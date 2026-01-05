সৰুপথাৰত ১২ হাজাৰ লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব: কিহৰ কাৰণে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

সৰুপথাৰত ১২ হাজাৰ লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব: কিহৰ কাৰণে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
সৰুপথাৰ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি-শিলান্যাস কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : January 5, 2026 at 11:48 PM IST
সৰুপথাৰ : "উচ্ছেদ আজিও তেজুপৰত চলি আছে । এতিয়ালৈকে ডেৰ লাভ বিঘা ভূমি মুকলি কৰা হৈছে । এইবাৰ উৰিমাঘাটত উচ্ছেদ হোৱাৰ কাৰণে অতিকমেও ১২ হাজাৰ লোকৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন হ'ব । নহ'লে এই ১২ হাজাৰ লোকেই সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰিণাম ওলট-পালট কৰি দিছিল । গতিকে কিমান লাভ হৈছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সেই কথাটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব ।" সৰুপথাৰত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত সোমবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ লগতে তেওঁ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰত সোমবাৰে লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সমান্তৰালৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিত ৭২ কোটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধনৰ লগতে শিলান্যাস কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
২৩,৭৫৪ গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধনৰাশি বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । বৰপথাৰৰ লাভলীনা বৰগোঁহাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, বৰপথাৰ শিশু উদ্যান আৰু বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ উদ্বোধনৰ পিছতেই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিত ৭২ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়
- সোমবাৰে শুভ উদ্বোধন কৰা প্ৰকল্পকেইটা হৈছে
- লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প (১২ কোটি)
- বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ (৮ কোটি)
- বৰপথাৰ শিশু উদ্যান (২ কোটি)
- বৰপথাৰ গেলাবিল আৰু দুবৰণি পথ (১২ কোটি)
আধাৰশিলা স্থাপন
- বৰপথাৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ অসম মালা পথ (প্ৰম খণ্ড, ২৫ কোটি)
- মিছামাৰী বিলপথাৰ অভংপথাৰ শ্যামগাঁও মথাউৰি (১৩ কোটি)
ইফালে বৰপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ দুজন নেতাক কটাক্ষ কৰাৰ লগতে উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদ সম্পৰ্কে, উৰিয়ামঘাটত গছপুলি ৰোপণ সন্দৰ্ভত আৰু লগতে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাসগৃহ জ্বলোৱাৰ ঘটনাক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।