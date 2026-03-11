মৰমৰ অত্যাচাৰ ! মামা মামা বুলি নখেৰে আঁচুৰি ফুটাই পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাত
বেজী ল'বলৈ ইচ্ছা নাই মুখ্যমন্ত্রীৰ ৷ মৰমৰ আঁচোৰত টিটেনাছ ল'লে মৰমটো ঠিক নহয় !
Published : March 11, 2026 at 3:55 PM IST
গুৱাহাটী : বিগত কেইদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত এখন হাত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ আছে । যিখন হাতত নখৰ চাপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । চৰ্চিত সেই হাতখন হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বিজেপিৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা'ৰ সময়ত বিভিন্নজনে মুখ্যমন্ত্রীক মৰমতে স্পৰ্শ কৰিবলৈ যাওঁতে নখৰ দাগ পৰিছে । যাক লৈ বিগত কেইদিন ধৰি বিশেষ চৰ্চা হৈছে । এই চৰ্চা সন্দৰ্ভত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ হাতখন দেখুৱাই কয়, "এইটো অকল ভাগিন নহয়, মা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক, ল'ৰা-ছোৱালী সকলোৰে । আজি অলপ ঠিক হ'ল ।" নখেৰে হাতত বহুওৱা দাগবোৰ দেখুৱাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বেজী ল'ব নালাগে । মই ভাবিলো যে মৰমৰ আঁচোৰত টিটেনাছ ল'লে মৰমটো ঠিক নহয়; কিন্তু চিকিৎসকসকলে টিটেনাছ বেজী এটা ল'ব লাগে বুলি কৈছে ।"
বিজেপিত জানেই কোনে টিকট পাব :
আনহাতে প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমাৰ অগপ আৰু বি পি এফৰ মাজত মিত্ৰতা হৈ গৈছে । ৰাভা যৌথ মঞ্চৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা হৈ গৈছে । এতিয়া বিজেপিৰ তালিকাখন চালে কোনে পাব আৰু কোনে নাপাব নিজেই ধাৰণা কৰিব পাৰিব । তাৰ পৰা ১০ শতাংশ ভুল হ'ব । কাৰণ আমি আমাৰ ফিল্ডত কাম কৰি থকা মানুহক টিকট দিম । কংগ্ৰেছৰ কোনে টিকট পাই ধৰিব নোৱাৰে । কাৰণ কংগ্ৰেছত কাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়েই কোন সময়ত টিকট পাই ঠিক নাই । বিজেপিত জানেই কোনে টিকট পাব । নতুনকো দেখা পাই আছে । তেওঁলোকে এক-ডেৰ বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে ।"
কংগ্ৰেছৰ কোনটো নিয়ম বেলেগ ?
"কংগ্ৰেছৰ নিয়মটো বেলেগ । আমাৰ ইয়াত তৃণমূলত কাম কৰি থকা মানুহে টিকট পাব । সাংবাদিকে অলপ কষ্ট কৰিলে আমাৰ তালিকাখন এশ শতাংশ মিলাব পাৰিব । মই সাংবাদিক হোৱা হ'লে বিজেপিৰ তালিকাখন বনাই দি দিলোহেতেন । হয়তো দহ শতাংশ ইফাল-সিফাল হ'ব ।" এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
৪০ খন দেশৰ পৰা নতুনকৈ গেছ অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা:
যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ আশংকা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছো । ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ ক্ষেত্ৰত নাটনিৰ কোনো সমস্যা নাই । ভাৰতে ইতিমধ্যে ৪০ খন দেশৰ পৰা নতুনকৈ গেছ অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে । ৰাছিয়াই নতুনকৈ তেল আৰু গেছ পঠিওৱা আৰম্ভ কৰিছে । কিবা সংকট হ'ব বুলি মই নাভাবো । ক'ভিডৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে অক্সিজেনৰ নাটনি হ'ব বুলি ওলাই থকাৰ পিছতো সকলোকে অক্সিজেন দিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এল পি জিৰ ক্ষেত্রতো প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিশ্চিতভাৱে সংকট আহিবলৈ নিদিয়ে ।"
বৰপেটাখন ব্যতিক্ৰম কেনেকৈ হ'ব ?
বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নতুন নামকৰণকলৈ হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "প্ৰতিটো সিদ্ধান্ততে কিছুমানে ভাল পাব আৰু কিছুমানে বেয়া পাব; কিন্তু চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব । যদি ধুবুৰী মেডিকেল কলেজখন কাৰো নামত নাই, গুৱাহাটীখন কাৰো নামত নাই, ডিব্ৰুগড়খন কাৰো নামত নাই, শিলচৰখন কাৰো নামত নাই তেন্তে বৰপেটাখন ব্যতিক্ৰম কেনেকৈ হ'ব । এখন মেডিকেল কলেজ যদি নামত থাকে আৰু বাকী এখনো নামত নাথাকে তেন্তে বাহিৰৰ পৰা মানুহে এইখন প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ বুলি ভাবিব ।"
মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "বৰপেটাৰ ফাকুৱাত যাওঁতে সকলো মানুহে মোক অনুৰোধ কৰিছিল। গতিকে আমি ৰাইজৰ মতামত লৈ কামখিনি কৰিছো । ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদৰ নামত আমি গুৱাহাটীত ভাল অনুষ্ঠান কৰিম । ইয়াত বিতৰ্ক কৰাৰ কথা নাই,আমি গুণীক সন্মান কৰিম ।"
কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগ :
কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মিত্রতা হ'লে মই মন্তব্য কৰিলো হয়, নহ'লে মই কি কম ।"সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জন আশীৰ্বাদ যাত্রা আৰু মোৰ হাতখন দেখিলেই ৰাইজৰ উৎসাহ গম পাম । প্ৰায় ১০ লাখ লোকে মোৰ হাতখনত ধৰি আশীৰ্বাদ দিলে ।"