৯ আগষ্টৰ পৰা উজনিৰ চাৰি জিলাত জৰীপ, ছেপ্টেম্বৰত স্পষ্ট হ'ব ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ : মুখ্যমন্ত্ৰী

৯ আগষ্টৰ পৰা উজনিৰ চাৰি জিলাত জৰীপ, ছেপ্টেম্বৰত স্পষ্ট হ'ব ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ : মুখ্যমন্ত্ৰী
বানাক্ৰান্তত অঞ্চলত দুটা পৰ্যায়ত হ'ব জৰীপ, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জৰীপ ৩০ আগষ্টত সম্পূৰ্ণ হ'ব : মুখ্যমন্ত্ৰী
Published : August 7, 2026 at 6:12 PM IST
যোৰহাট : উজিন অসমৰ চাৰি জিলাত বানৰ ফলত কিমান ক্ষয়-ক্ষতি হ'ল সেই সন্দৰ্ভত ৯ আগষ্টৰ পৰা জৰীপ চলিব ৷ এই সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ চিনামৰাস্থিত কনভেনশ্বন চেন্টাৰত ম'বাইল এপৰ জৰিয়তে বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ দ্ৰুত মূল্যাংকন সমীক্ষা সম্পৰ্কীয় এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ।
উক্ত কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত অনুষ্ঠিত মন্ত্ৰী তথা শীৰ্ষ বিষয়াৰ এক বিশেষ বৈঠকটো অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
জৰীপ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"চাৰিখন জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত, সম জিলা আয়ুক্ত, চক্ৰ বিষয়া, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভগৰ সৈতে আলোচনা কৰা হয় ৷ উজনিৰ চাৰি জিলাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত ৯ আগষ্টৰ পৰা জৰীপ চলিব ৷ যি সকলে জৰীপ কৰিব সেই সকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ শনিবাৰৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়,"প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জৰীপ ৩০ আগষ্টত সম্পূৰ্ণ হ'ব ৷ ইয়াৰ পাছতহে ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ অনুমান কৰিব পৰা যাব ৷ তেতিয়া গম পোৱা যাব কিমান পুঁজি প্ৰয়োজন হ'ব ? জৰীপ কৰিবলৈ যোৱা সকলে ফটো, ভিডিঅ' কৰিব লাগিব ৷ তাৰ বাবে ম'বাইল এপৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷"
আনহাতে বানাক্ৰান্ত চাৰি জিলাৰ বিদ্যালয় খোলাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "১০ আগষ্টৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব ৷ যিসমূহ বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যোৱাৰ সুবিধা নাই তেনে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে কাষৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭৯৩ খন বিদ্যালয়ক ইতিমধ্যে দুই লাখকৈ টকা দিয়া হৈছে ৷ শিক্ষাৰ্থীৰ ইউফৰ্মৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা ধন মোকলাই দিয়া হৈছে ৷"
আনহাতে যোৰহাট টাউনৰ কৃত্ৰিম বানৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে ২০০১ চনৰ পৰা যুঁজি যুঁজি হাৰি গৈছো ৷ কৃত্ৰিম বান প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু ৰাইজ একত্ৰিত হ'ব লাগিব ৷ মই ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তক কৃত্ৰিম বান সমস্যা সন্দৰ্ভত চকু দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো ৷"
লগতে পঢ়ক: শ্ৰেণীকোঠা এৰি লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ শ শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ