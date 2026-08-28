ETV Bharat / state

বিশ্ব সংস্কৃত দিৱসত ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ, প্ৰচাৰ আৰু পুনৰুজ্জীৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব

আজি বিশ্ব সংস্কৃত দিৱস ৷ সামাজিক মাধ্যমত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছো জনাই ভাষাটোৰ ঐতিহ্য় সংৰক্ষণত গুৰুত্ব দিয়ে...

world sanskrit day
আজি বিশ্ব সংস্কৃত দিৱস(ফাইল ফটো) (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আজি পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা ৷ এই দিনটোতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ভাতৃ-ভগ্নীৰ মৰমৰ চিনস্বৰূপে ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰে ৷ এইবেলি একেটা দিনতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে আন এক দিৱস উদযাপন কৰিছে ৷ সেয়া হৈছে বিশ্ব সংস্কৃত দিৱস ৷

অতিকৈ প্ৰাচীন সংস্কৃত ভাষাক সন্মান জনোৱাৰ লগতে প্ৰখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকৰণবিদ পাণিনিৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷ এই বিশেষ দিনটোৰ দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে অন্য় শীৰ্ষ নেতা তথা প্ৰতিষ্ঠানে সকলোকে শুভেচ্ছা জনায় ৷

প্ৰতিবছৰে উদযাপন হৈ অহা বিশ্ব সংস্কৃত দিৱসৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু নাথাকে ৷ তাৰ সলনি দিৱসটো পালনৰ জৰিয়তে সংস্কৃত ভাষা আৰু ইয়াৰ বিশাল ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ, প্ৰচাৰ আৰু পুনৰুজ্জীৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

ভাৰতত অতীজৰে পৰা সংস্কৃত ভাষাটো প্ৰচলিত হৈ আহিছে ৷ অতীজৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষই বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্যৰ ভিত্তিত ৰচিত নীতি-নিয়মবোৰ মানি আহিছে ৷ অসমতো সংস্কৃত ভাষাটো এটা মান্য ভাষা হিচাপেই চলি আহিছে ৷

প্ৰাচীন কামৰূপ সংস্কৃত শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আছিল ৷ সেই সময়ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে ভাষাটোৰ চৰ্চা কৰাৰ লগতে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ দৰে মহৎ কাৰ্যত ব্ৰতী আছিল ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বিশ্ব সংস্কৃত দিৱসৰ এই ক্ষণটোত দিৱসটোৰ তাৎপৰ্য স্বীকাৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পোষ্টটো আছিল, ‘‘সংস্কৃত দিৱসৰ শুভেচ্ছা । প্ৰাচীন কামৰূপ সংস্কৃত শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ সন্ধানৰ এক গৌৰৱময় কেন্দ্ৰ আছিল । শিলত খোদিত শিলালিপি আৰু তামৰ ফলিত লিপিবদ্ধ ইয়াৰ চহকী পৰম্পৰা আজিও আমাৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰমাণ হিচাপে মজুত আছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মহামহিম আনন্দৰাম বৰুৱাক এই মহৎ পৰম্পৰাৰ অগ্ৰগামী ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয় । সংস্কৃত-ইংৰাজী অভিধান আৰু সংস্কৃত ব্যাকৰণক লৈ লিখা উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থসমূহৰ জৰিয়তে এইগৰাকী বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিতে ভাৰতীয় বৌদ্ধিক পৰম্পৰাক বিশ্বৰ শৈক্ষিক জগতৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিল ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই পোষ্টটোৰ সৈতে কিছু ছবি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ এই ছবিসমূহ আনন্দৰাম বৰুৱাই ৰচনা কৰা কিছু গ্ৰন্থৰ ৷ বিশিষ্ট পণ্ডিতগৰাকীৰ জ্ঞান, নিষ্ঠা আৰু সংস্কৃতৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ পৰা ৰাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্মই প্ৰেৰণা লাভ কৰিব বুলি আশা ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোৰ সৈতে এই ফটোসমূহ প্ৰকাশ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ১৯৬৯ চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে ‘সংস্কৃত দিৱস’ আৰম্ভ কৰে ৷ মন্ত্ৰালয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক এই দিৱস উদযাপনৰ বাবে এক নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছিল ।

world sanskrit day
গোৱাত সংস্কৃত বিষয়ক পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত এজন ছাত্ৰ (ANI)

সংস্কৃত ভাষাৰ দিনটোত উত্তৰ পূবৰ একাধিক নেতাই সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট কৰি দিনটোৰ গুৰুত্ব অনুধাৱন কৰাৰ লগতে ভাষাটোৰ ঐতিহ্য় আৰু চহকী সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ পোষকতা কৰে ৷

বিশ্ব সংস্কৃত দিৱস উদযাপনৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি ধ্ৰুপদী ভাষাটোক সন্মান জনোৱাৰ লগতে ইয়াৰ মৌলিক ব্যাকৰণ, সাহিত্য আৰু বৈজ্ঞানিক গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ পুনৰ জগাই তোলাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ৷

সংস্কৃত ভাষাটোৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য অপৰিসীম ৷ কিয়নো বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য(ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত) ৰ লগতে কালিদাসৰ দৰে অসংখ্য বিখ্যাত কবিৰ কালজয়ী অৱদানসমূহো সংস্কৃত ভাষাতে ৰচনা কৰা হৈছে ৷

সময়ৰ পৰিৱৰ্তিত গতিৰ লগে লগে মানুহৰ ৰুচি সলনি হোৱা দেখা যায় ৷ তাৰপিছতো কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটোৰ প্ৰচলন আৰু ব্য়ৱহাৰ সময়ে ম্লান কৰিব পৰা নাই ৷ আজিৰ সময়তো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ বাৰ্ষিক উৎসৱত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা, তৰ্ক, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, আলোচনা চক্ৰ আদি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ।

সংস্কৃত ভাষাটোৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি কাম কৰি অহা সাংস্কৃতিক সংগঠন আৰু গোটসমূহে নৱপ্ৰজন্মক সংস্কৃত সাহিত্য আৰু দৰ্শন অন্বেষণ তথা ভাষাটোক বুজিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তৃতা, কবিতা, আলোচনা চক্ৰ আদি সময়ে সময়ে আয়োজন কৰা দেখা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: নেপালৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতকৈও ভয়াবহ আছিল নেকি অসমৰ বৰভূঁইকঁপৰ তাণ্ডৱ ?

TAGGED:

বিশ্ব সংস্কৃত দিৱস
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী
বিশ্ব সংস্কৃত দিৱসৰ বিষয়বস্তু
সংস্কৃত ব্যাকৰণবিদ পাণিনি
WORLD SANSKRIT DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.