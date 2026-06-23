আগতে হোমষ্টেত ছয়টা কোঠা থাকিব লাগিছিল, এতিয়া আঠটালৈকে বঢ়াই দিছো : কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী

আগতে হোমষ্টেত ছয়টা কোঠা থাকিব লাগিছিল, এতিয়া আঠটালৈকে বঢ়াই দিছো : কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী
বৈঠকৰ পাছতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Published : June 23, 2026 at 11:16 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত মঙলবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অসম চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ পাছতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘আগন্তুক বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি কেবিনেটে কেইবাখনো নতুন আইনৰ অনুমোদন জনায় । আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন অব ৰি-ক্লাচিফিকেচন এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ ফ'ৰ ন'ন-এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰপ’জ । এই অনুসৰি কৃষি ভূমি ন'ন এগ্ৰিকালচাৰেললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে জিলা আয়ুক্তৰ অনুমতি ল'ব লাগে । এইক্ষেত্রত কেবিনেটে সংশোধনী আনিছে যে এজন লোকে নিজৰ কৃষি ভূমিত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিলে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প'ৰ্টেলত গৈ অনুমতি ল'ব পাৰিব । আনহাতে চ'লাৰ পেনেল স্থাপন কৰিব বিচাৰিলেও জিলা আয়ুক্তৰ অনুমতি নালাগে । প'ৰ্টেলৰ যোগেদি অনুমতি ল'ব পাৰিব । এই সংশোধনী আইনখন বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ বাবে কেবিনেটে অনুমতি প্ৰদান কৰে ।’’
We took several important decisions at the #AssamCabinet meeting today. Sharing the highlights with media. https://t.co/1yyzzk4n9W— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 23, 2026
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘অসমত ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ক্ষেত্রত আগতে ভূমিৰ ক্ষেত্রত সীমাবদ্ধতা আছিল । গাঁও অঞ্চলত ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ আগতে ৬০ বিঘা ভূমিৰ প্ৰয়োজন আছিল । কেবিনেটে ইয়াৰ পৰিমাণ ৩৫ বিঘালৈ কমাই আনে । সেইদৰে সেইদৰে চহৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে পূৰ্বৰ ৩০ বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন আছিল । এতিয়া ইয়াৰ পৰিমাণ ২১ বিঘালৈ কমাই অনা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত সংশোধনী বিধেয়ক বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘ব্যক্তিগত স্কুল স্থাপনৰ ক্ষেত্রত আগতে নগৰ অঞ্চলত দুই বিঘা আৰু গাঁও অঞ্চলত ৬ বিঘা ভূমিৰ প্ৰয়োজন আছিল । এতিয়া আমি এল পি আৰু ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে চহৰত এক বিঘালৈ আৰু গাঁও অঞ্চলত ৩ বিঘালৈ কমাই আনিছো । কিন্তু ইয়াত কিছুমান চৰ্ত থাকিব । বাউণ্ডেৰী ৱাল লাগিব, ছাত্রীৰ বাবে টয়লেট লাগিব, খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব । সকলো ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব । এই বিধেযকখনো বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব । আনহাতে আছাম টি ক’ৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ যিসকলৰ এক্সিকিউটিভসকলে ভিআৰএছ ল’ব বিচাৰিছিল । ইয়াৰ বাবে কেবিনেটে ৯.৭৫ কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰে । ফেয়াৰ প্ৰাইজ দোকানৰ নবীকৰণৰ সময় ৩০ জুনলৈকে আছিল । এই সময় ৩১ ডিচেম্বৰলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে ।’’
In today's meeting of the #AssamCabinet, we resolved to— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 23, 2026
✅Approve New Tourism Accomodation Rules
✅Extend FPS license validity
✅Ease rules for private schools and universities
✅Approve VRS for ATCL executives
✅Ease land conversion rules for small businesses and solar farms pic.twitter.com/3iw1KsY6nv
কেবিনেটৰ আন এটা সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘কেবিনেটে অসমৰ হোমষ্টে সমূহৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে এখন বিধি অনুমোদন কৰে । ইয়াৰ ফলত হোমষ্টেবোৰে এটা নিৰ্দ্দিষ্ট প'ৰ্টেলত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰত্যেক তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নবীকৰণ কৰিব পাৰিব । আগতে হোমষ্টেত ছয়টা কোঠা থাকিব লাগিছিল । এতিয়া হোমষ্টেত আঠটালৈকে বঢ়াই দিছো । আনহাতে পঞ্জীয়নৰ বাবে অনলাইন সুবিধা কৰি দিছো । বাজেটৰ পাছত হোমষ্ট কৰাসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ এখন পলিচী আনিবৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । বাজেটত ইয়াৰ উল্লেখ থাকিব । বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ৪ জুলাইত পুনৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ।’’
নতুন বিধেয়কৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘এখন নতুন বিধেয়ক আহিব । যিখনত আমাৰ ছেপ্টাৰ ১২ অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হৈছিল । সত্রৰ কাষৰ বা ২০০ বছৰ পুৰণি যিবোৰ অনুষ্ঠান আছে, তাৰ ৫ কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ মাটি কিনা-বেচা আমি বাৰণ কৰিছিলো । তাৰক্ষেত্রত ভাৰত চৰকাৰে আমাক কিছুমান পৰামৰ্শ দিছে । সেই পৰামৰ্শখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি আমাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সদনত আকৌ উত্থাপন কৰা হ'ব । সংশোধনীখিনি কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।’’
লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ৬৫ গৰাকী ব্য়ক্তিলৈ পদ্ম বঁটা, তিনি অসমীয়াৰ বঁটা গ্ৰহণ