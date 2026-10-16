প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ নাৰীয়েহে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰিছে : বনদুৰ্গাক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ নাৰীয়েহে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰিছে : বনদুৰ্গাক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই অসমৰ অৰণ্যসমূহত বন সুৰক্ষাৰ কামত নিয়োজিত মহিলা বনকৰ্মীসকলক মা কাত্যায়নীৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰি নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এক বিশেষ পোষ্ট আগবঢ়ায় ৷
Published : October 16, 2026 at 12:57 PM IST
গুৱাহাটী: দেৱী দুৰ্গাৰ কেইবাটাও অৱতাৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে মা কাত্যায়নী ৷ আজি (শুকুৰবাৰ) নৱৰাত্ৰিৰ ষষ্ঠটো দিন অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই দেৱী দুৰ্গাৰ ষষ্ঠটো ৰূপ মা কাত্যায়নীক পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয় ৷
দুৰ্গা পূজাৰ এই বিশেষ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷
ॐ देवी कात्यायन्यै नमः On the sixth day, we worship Maa Katyayani, the warrior goddess who rose to defeat Mahishasura. In the groves of Vrindavan, the gopis worshipped her on the banks of the Yamuna, and she remains a fierce protector of all that is sacred. Assam's forests have their own Katyayanis. In August 2023, the first batch of 108 women joined Kaziranga National Park as frontline forest guards, the Van Durgas. Daughters of farming families, trained at the 11th Assam Police Battalion in Dergaon, they patrol the park by vehicle, on foot and by boat through the floods, protecting the one-horned rhino and the elephants, tigers and wild buffalo that share its home. The Prime Minister met them in Kaziranga and called their courage truly inspiring. They prove that women belong at the very front of the effort to protect our natural heritage. When our daughters guard our forests, they guard Assam's identity itself. May Maa Katyayani give every Van Durga strength, safety and fearlessness in the wild. Jai Maa Katyayani.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 16, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই অসমৰ অৰণ্যসমূহত বন সুৰক্ষাৰ কামত নিয়োজিত মহিলা বনকৰ্মীসকলক মা কাত্যায়নীৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰি নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এক বিশেষ পোষ্ট আগবঢ়ায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিষাসুৰ বধৰ বাবে সাজু হোৱা মা কাত্যায়নীক বৃন্দাবনৰ বাগিচাত তথা যমুনাৰ পাৰত গোপীসকলে পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে মা কাত্যায়নীয়ে সকলোকো ৰক্ষা কৰে বুলি পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহত ১০৮ গৰাকী মহিলাৰ প্ৰথমটো গোটে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আগশাৰীৰ বনৰক্ষী হিচাপে যোগদান কৰে ৷ যিসকল ‘বনদুৰ্গা’ নামেৰে পৰিচিত ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ অৰণ্যতো বনদুৰ্গা আছে ৷ দেৰগাঁৱৰ একাদশ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নত প্ৰশিক্ষণ লৈ কৃষক পৰিয়ালৰ কন্যাই বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা বহু অঞ্চলৰ মাজেৰে যান-বাহনত, খোজকাঢ়ি অথবা নাৱেৰে যাতায়াত কৰি হ’লেও উদ্যানখনত টহল দি আহিছে ৷ যাৰ ফলত অসম বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় আৰু হাতী, বাঘ, বনৰীয়া ম’হকে ধৰি উদ্যানখত থকা অন্যান্য জীৱ-জন্তুসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলোকক কাজিৰঙাত সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সাহসক সঁচা অৰ্থত প্ৰেৰণাদায়ক বুলিও অভিহিত কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেইক্ষেত্ৰতো নাৰীয়েহে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰিছে ৷ আমাৰ ছোৱালীবোৰে যেতিয়া আমাৰ হাবি-বন পহৰা দিয়ে, তেতিয়া অসমে নিজৰ পৰিচয়ৰ বাবে নিজেই পহৰা দিয়াটোক সূচায় । মা কাত্যায়নীয়ে প্ৰতিগৰাকী বনদুৰ্গাক বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ শক্তি আৰু সাহস, নিৰ্ভীকতা প্ৰদান কৰক । জয় মা কাত্যায়নী ।’’
লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক