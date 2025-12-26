ETV Bharat / state

বৰদিন উদযাপনত বাধা দিয়া দুষ্কৃতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ; কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত বৰদিন উদযাপনত বাধা দি লণ্ডভণ্ড কৰা হিন্দুত্ববাসী সংগঠনৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ । শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Himanta Biswa Sarma
বৰদিন উদযাপনত বাধা দিয়া কাৰ্যক গৰিহণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ANI)
By ANI

Published : December 26, 2025 at 12:05 PM IST

গুৱাহাটী : নলবাৰীৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত বৰদিন উদযাপনত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে বাধা আৰোপ কৰা বিষয়ক লৈ অসমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বৰদিন উদযাপনৰ সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে দাহ কৰা বিষয়টোক লৈ আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে । ইতিমধ্যে বেলশৰ আৰক্ষীয়ে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ ৪ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । সমগ্ৰ ঘটনাকলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ৰাজ্য চৰকাৰে শান্তি আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ বাবে দৃঢ়তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "নলবাৰী জিলাৰ বেলশৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পানীগাঁৱৰ ছেইণ্ট মেৰিজ ইংৰাজী স্কুলত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত দুষ্কৃতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীয়ে তৎকালীনভাৱে কাম কৰিছে আৰু আইন অনুসৰি অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । আমি ৰাজ্যজুৰি শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰতিষ্ঠান আৰু নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

অসম আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে পানীগাঁৱৰ ছেইণ্ট মেৰিজ ইংৰাজী স্কুল সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ৪ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি অভিযুক্তই বিদ্যালয় চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি বৰদিন উদযাপনৰ সামগ্ৰী যেনে ষ্ট্ৰীট লাইট, ফুলৰ টাব আদি সা-সম্পত্তি ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । বৰদিন উদযাপনৰ পূৰ্বে সামগ্ৰীবোৰ জ্বলাই দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে । কেৱল বিদ্যালয়তে নহয় অভিযোগ অনুসৰি নলবাৰীৰ মাজমজিয়াত বৰদিনৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ বিপণিও ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি জ্বলাই দিয়ে সংগঠনটোৱে ।

এই সন্দৰ্ভত বেলশৰ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষীয়ে কয় যে প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি এই কাৰ্য বৰদিনৰ উৎসৱত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ কৰা হৈছে আৰু লগতে কয় যে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

ইফালে এই ঘটনাই ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । এক বিবৃতিত গগৈয়ে অভিযোগ কৰে যে এনেধৰণৰ ঘটনা ৰাজ্যত ঘৃণাৰ ৰাজনীতিৰ পৰিণতি । তেওঁ অসমবাসীক ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ আৰু প্ৰৰোচনামূলক কাৰ্যৰ বলি নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।

সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই গগৈয়ে কয়, "এয়া সাংবিধানিক কাঠামোৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ আৰু সমাজ বিভাজনৰ প্ৰয়াস ।"

উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন গীৰ্জা আৰু প্ৰতিষ্ঠানত উলহ মালহেৰে বৰদিন উদযাপন কৰা হয় । তাৰ মাজতে নলবাৰীত সংঘটিত এই ঘটনাই বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

