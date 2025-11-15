য’তে অখিল গগৈ যায়, তাত গাখীৰত নিমখ ঢালিবই : বিৰোধী মিত্ৰজোঁট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী

য’তে অখিল গগৈ যায়, তাত গাখীৰত নিমখ ঢালিবই : বিৰোধী মিত্ৰজোঁট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী
শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰে ।
Published : November 15, 2025 at 10:38 AM IST
ধেমাজি/জোনাই : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে ধেমাজি জিলাৰ নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ এক বিশাল জনসভাত অংশ লৈ চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ৩৪ হাজাৰ মহিলাক ১০ হাজাৰ টকাকৈ চেক বিতৰণ কৰে ৷
চিলাপথাৰৰ অকাজান উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল সভাত অংশ লৈ অসম চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ মহিলাসকলৰ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ আৰু ৰূপায়ণ কৰা 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান' আঁচনিখনৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে আৰু এই ১০ হাজাৰ টকা সদ্ব্যৱহাৰ কৰিলে পুনৰ ২৫ হাজাৰ আৰু ৫০ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে । স্বভাৱসুলভ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সকলোকে এই ১০ হাজাৰ টকা প্ৰকৃতাৰ্থত ব্যয় কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈও প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে আহ্বান জনায় ৷
অনুষ্ঠানৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা মত বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “আমি চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত আজি আইমাতৃসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ১০ হাজাৰ ধন বিতৰণ কৰো । ১০ হাজাৰ টকা সদ্ব্যৱহাৰ হ’লে পৰৱৰ্তী সময়ত ২৫০০০ আৰু তাৰ পাছত ৫০০০০ দিয়া হ’ব ৷ এইখন ভাল আঁচনি । আঁচনিখন বিহাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে ৷ এই আঁচনিখনৰ বাবে বিজেপি আৰু জনতা দলৰ বৃহৎ বিজয় হৈছে ৷"
ইপিনে অসমৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “য'তে অখিল গগৈ থাকিব তাত গাখীৰত নিমখ ঢালিবই ৷ সেইটো জোঁটবন্ধনক লৈ আমি চিন্তা কৰিব নালাগে ৷" তেওঁ লগতে কয়, "ৰাহুল গান্ধী য’তেই যাব তাতি বিজেপি জিকিব ৷ ৰাহুল গান্ধী হ’ল বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৷" আনহাতে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গোটেই বিষয়টো সুন্দৰ সমাধানৰ ফালে আগবাঢ়িছে ।
উল্লেখ্য যে, ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ৩৪,৪৪৮ গৰাকী অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক মুখ্যমন্ত্রীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত আনুষ্ঠানিকভাৱে ১০ হাজাৰ টকাকৈ চেক প্রদান কৰা হয় । এই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আৰু ধেমাজি জিলা প্রশাসনৰ উদ্যোগত চিলাপথাৰস্থিত অকাজান হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় চেক বিতৰণৰ এখন বৃহৎ সভা ।
দুপৰীয়া ১২.১০ মিনিটত উপস্থিত হৈ সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্রহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰম্ভণিতেই সমবেত হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক উদেশ্যি মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কেনেধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে সেই কথা উল্লেখ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "চৰকাৰে প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি আহিছিল যদিও গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ব্যক্তিগতভাৱে কেনেদৰে আৰ্থিকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দি একো একোগৰাকী মহিলাক লাখপতি হিচাপে উন্নীতকৰণ কৰাৰ চিন্তা কৰিছিলো । তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত অসম্ভৱ যেন লাগিছিল । সংশ্লিষ্ট বিভাগেও ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৪ লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ ৪০ লাখ মহিলাক ব্যক্তিগতভাৱে টকা দিয়াটো সম্ভৱ নহয় বুলিয়েই উল্লেখ কৰিছিল । তেতিয়া মই তেওলোকক কৈছিলোঁ, টকাখিনি মই কেনেবাকৈ যোগাৰ কৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু সকলোৰে বেংক একাউণ্ট আছেনে নাই সুধিছিলো । তেওঁলোকে তেতিয়া কৈছিল বেংক একাউণ্ট আছে । তেতিয়া মই কৈছিলো, প্ৰথমে মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰক । দুটাকৈ গছপুলি ৰুব দিয়ক, আবেদনপত্ৰ পূৰণ কৰক, একাউণ্ট দিয়ক । এনেকৈয়ে কৰোতে কৰোতে মহিলাসকলৰ মাজত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি হ'ল । য'তে যাওঁ তেতিয়া আমাক মহিলাসকলে সোধে, ১০ হাজাৰ কেতিয়া পাম । তেতিয়া কংগ্ৰেছে বুজাই দিয়ে, তহঁতক এনেয়ে কৈছে নিদিয়ে । তেতিয়া আমাৰ চিন্তা বাঢ়ি যায় ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰসংগ টানি আনি কয়, "মই ২০০১ চনত প্ৰথম মন্ত্ৰী হৈছিলো । ২৫ বছৰ ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে । মই তেতিয়াৰ পৰাই য'ত যি কথা দিছো, সেই কথাৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই । মাজে মাজে বিধায়কসকলেও সোধে, দাদা আঁচনিখন হ'বনে নাই । মই কৈছিলো আঁচনিও হ'ব, আঁচনিখন আগবাঢ়িও যাব । আজি আমি সৌভাগ্যৱান । ইতিমধ্যে ৩৭ টা সমষ্টিত এই আঁচনি বিতৰণ কৰি আজি ৩৮ নম্বৰত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত এই চেক বিতৰণৰ প্ৰথম কিস্তিৰ শুভাৰম্ভ কৰিম । য'ত ৩০ হাজাৰতকৈয়ো অধিক মহিলা উপকৃত হ'ব ।"
ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাক লুঙী দিছিল, ধূতি দিছিল, সূতা দিছিল, কম্বল দিছিল । আমি সেই ৰাজনীতি নকৰো । আমাৰ লক্ষ্য এটাই, প্ৰতিটো পৰিয়াল যাতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে । লাখপতি বাইদেউ ওলাব পাৰে, ঘৰৰ ছোৱালীয়ে কলেজত পঢ়িব পাৰে, ল'ৰাই উদ্যোগ স্থাপন কৰি চৰকাৰী চাকৰি কৰি অসমখন যেন সজাই তুলিব পাৰে । সেয়েহে আমাৰ চৰকাৰে লুঙী, ধূতি কৰা নাই, আমি অৰুণোদয় কৰিছো, নিযুত মইনা আঁচনি কৰিছোঁ, মহিলা উদ্যমিতা কৰিছোঁ আৰু এটকাও ঘোচ নোলোৱাকৈ আমি চৰকাৰী চাকৰি যুৱক-যুৱতীসকলক দিছো ।"
সভাত উপস্থিত থাকে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাভিৰ, বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞা, ধেমাজিৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ টংকেশ্বৰ সোণোৱাল, বড়ো কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মিলেশ্বৰ বসুমতাৰী, দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভৈৰৱ দেউৰী, ধেমাজি জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ভূপেন চুতীয়া, তুলন কোঁৱৰ, ৰূপা কামান, লক্ষীধৰ শেনছোৱাকে আদি কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বহুসংখ্যক নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তি ।