকাৰীক :
আনহাতে ৰাজ্যজুৰি এই আঁচনিখনে ৭৪,০৩৬ গৰাকী হিতাধিকাৰীক সামৰি ল'ব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৭৩,৮৩০ গৰাকী সাধাৰণ শাখাৰ আৰু ২০৬ গৰাকী বৃত্তিগত শাখাৰ হিতাধিকাৰী । ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব ১,৪৮২ কোটি টকা । অনুষ্ঠানটোত আঁচনিখনৰ ধন বিতৰণ কৰি দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "২০২০ চনত মাত্ৰ ৯ হাজাৰ ল’ৰাই এম এছ এম ই প’ৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিছিল । ২০২৪ চনত এই সংখ্যা ২ লাখলৈ বৃদ্ধি পালে । ১২ লাখ যুৱক-যুৱতীয়ে উদ্যম প’ৰ্টেলত নাম ভৰ্তি কৰিছে । যুৱ শক্তিক সবল কৰি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ এক দৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপন কৰাৰ দিশত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
"অহা মাৰ্চ মাহত মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ৩.০ৰ আবেদনৰ বাবে প’ৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব । এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ৩.০ৰ বাবে মোক ৫ লাখ আবেদন লাগে । যোৱাবাৰ ২ লাখ টকা পোৱা ২৫ হাজাৰৰ ৯০ শতাংশই ভাল কাম কৰিলে; কিন্তু ১০ শতাংশই টকাটো খাই দিলে। অহাবাৰ চৰকাৰ আহিলে ৫ বছৰত ১০ লাখ ল’ৰা-ছোৱালীক মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ধন দিয়া হ’ব।"এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়,‘‘আমি সকলোকে চাকৰি দিব নোৱাৰো; কিন্তু আমাৰ টকাটোৰে আপোনালোকে বেলেগক চাকৰি দিব লাগিব আৰু তেতিয়া ময়ে চাকৰিটো দিয়া হৈ যাব । দুই-এজনে কিবা কাৰণত ধন ঘূৰাই নিদিলে চৰকাৰে বেংকক ওভতাই দিব ধন । দুই-এজন উদ্যোগীয়ে ধন ঘূৰাই নিদিলেও বেংকসমূহে ঋণ দিয়া বন্ধ নকৰিব ।"
বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো কিমান দৰকাৰী ?
মুখ্যমন্ত্রীয়ে বেংক সমূহলৈ এই আহ্বান জনাই দুই-এজনৰ কাৰণে সকলোকে বঞ্চিত নকৰিবলৈ কয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়,"এবাৰ বয়স গুচি গ'লে ঘূৰি নাহে । এই সময় সোনালী সময় । এই সময়খিনি নিজক নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালক নিৰ্মাণ আৰু সমাজৰ নিৰ্মাণৰ বাবে খৰচ কৰক । এই কথাখিনি কওতে আপোনালোকে নিজেই বুজি পাইছে যে অহাবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো কিমান দৰকাৰী । কাৰণ এনেকুৱা কথা কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ক'ব নোৱাৰে । কেৱল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্রীয়েহে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে ।"
চৰকাৰী নিযুক্তিত নাই অচিনাকী মানুহ :
মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকলোকে ধনৰ সদব্যৱহাৰ কৰি আগুৱাই যোৱাৰ লগতে আনকো সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনায় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"এতিয়া অসমত চাকৰিও অসমীয়াই কৰিব । যি উদ্যোগ আহিছে তাৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কেৱল অসমীয়াই কৰিব । আজি চাকৰি পোৱা ৯৫ শতাংশই খাৰখোৱা অসমীয়া । এ ডি আৰ ইত ৯২ শতাংশ আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে । চৰকাৰী নিযুক্তিত এতিয়া অচিনাকী মানুহ নাই । এনে কাম পূৰ্বে সাহসেৰে কোনো চৰকাৰে কৰা নাছিল । সাহসেৰে জাতিটোৰ বাবে কাম এইখনে প্ৰথম চৰকাৰ । বিগত পাঁচ বছৰত প্ৰশাসনে অসমৰ বাবে ভাবিব নোৱাৰা ভাল কাম কৰিছে ।"
এই অনুষ্ঠানত মন্ত্রী বিমল বড়া, মন্ত্রী যোগেন মহন, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, বিধায়ক অতুল বৰা, মুখ্য সচিব ৰবি কোটা, মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ।