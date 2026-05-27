ঈদত গৰু কোৰবানী নিদিয়ে মৈৰাবাৰীৰ মুছলমান সমাজে, মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বানলৈ ব্যাপক সহাৰি মুছলমান সমাজৰ ৷

ঈদত গৰু কোৰবানী নিদিয়ে মৈৰাবাৰীৰ মুছলমান সমাজে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 8:40 PM IST

ধিং: বৃহস্পতিবাৰে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈদৰ সময়ত গৰুৰ কোৰবানী নিদিবলৈ মুছলমান সমাজলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই আহ্বানক মুছলমান সমাজৰ একাংশই বিৰোধ কৰিছে যদিও আন একাংশই সমৰ্থন কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সন্মান জনাই ঈদত গৰুৰ কোৰবানী দিয়াৰ বিপৰীতে বেলেগ জন্তু কোৰবানী দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী মুছলমান সমাজে ৷

কোৰবানী সন্দৰ্ভত মৈৰাবাৰী থানা পৰ্যায়ৰ নাগৰিক কমিটীৰ উদ্যোগত বুধবাৰে মৈৰাবাৰী থানাত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাত মৈৰাবাৰী শ্বাহী ঈদগাহ, মৈৰাবাৰী মৰ্কজ ঈদগাহ কমিটী, অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ আলিম-মৌলানা, বিশিষ্ট নাগৰিক আৰু সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সভাত উপস্থিত সকলোৱে একেমুখে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত মৈৰাবাৰীৰ মুছলমান সমাজৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়,"হিন্দু সমাজৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানি কৰা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থকা উচিত আৰু সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰাটো সকলোৰে দায়িত্ব ।" বুধবাৰে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা (অসম) আৰু মৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ আলিম সমাজেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

সভাত উপস্থিত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কয় যে, অসমৰ সম্প্ৰীতিৰ সামাজিক ঐক্য অটুট ৰাখিবলৈ সকলো সমাজ সংবেদনশীলভাৱে আগবাঢ়ি অহা উচিত । তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰে যে, আগন্তুক দুই-তিনি বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত গৰু কোৰবানীৰ প্ৰথা ধীৰে ধীৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হ্ৰাস পাব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে বিকল্প প্ৰাণী কোৰবানীৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পাব ।

