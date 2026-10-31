অসম চৰকাৰৰ কেলেণ্ডাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 'লাংখুন' উৎসৱ: কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
লাংখুন উৎসৱৰ পৰম্পৰাই তিৱা সমাজৰ প্ৰকৃতি সচেতনতা, জীৱনৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা প্রকাশ কৰে বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে । এই উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে বার্ষিক অনুদান ঘোষণা।
Published : October 31, 2026 at 6:39 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শনিবাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উলুকুথিত আয়োজিত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লাংখুন উৎসৱত অংশগ্রহণ কৰে । লাংখুন উৎসৱ উপলক্ষে আয়োজিত সভাত ভাষণ প্রদান কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে এই উৎসৱ হৈছে তিৱা সমাজৰ ইতিহাস, বিশ্বাস, সামূহিক জীৱন, লোক-সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে থকা গভীৰ সম্পৰ্কৰ এক জীৱন্ত প্রকাশ ।
তেওঁ কয় যে অসমত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি অহা প্রতিটো জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব পৰম্পৰাই ৰাজ্যখনৰ সামূহিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক অধিক সমৃদ্ধ কৰিছে । তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লাংখুন উৎসৱ সেই ঐতিহ্যৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে এনে উৎসৱত অংশগ্রহণৰ মাজেৰে এটা পৰম্পৰাৰ সৈতে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ উপৰি এখন সমাজৰ জীৱনবোধ, প্রকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু পূর্বপুৰুষৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞানৰ সৈতেও পৰিচিত হ'ব পাৰি । সেয়েহে লাংখুন উৎসৱৰ দৰে পৰম্পৰাৰ উপযুক্ত সংবৰ্ধন আৰু প্ৰসাৰ কৰাটো সকলোৰে সামূহিক দায়িত্ব বুলি তেওঁ কয় ।
তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, জনগাঁথনি আদিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই কয় যে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাসত সাহস, আত্মমর্যাদা আৰু দেশপ্রেমৰ বহু উদাহৰণ আছে । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্রাম আৰু বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বহু ব্যক্তিয়ে অৱদান আগবঢ়াইছে ।
ফুলগুৰি ধেৱাৰ দৰে ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সৈতে তিৱা সমাজৰ সম্পৰ্ক ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূর্ণ অংশ । এই অৱদানসমূহৰ যথাযথ চর্চা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ ইয়াক লৈ যোৱাটো সামূহিক কর্তব্য হোৱা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
Celebrating the rich cultural heritage and traditions of West Karbi Anglong at Langkhon Festival. 📍Ulukunchi, Amri https://t.co/7Zm1lOeIj3— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 31, 2026
আনহাতে, লাংখুন উৎসৱৰ তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত উৎসৱ-অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত লাংখুন পূজা বা লাংখুন উৎসৱৰ এক বিশেষ স্থান আছে । কিছুমান অঞ্চলত ইয়াক মালঠাকুৰ পূজা বুলিও কোৱা হয় আৰু চৰাইবাহী অঞ্চলত মালদকোৱা উৎসৱ নামেৰেও জনা যায় । এই উৎসৱৰ সময় আৰু পালনৰ পদ্ধতি অঞ্চলভেদে পৃথক ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে লাংখুন উৎসৱৰ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হৈছে সমাজ আৰু জনজীৱনৰ মংগল কামনা কৰা, বছৰটোৰ অপায়-অমংগল দূৰ হোৱাৰ বাবে প্রার্থনা কৰা আৰু সমাজত শান্তি-সম্প্রীতি অটুট ৰখা । পৰম্পৰাগত বিশ্বাস অনুসৰি, এই উৎসৱৰ সময়ত গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অশুভ শক্তি, ৰোগ-ব্যাধি আৰু বিপদ-বিঘিনি আঁতৰাই সকলোৰে কল্যাণ কামনা কৰা হয় ।
বিজুলী বাঁহ আহৰণৰ পৰ্বটো লাংখুন উৎসৱৰ অন্যতম আকর্ষণীয় আৰু অর্থৱহ অংশ বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে সমাজৰ বিষয়ববীয়া আৰু ডেকাসকলে গীত-মাত গাই তামোল-পাণ, কলপাত আৰু পৰম্পৰাগত নৈবেদ্য আগবঢ়াই বাঁহৰ গৰাকী বা ৰক্ষক দেৱতাৰ ওচৰত বাঁহ কাটিবলৈ অনুমতি বিচাৰে । এই আচাৰৰ মাজত প্ৰকৃতিৰ পৰা কোনো বস্তু আহৰণ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰকৃতিৰ প্রতি সন্মান জনোৱাৰ এক গভীৰা ভাবনা নিহিত হৈ আছে ।
বাঁহ কাটোতে যাতে কোনো মানুহৰ ক্ষতি নহয়, সমাজৰ কোনো অপায়-অমংগল নঘটে, তাৰ বাবে দেৱ-দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয় । বাঁহকো সান্ত্বনা দি, সন্মান জনাই আহৰণ কৰাৰ এই পৰম্পৰাই তিৱা সমাজৰ প্রকৃতি-সচেতনতা আৰু জীৱনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ কথা প্রকাশ কৰে । লাংখুন উৎসৱৰ প্রতিটো পর্যায়েই তিৱা সমাজৰ শৃংখলা, সহযোগিতা আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠাৰ পৰিচয় দিয়ে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
বৈচিত্র্যক সন্মান জনোৱা আৰু বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিৰ মাজত সহৱস্থানৰ ভাবনা গ্রহণ কৰাত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ শক্তি নিহিত হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে ভাৰতীয় সভ্যতাৰ সুদীর্ঘ পৰম্পৰাই ঈশ্বৰক উপলব্ধি কৰাৰ পথ একাধিক হ'ব পাৰে বুলি শিক্ষা দিয়ে ।
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস আৰু আচাৰ-অনুষ্ঠানক সন্মান জনোৱাটো ভাৰতীয় সভ্যতাৰ উদাৰ আৰু সমন্বয়মুখী চৰিত্ৰৰেই প্রকাশ । তেওঁ কয় যে বহু হাজাৰ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে গঢ় লৈ উঠা এই প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস আৰু ৰীতি-নীতিসমূহে সমাজৰ জীৱনচর্যাত গভীৰ প্রভাৱ পেলাই আহিছে ।
নতুন প্ৰজন্মক হাজাৰ বছৰীয়া ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাসক খামুচি সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ সৈতে আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে কাৰোবাৰ প্রভাৱত যুৱক-যুৱতীসকলে যদি পূর্বপুৰুষৰ ধৰ্ম, পৰম্পৰাক পাহৰি পৃথক ৰাস্তাৰে গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া এটা চৰকাৰী বিভাগে সেই জনজাতিৰ ধৰ্ম, বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে।
তেওঁ কয় যে ধর্ম, সংস্কৃতি, ৰীতি-নীতি, গীত, নৃত্য, খাদ্যাভ্যাস আদিক জীৱনৰ পৰা কাঢ়ি নিবলৈ কাকো অধিকাৰ দিব নালাগে । জনজাতিসকলৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, নৃত্য-গীত, ধৰ্মৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সদায়ে সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্তব্য কৰে ।
তিৱা সমাজৰ পৰা লাভ কৰা স্মাৰক-পত্ৰৰ সঁহাৰি স্বৰূপে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অহা বছৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ কেলেণ্ডাৰত 'লাংখুন' উৎসৱক আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্তর্ভুক্ত কৰাৰ প্রতিশ্রুতি দিয়ে আৰু ইয়াক অধিক আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ বার্ষিক অনুদান আগবঢ়াব বুলি ঘোষণা কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বোন্দাত তিৱা ছাত্রাবাস আৰু সাংস্কৃতিক প্রকল্পৰ বাবে জনোৱা আহ্বানসমূহো ইতিবাচকভাবে বিবেচনা কৰিব আৰু তিৱা সমাজৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰন্তৰ সমর্থন আগবঢ়াই যাব ।
অনুষ্ঠানত অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ হাবে টেৰণ, সাংসদ অমৰ সিং তিছ', বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী, নিছ' তেৰাংপী, লুনসিং টেৰণ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডঃ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ উপৰি গোভা ৰজা দীপসিং দেওৰজা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও জনপ্রতিনিধি আৰু তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।