কোন মন্ত্ৰীক কোন জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে...

কোন মন্ত্ৰীক কোন জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে...
১৬ গৰাকী মন্ত্রীক দিয়া হ'ল জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে জিলাসমূহৰ অভিভাৱকৰ নাম ৷
Published : June 7, 2026 at 5:28 PM IST
গুৱাহাটী : দপ্তৰ বিতৰণ হোৱা নাই যদিও দেওবাৰে মন্ত্ৰীসকলক অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ নাম । ১৬ গৰাকী মন্ত্ৰীক দিয়া হ'ল জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব । সেই অনুসৰি মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
মন্ত্ৰী অতুল বৰাক কামৰূপ মহানগৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । মন্ত্ৰী চৰণ বড়োক কোকৰাঝাৰ, বাক্সা আৰু চিৰাং জিলা, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগক মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ জিলাৰ অভিভাৱকৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । ইফালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰক বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
সেইদৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক দৰং আৰু ধুবুৰী জিলা, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান মন্ত্ৰী বিমল বড়াক । নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক । একেদৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক তামুলপুৰ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ক শ্ৰীভূমি আৰু হাইলাকান্দি জিলা, দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচাৰ আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক। সেইদৰে মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালক ডিমা হাছাও আৰু কাছাৰ জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্রিত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীক বজালী আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাক চাৰিখন জিলা ক্ৰমে নগাঁও, হোজাই, কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক বিশ্বনাথ আৰু গোলাঘাট জিলা, মাজুলী আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইক ।
উল্লেখ্য যে পূৰ্ণাংগ মন্ত্রীসভা গঠন কৰাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্ত্রীসকল অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বখিনি দিয়াৰ কথা সদৰি কৰিছিল । যাতে মন্ত্রীসকলে নিজৰ দায়িত্বত থকা জিলালৈ গৈ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ বুজ ল'ব পাৰে । সেই অনুসৰি দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্ত্রীসকলক অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে জিলাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ।
সামাজিক মাধ্যম যোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অভিভাৱক মন্ত্ৰী তালিকা দি কয়, "অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলক জিলাসমূহৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । মই বিশ্বাসী যে মন্ত্ৰীসকলে জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি উন্নয়ন, সুশাসন আৰু সমৃদ্ধিৰ দিশত আমাৰ যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিব।"
লগতে পঢ়ক:বিতৰ্কৰ মাজতে বীৰাংগনা সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা