ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামত উৰণ সেতু কিয় ? বিতৰ্কৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ

সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে বিভিন্ন মহলত সেতুখনৰ নামকৰণক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাত শনিবাৰে পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 8:09 AM IST

গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূবৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ গুৱাহ‍াটী মহানগৰীত শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হয় এখন উৰণ সেতু । লখৰা-নেপালী মন্দিৰ সংযোগী এ কে আজাদ ৰোডত কালাপাহাৰৰ পৰা লালগণেশলৈ ২.৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণ সেতুখনৰ নামকৰণ কৰা হৈছে ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামেৰে । ৩৭৬ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা সেতুখন শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

এই উৰণ সেতুখন উদ্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে সিদিনাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে সেতুখন কিয় ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে সেই কথা ব্যক্ত কৰিছিল । এটা দীঘলীয়া লেখাৰ মাধ্যমেৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সেই সম্পৰ্কত নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছিল আৰু ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ফটো আৰু উৰণ সেতুখনৰ ফটো লগতে আপলোড কৰিছিল ।

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া উৰণ সেতুখন উদ্বোধন কৰাৰ সময়ত ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণতো মুখ্যমন্ত্রীয়ে ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল । কিয় সেতুখন ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে তথা ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ অৱদান কি সেই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰিছিল ।

সেতুখন মুকলি হোৱাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে বিভিন্ন মহলত সেতুখনৰ নামকৰণক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাত শনিবাৰে পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সুদীৰ্ঘ তিনি দশকৰ মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা, প্ৰতিবাদ আৰু বিৰোধিতা দেখিবলৈ পাইছোঁ । গণতন্ত্ৰত এইবোৰৰ এটি মৰ্যাদাপূৰ্ণ স্থান বা প্ৰয়োজনীয়তা আছে । কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য যে ইয়াৰে একাংশ বিৰোধিতা, সমালোচনা নাইবা প্ৰতিবাদৰ কোনো ভিত্তি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । এনে বহু কাৰণতে অসমত উন্নয়নমূলক কাম-কাজ আগুৱাই নিয়াত বিভিন্ন সময়ত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাও আমি দেখিছোঁ ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ চাইকেল ফেক্টৰী-লালগণেশ সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুখন আমি ৰাইজৰ বাবে উছৰ্গা কৰিছোঁ । উৰণ সেতুখনৰ নাম ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে আৰু সেইবাবেই একাংশই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে নাইবা অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । কাৰণ হিচাপে ড৹ শ্যামা প্রসাদ মুখাৰ্জী অসমৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ব্যক্তি নহয় বুলিও কোৱা হৈছে, যি সত্য নহয় । স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবেই আমাক ইতিহাসৰ বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল । এই বিষয়ে কিছু তথ্য সেয়ে অৱগত কৰিব খুজিছোঁ । গ্ৰুপিঙৰ জৰিয়তে অসমক ভাৰতৰ পৰা পৃথক কৰি মুছলিম লীগে পূব পাকিস্তানৰ অংশ কৰিব খোজা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে । লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, জননেতা ভীমবৰ দেউৰী আদি অসমৰ বহু মহীৰূহই যেতিয়া গ্ৰুপিঙৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তেতিয়া ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা আৰু ভাৰতৰ অখণ্ডতাৰ বাবে অসম ভাৰতৰ অংশ হোৱাৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰিছিল । যি সময়ত অসমক পূব পাকিস্তানৰ হাতত এৰি দিয়াৰ কৌশল ৰচনা কৰা হৈছিল, সেই সময়ত অসম আৰু অসমীয়াৰ সপক্ষে থকা মুষ্টিমেয় নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল তেখেত ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অকল সেয়াই নহয়, অসমত অসমীয়া ভাষা শিক্ষাৰ মাধ্যম হোৱাৰ আঁৰত ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ অৱদান অনন্য । তথ্য অনুসৰি ড৹ মুখাৰ্জীয়ে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ বছৰটোতে ১৯৩৪ চনত অসমৰ স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ স্তৰত পালি ভাষাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল । ১৯৩৭ চনত ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত পালিভাষাৰ অংশকালীন অধ্যাপক ৰূপে যোগ দিয়ে আৰু ১৯৩৮ চনত উপাচাৰ্য ড৹ মুখাৰ্জীদেৱে তেখেতক ML (Modern Language)ৰ অধ্যাপক ৰূপে নিযুক্তি দিয়ে । কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে ১৯৩৮ চনৰ পৰা মেট্ৰিক পৰ্যায়ত শিক্ষাদানৰ মাধ্যমৰূপে প্ৰাদেশিক ভাষাসমূহ ব্যৱহাৰত অনুমতি দিছিল আৰু বাংলাৰ পৰিৱৰ্তে অসমত অসমীয়া মাধ্যমত শিক্ষাৰ পোষকতা কৰিছিল ।"

ড৹ শৰ্মাই পুনৰ কয়, "ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী এনে এগৰাকী ব্যক্তি, যাৰ কৰ্মযজ্ঞ কেৱল এখন ৰাজ্যতে সীমাবদ্ধ নাছিল । আমি সকলোৱে জানো কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী, গুজৰাটৰ পৰা অসম--- দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তক তেখেতে একত্ৰিত কৰিছিল । গতিকে তেখেতক কোনো ৰাজ্যৰ গণ্ডীৰ মাজত আবদ্ধ নাৰাখি একাংশই আৰম্ভ কৰা অযথা বিতৰ্কৰ ইয়াতেই অৱসান ঘটাই আমি দেশৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তিক সন্মান জনোৱা উচিত আৰু লগতে অসমৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক ইতিবাচক চিন্তাৰে আগুৱাই নিয়া উচিত । যিদৰে পশ্চিম বংগৰ বিশ্ব ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আসন আছে, ৰাজধানী দিল্লীত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত পথ আছে, ঠিক তেনেদৰেই অসমতো দেশৰ আন প্ৰান্তত জন্ম লাভ কৰা অসম হিতৈষীসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাটো এক যুক্তিসন্মত পদক্ষেপ ।"

ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰাও সেতুখনৰ নামাকৰণ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে। এক কথাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নামাকৰণৰ সপক্ষে যুক্তি দাঙি ধৰা হৈছে ।

ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামেৰে উৰণ সেতুৰ নামাকৰণ কৰাটো সময়ৰ আহ্বান: ৰাজ্যিক বিজেপি

"স্বাধীনোত্তৰ সময়ত অসমক গ্ৰুপিঙৰ জৰিয়তে পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্ব আৰু দৃঢ়তাক মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল প্ৰৱল ৰাষ্ট্ৰবাদী নেতা ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে । যিসময়ত নেহৰুই অসমক পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্তি কৰাত একপ্ৰকাৰ সহমত পোষণ কৰিছিল, সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ কঠোৰ স্থিতি আৰু ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতাই গোপীনাথ বৰদলৈক গ্ৰুপিঙৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাহস আৰু প্ৰেৰণা যোগাইছিল ।" - এই বক্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ।

গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰ-লালগণেশ সংযোগী উৰণ সেতুৰ নাম ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে । এক বিবৃতি যোগে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মিডিয়া পেনেলিষ্ট দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পূৰ্বসুৰী ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰতি থকা অৱদান আৰু ত্যাগক শ্ৰদ্ধা জনাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লালগণেশত নৱনিৰ্মীত উৰণ সেতুখন ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ১৯৪০-৪১ ৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া মুছলীম লীগে অসমক পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই এক অসমত এক অস্থিৰ আৰু অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল, তেতিয়া ড৹ মুখাৰ্জীয়ে অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এই সংকট কালছোৱাত ৰাজ্যখনৰ সপক্ষে ঠিয় হৈ ইতিহাসত এজন অসম হিতৈষী আৰু প্ৰৱল ৰাষ্ট্ৰবাদী নেতা হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ সংকট কালত গ্ৰহণ কৰা বলিষ্ঠ ভূমিকাৰ উপৰিও ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমীয়া ভাষাক মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰাত এক উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে । ড৹ মুখাৰ্জী কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য থকাৰ সময়ত মাতৃভাষাৰ মাধ্যমক কথন-পাঠনত গুৰুত্ব দি অসমীয়া ভাষাক দশম মান শ্ৰেণীলৈ মাধ্যম হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল । আনকি ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ কাৰণেই যোৰহাটৰ জে বি কলেজে স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল । অসমৰ সেইসময়ৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিকসকলে এই বিষয়ে বিভিন্ন লেখাত উল্লেখ কৰি গৈছে । অসমত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাত গুৰুত্ব দি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনক উৎসাহিত কৰিছিল ৷ আনকি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চশিক্ষাত অসমীয়া ভাষাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা মূল ব্যক্তি গৰাকীয়ে আছিল ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ পিতৃ চাৰ আশুতোষ মুখাৰ্জী । এনেকুৱা এক বৰেণ্য ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী, অসম হিতৈষী ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই অসমৰ কোনো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, পথ বা উৰণ সেতু তেখেতৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰাটো আছিল এক সময়ৰ আহ্বান ।"

