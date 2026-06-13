গুৱাহাটী-তিনিচুকীয়াৰ মাজত এক্সপ্ৰেছ কৰিড’ৰ, জাগীৰোডৰ-ভূটানলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গুৱাহাটী-তিনিচুকীয়াৰ মাজত এক্সপ্ৰেছ কৰিড’ৰ, জাগীৰোডৰ-ভূটানলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
১২ বছৰত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিল ৩৬ বাৰ ৷ আমাৰ জিডিপি ৮ লাখ ৭০ হাজাৰ কোটি টকা... :মুখ্যমন্ত্ৰী
Published : June 13, 2026 at 10:32 PM IST
গুৱাহাটী : শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় মিডিয়া কনক্লেভৰ ৷ কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১২ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শনিবাৰে আয়োজন কৰা মিডিয়া কনক্লেভত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মিডিয়া কনক্লেভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বিগত ১২ বছৰত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ ৩৬ বাৰ আহিছে । পূৰ্বে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ ইমানবাৰ অসমলৈ অহা নাছিল । অসমৰ গামোচা বিশ্ববাসীক চিনাকি কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে । এতিয়া প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আৰনাইখন লোৱা আমি দেখা পাঁও । যোৱা ১০ বছৰত ৫ লাখ ৫০ হাজাৰ কোটি টকাৰ পুঁজি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । এতিয়া আমাৰ জিডিপি ৮ লাখ ৭০ হাজাৰ কোটি টকা । অসমত ৮০ লাখ মানুহ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈছে । পৰিয়াল হিচাপে ১০ লাখ পৰিয়াল দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ পৰা মুক্ত হৈছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমৰ বিহু, বাগুৰুম্বা, ঝুমুৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পর্যায়লৈ যোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় সাহাৰ্য হিচাপে ২০১৬-২৬চনৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰই অসমক ৫.৫ লাখ কোটি টকা দিছে । মই যেতিয়া প্ৰথম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলো তেতিয়া প্ৰতি লাখত ৪৮০ গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত এই সংখ্যা ৮৪ লৈ হ্ৰাস পাইছে । অসম এতিয়া দ্ৰুতগতিত বিকাশৰ পথত আগবাঢ়িছে ।"
উন্নয়নমূলক পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"শিলিগুৰিৰ পৰা শিলচৰলৈ নিৰ্মাণ হ’ব কৰিড’ৰ । গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়াৰ মাজত হ’ব এক্সপ্ৰেছ কৰিড’ৰ । শিলিগুৰি-শিলচৰ সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি থকা হৈছে । বাইহাটা চালিআলিৰ পৰা মিছন চাৰিআলিলৈ হ’ব ফ’ৰলেনযুক্ত পথ । শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ’ব চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম । শিলচৰ-শ্ৰীৰামপুৰৰ দূৰত্ব ৭ ঘন্টালৈ হ্ৰাস পাব । অসমত জাগীৰোডৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ ভূটানলৈ যাব পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"
আনাহতে ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ কাটা তাঁৰৰ বেৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী কয়, "অসম চুক্তিৰ সময়ত দাবী হ’ব লাগিছিল যে পাঁচখন ৰাজ্যতে কাঁটা তাঁৰৰ বেৰ হ’ব লাগে । শিলিগুৰি খোলা থাকিলে, মানকাচৰত বেৰ দি বন্ধ হৈ থাকিলে কি হ’ব । ভাৰত-বাংলাদেশৰ বেৰৰ কাম কৰে পাঁচখন ৰাজ্যৰ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"১৯৮৫ চনৰ চুক্তিখন আহি আহি ২০২৬ চনতহে কাম আৰম্ভ হৈছে । সীমান্ত পৰিসীমাৰ ওপৰত ভাৰতে বহুত এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ গৈ আছে । আমাৰ দাবী হ'ব লাগিছিল পাঁচখন ৰাজ্যত কাঁটাতাঁৰ সংযোগ কৰা । ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়ত বেৰ নাছিল, অসমত আছিল । পশ্চিমবংগত ৮০০ কিলোমিটাৰ বেৰ নাই । আমি ভাবি আছিলো কাঁটাতাঁৰ আছে বুলি । কিন্তু সীমান্ত খোলা আছিল । মেঘালয়ত ৭০ শতাংশ কাম চলি আছে । এতিয়া ত্ৰিপুৰাত ৬০ শতাংশ কাম সম্পন্ন হৈছে । মিজোৰাম আৰু পশ্চিম বংগতো কাম চলি আছে ।"
লগতে পঢ়ক:অসমত বন্ধ হৈ পৰিব আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া? কি ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে