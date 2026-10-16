ETV Bharat / state

প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ নাৰীয়েহে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰিছে : বনদুৰ্গাক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই অসমৰ অৰণ্যসমূহত বন সুৰক্ষাৰ কামত নিয়োজিত মহিলা বনকৰ্মীসকলক মা কাত্যায়নীৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰি নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এক বিশেষ পোষ্ট আগবঢ়ায় ৷

BANDURGA OF ASSAM
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat & x@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দেৱী দুৰ্গাৰ কেইবাটাও অৱতাৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে মা কাত্যায়নী ৷ আজি (শুকুৰবাৰ) নৱৰাত্ৰিৰ ষষ্ঠটো দিন অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই দেৱী দুৰ্গাৰ ষষ্ঠটো ৰূপ মা কাত্যায়নীক পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয় ৷

দুৰ্গা পূজাৰ এই বিশেষ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই অসমৰ অৰণ্যসমূহত বন সুৰক্ষাৰ কামত নিয়োজিত মহিলা বনকৰ্মীসকলক মা কাত্যায়নীৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰি নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এক বিশেষ পোষ্ট আগবঢ়ায় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিষাসুৰ বধৰ বাবে সাজু হোৱা মা কাত্যায়নীক বৃন্দাবনৰ বাগিচাত তথা যমুনাৰ পাৰত গোপীসকলে পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে মা কাত্যায়নীয়ে সকলোকো ৰক্ষা কৰে বুলি পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহত ১০৮ গৰাকী মহিলাৰ প্ৰথমটো গোটে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আগশাৰীৰ বনৰক্ষী হিচাপে যোগদান কৰে ৷ যিসকল ‘বনদুৰ্গা’ নামেৰে পৰিচিত ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ অৰণ্যতো বনদুৰ্গা আছে ৷ দেৰগাঁৱৰ একাদশ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নত প্ৰশিক্ষণ লৈ কৃষক পৰিয়ালৰ কন্যাই বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা বহু অঞ্চলৰ মাজেৰে যান-বাহনত, খোজকাঢ়ি অথবা নাৱেৰে যাতায়াত কৰি হ’লেও উদ্যানখনত টহল দি আহিছে ৷ যাৰ ফলত অসম বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় আৰু হাতী, বাঘ, বনৰীয়া ম’হকে ধৰি উদ্যানখত থকা অন্যান্য জীৱ-জন্তুসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলোকক কাজিৰঙাত সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সাহসক সঁচা অৰ্থত প্ৰেৰণাদায়ক বুলিও অভিহিত কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেইক্ষেত্ৰতো নাৰীয়েহে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰিছে ৷ আমাৰ ছোৱালীবোৰে যেতিয়া আমাৰ হাবি-বন পহৰা দিয়ে, তেতিয়া অসমে নিজৰ পৰিচয়ৰ বাবে নিজেই পহৰা দিয়াটোক সূচায় । মা কাত্যায়নীয়ে প্ৰতিগৰাকী বনদুৰ্গাক বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ শক্তি আৰু সাহস, নিৰ্ভীকতা প্ৰদান কৰক । জয় মা কাত্যায়নী ।’’

লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক

TAGGED:

সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
মা কাত্যায়নী
অসমৰ বনদুৰ্গা
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
BANDURGA OF ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.