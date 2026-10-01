ৰক্তদান মহাদান : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান
ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১ অক্টোবৰৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ৷
Published : October 1, 2026 at 11:28 AM IST
গুৱাহাটী: আপোনাৰ এটোপাল তেজে আন এজন ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে । কোনো দুৰ্ঘটনাৰ বাবেই হওক বা কোনো বেমাৰৰ বাবেই হওক, প্ৰয়োজন হোৱা তেজৰ বাবে মানুহ স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিলে যথাসময়ত বহুতৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰি ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত বছৰি এক কোটি ইউনিট তেজৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ তথাপিও এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাত্ৰ ৭৫%হে পূৰণ হয় । ফলস্বৰূপে প্ৰায় ২৫ লাখ ইউনিট তেজৰ নাটনিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে শ শ ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটে ।
ইয়াৰ স্পষ্ট কাৰণ হৈছে দেশত পৰ্যাপ্ত ৰক্তদাতাৰ অভাৱ । হয়তো সাধাৰণ লোক এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অজ্ঞাত নাইবা ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি থকা ভুল ধাৰণাসমূহৰ বাবে ৰক্তদান কৰিবলৈ মানুহে দ্বিধাবোধ কৰে ।
ভাৰতত প্ৰতিবছৰে ১ অক্টোবৰৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ৷ এই দিৱসটো মূলতঃ ডাঃ জয়গোপাল জলীৰ জন্ম দিনটোত তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানক স্মৰণ আৰু সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে পালন কৰা হয় । ডাঃ জলী ৰক্ত সঞ্চালনৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিচাপে পৰিচিত আছিল ।
কোনে ৰক্তদান কৰিব পাৰে ?
- ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত পৰিচালিত ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থা (NACO)ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত ৰক্তদানৰ ন্যূনতম বয়স ১৮ বছৰ । কিন্তু এই বয়স বিভিন্ন দেশত বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, যেনে - আমেৰিকাত এই বয়স ১৬ বছৰ । কিন্তু আমাৰ দেশত ৰক্তদানৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ১৮-৬০ বছৰৰ ভিতৰৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ যিকোনো মহিলা বা পুৰুষে ৰক্তদান কৰিব পাৰে ।
- নাকোৰ মতে ভাৰতত এজন পুৰুষে তিনিমাহত এবাৰ আৰু এগৰাকী মহিলাই চাৰিমাহত এবাৰ ৰক্তদান কৰিব পাৰে ।
- ৰক্তদান কৰা ব্যক্তিজনৰ ওজন কমেও ৫০ কেজি হ’ব লাগে ৷ আনহাতে, কিছুমান ব্লাড বেংকে ৪৫ কেজিতকৈ অধিক হ’লেও ৰক্তদানৰ অনুমতি দিয়ে ।
- ৰক্তদান কৰা ব্যক্তিজনৰ হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা কমেও ১২.৫ আৰু প্লেটলেটৰ সংখ্যা ১.৫ লাখৰ ওপৰত হ’ব লাগে । তেওঁৰ নাড়ীৰ স্পন্দন প্ৰতি মিনিটত ৫০-১০০ৰ ভিতৰত হ’ব লাগে আৰু হৃদস্পন্দনত কোনো অনিয়ম থাকিব নালাগে ।
- ৰক্তদান কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিজনৰ নিম্ন ৰক্তচাপৰ মাত্ৰা অৰ্থাৎ ডায়েষ্টোলিক ৫০-১০০ মিলিমিটাৰ পাৰাপাৰচেণ্টৰ ভিতৰত আৰু উচ্চচাপ অৰ্থাৎ চিষ্টোলিক ১০০-১৮০ মিলিমিটাৰ পাৰাপাৰচেণ্ট হ’ব লাগে ।
ৰক্তদানৰ পূৰ্বে মন কৰিবলগীয়া কথাবোৰ
কেতিয়াও খালী পেটত ৰক্তদান কৰা উচিত নহয় ৷ ৰক্তদানৰ বাবে যোৱাৰ কমেও ৩ ঘণ্টা পূৰ্বে সঠিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ বিশেষকৈ চৰ্বীযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিব ৷ ৰক্তদানৰ বাবে ইচ্ছুক ব্যক্তিগৰাকীৰ খাদ্যত আইৰণ, যেনে - গোটা শস্য, কণী, মাংস, কচু, পাতল পাচলি, কমলা আৰু টেঙাজাতীয় ফল ইত্যাদি থাকিব লাগে । ইয়াৰ বাহিৰেও ৰক্তদানৰ বাবে যোৱাৰ আগতে এদিন সন্ধিয়া বা নিশা ফলৰ ৰস আৰু পানী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাব লাগে । মদ বা কেফেইনযুক্ত পদাৰ্থ সেৱন নকৰিব ।
ৰক্তদানৰ পিছত কেনেদৰে যত্ন ল’ব ?
- ৰক্তদান কৰাৰ পিছত ব্যক্তিজনে কমেও ৫-২০ মিনিট জিৰণি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন ।
- যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰাৰ পিছত দুৰ্বল অনুভৱ কৰে, তেন্তে মিঠা যিকোনো পানীয় বা ফলৰ ৰস আৰু জলপান গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ যাতে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় । লগতে এজন ব্যক্তিয়ে কমেও ৬ ঘণ্টা গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ।
- ৰক্তদান কৰাৰ পিছত কমেও ৮ ঘণ্টা সুৰাপান নকৰিব ।
- এদিনৰ বাবে কঠোৰ ব্যায়াম পৰিহাৰ কৰি প্ৰ’টিনসমৃদ্ধ খাদ্য যেনে - কুকুৰাৰ মাংস, কণী, কচু বা সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি খোৱা উচিত ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী
Donate blood, folks!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 1, 2026
There is no bigger service to mankind than donating blood and saving countless precious lives.
On National Voluntary Blood Donation Day, let us pledge to come forward and donate blood to help those in need. pic.twitter.com/BmFWLM0gQO
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱস উপলক্ষে স্বেচ্ছাই সকলোকে ৰক্তদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৎসাহ যোগাইছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোকে উৎসাহিত কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফেচবুকত দিয়া পোষ্টটো হৈছে, ‘‘ৰক্তদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাক আজিৰ সময়ত আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ । ‘ৰক্তদান মহাদান’ মূলমন্ত্ৰক সাৰথি কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব মানৱ সেৱাৰ এক মহান সংকল্পৰে । আপোনাৰ এটোপাল ৰক্তই কোনো এগৰাকী অসুস্থ ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে নতুন আশাৰ বতৰা ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান দিৱসৰ আজিৰ দিনটোত পুনৰ অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ আহক - স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে যোগ্য সকলোৱে স্বেচ্ছাই ৰক্তদানৰ বাবে আগবাঢ়ি যাম আৰু জীৱন ৰক্ষাৰ এই মহান যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হ’ম ।’’
লগতে পঢ়ক: নেপালৰ হিমস্খলন উত্তৰ-পূবৰ বাবে সতৰ্কবাণী নেকি ? কি কয় ভূতত্ত্ববিদে ?