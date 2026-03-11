ETV Bharat / state

মৰমৰ অত্যাচাৰ ! মামা মামা বুলি নখেৰে আঁচুৰি ফুটাই পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাত

বেজী ল'বলৈ ইচ্ছা নাই মুখ্যমন্ত্রীৰ ৷ মৰমৰ আঁচোৰত টিটেনাছ ল'লে মৰমটো ঠিক নহয় !

Himanta Biswa Sarma described nail scratches on his hands as scratches of affection
মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত মৰমৰ নখৰ আঁচোৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 3:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিগত কেইদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত এখন হাত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ আছে । যিখন হাতত নখৰ চাপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । চৰ্চিত সেই হাতখন হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বিজেপিৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা'ৰ সময়ত বিভিন্নজনে মুখ্যমন্ত্রীক মৰমতে স্পৰ্শ কৰিবলৈ যাওঁতে নখৰ দাগ পৰিছে । যাক লৈ বিগত কেইদিন ধৰি বিশেষ চৰ্চা হৈছে । এই চৰ্চা সন্দৰ্ভত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ হাতখন দেখুৱাই কয়, "এইটো অকল ভাগিন নহয়, মা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক, ল'ৰা-ছোৱালী সকলোৰে । আজি অলপ ঠিক হ'ল ।" নখেৰে হাতত বহুওৱা দাগবোৰ দেখুৱাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বেজী ল'ব নালাগে । মই ভাবিলো যে মৰমৰ আঁচোৰত টিটেনাছ ল'লে মৰমটো ঠিক নহয়; কিন্তু চিকিৎসকসকলে টিটেনাছ বেজী এটা ল'ব লাগে বুলি কৈছে ।"

মৰমৰ আঁচোৰত টিটেনাছ ল'লে মৰমটো ঠিক নহয় ! (ETV Bharat Assam)

বিজেপিত জানেই কোনে টিকট পাব :

আনহাতে প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমাৰ অগপ আৰু বি পি এফৰ মাজত মিত্ৰতা হৈ গৈছে । ৰাভা যৌথ মঞ্চৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা হৈ গৈছে । এতিয়া বিজেপিৰ তালিকাখন চালে কোনে পাব আৰু কোনে নাপাব নিজেই ধাৰণা কৰিব পাৰিব । তাৰ পৰা ১০ শতাংশ ভুল হ'ব । কাৰণ আমি আমাৰ ফিল্ডত কাম কৰি থকা মানুহক টিকট দিম । কংগ্ৰেছৰ কোনে টিকট পাই ধৰিব নোৱাৰে । কাৰণ কংগ্ৰেছত কাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়েই কোন সময়ত টিকট পাই ঠিক নাই । বিজেপিত জানেই কোনে টিকট পাব । নতুনকো দেখা পাই আছে । তেওঁলোকে এক-ডেৰ বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে ।"

কংগ্ৰেছৰ কোনটো নিয়ম বেলেগ ?

"কংগ্ৰেছৰ নিয়মটো বেলেগ । আমাৰ ইয়াত তৃণমূলত কাম কৰি থকা মানুহে টিকট পাব । সাংবাদিকে অলপ কষ্ট কৰিলে আমাৰ তালিকাখন এশ শতাংশ মিলাব পাৰিব । মই সাংবাদিক হোৱা হ'লে বিজেপিৰ তালিকাখন বনাই দি দিলোহেতেন । হয়তো দহ শতাংশ ইফাল-সিফাল হ'ব ।" এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

Himanta Biswa Sarma described nail scratches on his hands as scratches of affection
মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত মৰমৰ নখৰ আঁচোৰ (ETV Bharat Assam)

৪০ খন দেশৰ পৰা নতুনকৈ গেছ অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা:

যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ আশংকা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছো । ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ ক্ষেত্ৰত নাটনিৰ কোনো সমস্যা নাই । ভাৰতে ইতিমধ্যে ৪০ খন দেশৰ পৰা নতুনকৈ গেছ অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে । ৰাছিয়াই নতুনকৈ তেল আৰু গেছ পঠিওৱা আৰম্ভ কৰিছে । কিবা সংকট হ'ব বুলি মই নাভাবো । ক'ভিডৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে অক্সিজেনৰ নাটনি হ'ব বুলি ওলাই থকাৰ পিছতো সকলোকে অক্সিজেন দিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এল পি জিৰ ক্ষেত্রতো প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিশ্চিতভাৱে সংকট আহিবলৈ নিদিয়ে ।"

Himanta Biswa Sarma described nail scratches on his hands as scratches of affection
মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত খৰ আঁচোৰ (ETV Bharat Assam)

বৰপেটাখন ব্যতিক্ৰম কেনেকৈ হ'ব ?

বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নতুন নামকৰণকলৈ হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "প্ৰতিটো সিদ্ধান্ততে কিছুমানে ভাল পাব আৰু কিছুমানে বেয়া পাব; কিন্তু চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব । যদি ধুবুৰী মেডিকেল কলেজখন কাৰো নামত নাই, গুৱাহাটীখন কাৰো নামত নাই, ডিব্ৰুগড়খন কাৰো নামত নাই, শিলচৰখন কাৰো নামত নাই তেন্তে বৰপেটাখন ব্যতিক্ৰম কেনেকৈ হ'ব । এখন মেডিকেল কলেজ যদি নামত থাকে আৰু বাকী এখনো নামত নাথাকে তেন্তে বাহিৰৰ পৰা মানুহে এইখন প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ বুলি ভাবিব ।"

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "বৰপেটাৰ ফাকুৱাত যাওঁতে সকলো মানুহে মোক অনুৰোধ কৰিছিল। গতিকে আমি ৰাইজৰ মতামত লৈ কামখিনি কৰিছো । ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদৰ নামত আমি গুৱাহাটীত ভাল অনুষ্ঠান কৰিম । ইয়াত বিতৰ্ক কৰাৰ কথা নাই,আমি গুণীক সন্মান কৰিম ।"

Himanta Biswa Sarma described nail scratches on his hands as scratches of affection
মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত নখৰ আঁচোৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগ :

কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মিত্রতা হ'লে মই মন্তব্য কৰিলো হয়, নহ'লে মই কি কম ।"সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জন আশীৰ্বাদ যাত্রা আৰু মোৰ হাতখন দেখিলেই ৰাইজৰ উৎসাহ গম পাম । প্ৰায় ১০ লাখ লোকে মোৰ হাতখনত ধৰি আশীৰ্বাদ দিলে ।"

লগতে পঢ়ক:উৎকণ্ঠা শেষ ! মিত্ৰতা নহয় কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ : ঘোষণা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে

৫ বছৰত আমি কৰা কামৰ প্ৰমাণ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাই দিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মুখ্যমন্ত্রী
জন আশীৰ্বাদ যাত্রা
টিটেনাছ
মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত নখৰ আঁচোৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.