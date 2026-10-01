ETV Bharat / state

ৰক্তদান মহাদান : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১ অক্টোবৰৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ৷

DR HIMANTA BISWA SARMA
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (x@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 11:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আপোনাৰ এটোপাল তেজে আন এজন ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে । কোনো দুৰ্ঘটনাৰ বাবেই হওক বা কোনো বেমাৰৰ বাবেই হওক, প্ৰয়োজন হোৱা তেজৰ বাবে মানুহ স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিলে যথাসময়ত বহুতৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰি ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত বছৰি এক কোটি ইউনিট তেজৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ তথাপিও এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাত্ৰ ৭৫%হে পূৰণ হয় । ফলস্বৰূপে প্ৰায় ২৫ লাখ ইউনিট তেজৰ নাটনিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে শ শ ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটে ।

ইয়াৰ স্পষ্ট কাৰণ হৈছে দেশত পৰ্যাপ্ত ৰক্তদাতাৰ অভাৱ । হয়তো সাধাৰণ লোক এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অজ্ঞাত নাইবা ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি থকা ভুল ধাৰণাসমূহৰ বাবে ৰক্তদান কৰিবলৈ মানুহে দ্বিধাবোধ কৰে ।

ভাৰতত প্ৰতিবছৰে ১ অক্টোবৰৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ৷ এই দিৱসটো মূলতঃ ডাঃ জয়গোপাল জলীৰ জন্ম দিনটোত তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানক স্মৰণ আৰু সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে পালন কৰা হয় । ডাঃ জলী ৰক্ত সঞ্চালনৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিচাপে পৰিচিত আছিল ।

কোনে ৰক্তদান কৰিব পাৰে ?

  • ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত পৰিচালিত ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থা (NACO)ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত ৰক্তদানৰ ন্যূনতম বয়স ১৮ বছৰ । কিন্তু এই বয়স বিভিন্ন দেশত বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, যেনে - আমেৰিকাত এই বয়স ১৬ বছৰ । কিন্তু আমাৰ দেশত ৰক্তদানৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ১৮-৬০ বছৰৰ ভিতৰৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ যিকোনো মহিলা বা পুৰুষে ৰক্তদান কৰিব পাৰে ।
  • নাকোৰ মতে ভাৰতত এজন পুৰুষে তিনিমাহত এবাৰ আৰু এগৰাকী মহিলাই চাৰিমাহত এবাৰ ৰক্তদান কৰিব পাৰে ।
  • ৰক্তদান কৰা ব্যক্তিজনৰ ওজন কমেও ৫০ কেজি হ’ব লাগে ৷ আনহাতে, কিছুমান ব্লাড বেংকে ৪৫ কেজিতকৈ অধিক হ’লেও ৰক্তদানৰ অনুমতি দিয়ে ।
  • ৰক্তদান কৰা ব্যক্তিজনৰ হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা কমেও ১২.৫ আৰু প্লেটলেটৰ সংখ্যা ১.৫ লাখৰ ওপৰত হ’ব লাগে । তেওঁৰ নাড়ীৰ স্পন্দন প্ৰতি মিনিটত ৫০-১০০ৰ ভিতৰত হ’ব লাগে আৰু হৃদস্পন্দনত কোনো অনিয়ম থাকিব নালাগে ।
  • ৰক্তদান কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিজনৰ নিম্ন ৰক্তচাপৰ মাত্ৰা অৰ্থাৎ ডায়েষ্টোলিক ৫০-১০০ মিলিমিটাৰ পাৰাপাৰচেণ্টৰ ভিতৰত আৰু উচ্চচাপ অৰ্থাৎ চিষ্টোলিক ১০০-১৮০ মিলিমিটাৰ পাৰাপাৰচেণ্ট হ’ব লাগে ।

ৰক্তদানৰ পূৰ্বে মন কৰিবলগীয়া কথাবোৰ

কেতিয়াও খালী পেটত ৰক্তদান কৰা উচিত নহয় ৷ ৰক্তদানৰ বাবে যোৱাৰ কমেও ৩ ঘণ্টা পূৰ্বে সঠিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ বিশেষকৈ চৰ্বীযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিব ৷ ৰক্তদানৰ বাবে ইচ্ছুক ব্যক্তিগৰাকীৰ খাদ্যত আইৰণ, যেনে - গোটা শস্য, কণী, মাংস, কচু, পাতল পাচলি, কমলা আৰু টেঙাজাতীয় ফল ইত্যাদি থাকিব লাগে । ইয়াৰ বাহিৰেও ৰক্তদানৰ বাবে যোৱাৰ আগতে এদিন সন্ধিয়া বা নিশা ফলৰ ৰস আৰু পানী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাব লাগে । মদ বা কেফেইনযুক্ত পদাৰ্থ সেৱন নকৰিব ।

ৰক্তদানৰ পিছত কেনেদৰে যত্ন ল’ব ?

  • ৰক্তদান কৰাৰ পিছত ব্যক্তিজনে কমেও ৫-২০ মিনিট জিৰণি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন ।
  • যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰাৰ পিছত দুৰ্বল অনুভৱ কৰে, তেন্তে মিঠা যিকোনো পানীয় বা ফলৰ ৰস আৰু জলপান গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ যাতে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় । লগতে এজন ব্যক্তিয়ে কমেও ৬ ঘণ্টা গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ।
  • ৰক্তদান কৰাৰ পিছত কমেও ৮ ঘণ্টা সুৰাপান নকৰিব ।
  • এদিনৰ বাবে কঠোৰ ব্যায়াম পৰিহাৰ কৰি প্ৰ’টিনসমৃদ্ধ খাদ্য যেনে - কুকুৰাৰ মাংস, কণী, কচু বা সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি খোৱা উচিত ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস উপলক্ষে স্বেচ্ছাই সকলোকে ৰক্তদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৎসাহ যোগাইছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোকে উৎসাহিত কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফেচবুকত দিয়া পোষ্টটো হৈছে, ‘‘ৰক্তদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাক আজিৰ সময়ত আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ । ‘ৰক্তদান মহাদান’ মূলমন্ত্ৰক সাৰথি কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব মানৱ সেৱাৰ এক মহান সংকল্পৰে । আপোনাৰ এটোপাল ৰক্তই কোনো এগৰাকী অসুস্থ ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে নতুন আশাৰ বতৰা ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱসৰ আজিৰ দিনটোত পুনৰ অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ আহক - স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে যোগ্য সকলোৱে স্বেচ্ছাই ৰক্তদানৰ বাবে আগবাঢ়ি যাম আৰু জীৱন ৰক্ষাৰ এই মহান যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হ’ম ।’’

লগতে পঢ়ক: নেপালৰ হিমস্খলন উত্তৰ-পূবৰ বাবে সতৰ্কবাণী নেকি ? কি কয় ভূতত্ত্ববিদে ?

TAGGED:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
ডাঃ জয়গোপাল জলী
NACO
স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস
DR HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.