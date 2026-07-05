ETV Bharat / state

চুৰি-ডকাইতি, আক্ৰমণ আদি যি কোনো ঘটনাৰ বাবে মানুহে ১১২ নম্বৰত ডায়েল কৰিব পাৰিব : জনতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

কেবিনেটত অসম পুলিচৰ ১১২ ফোন নম্বৰকে ধৰি গোটেই প্ৰকল্পটোক আধুনিক ৰূপত সজাই তুলিবৰ বাবে ৯৭.৯০ কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়া হয় ।

ASSAM CABINET DECISIONS
অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 10:17 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দেওবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অসম চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

বৈঠকৰ পাছতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰে । সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘অসম টুৰিজিম ডেভলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন এক্ট-২০২৪ ৰ সংশোধনী বিধেয়ক বিধানসভাত উপস্থাপন কৰা হ'ব । ইয়াৰ দ্বাৰা হোটেল, হোমষ্টে আদিৰ পঞ্জীয়নৰ সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব । কেবিনেটত অসম পুলিচৰ ১১২ ফোন নম্বৰকে ধৰি গোটেই প্ৰকল্পটোক আধুনিক ৰূপত সজাই তুলিবৰ বাবে ৯৭.৯০ কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়া হয় । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যত ২০০ খন ভ্ৰাম্যমান পুলিচ ভেন থাকিব । পুলিচ ভেনখন উপ-পৰিদৰ্শক এজনৰ নেতৃত্বত থাকিব । ১১২ ৰ এটা কল চেণ্টাৰ থাকিব আৰু যিটো দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন একাডেমিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব । চুৰি-ডকাইতি, আক্ৰমণ আদি যি কোনো ঘটনাৰ বাবে মানুহে ১১২ নম্বৰত ডায়েল কৰিব পাৰিব ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এই ব্যৱস্থাই ১০৮ ৰ দৰে কাম কৰিব । ঘটনাস্থলীৰ ওচৰত থকা ভেনখন লগে লগে ঘটনাস্থলীলৈ যাব । অৰ্থাৎ ২০০টা ভ্ৰাম্যমান পুলিচ ষ্টেচন হ'ব । ১১২ নম্বৰত ফোন কৰিলে এই বাহনখন উপস্থিত হ'ব । এই প্ৰকল্পৰ বাবে আমাক এহাজাৰ চালক আৰু দুশখন বাহন লাগিব । এনে প্ৰকল্প উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা চৰকাৰে ভালদৰে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । আমি অসমতো আৰম্ভ কৰিম । ১১২ সেৱা ২৪ ঘণ্টাই সক্ৰিয় হৈ থাকিব । বাহন ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰা হৈছে ।’’

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘কেবিনেটত আছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেছন ৰুলচ-২০৩০ খন সংশোধন কৰা হয় । বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ শিল-বালি কঢ়িওৱা বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম হ'ব । বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ শিল-বালি আহিলে এটা ট্ৰেনজিত মাচুল দিব লাগিব । প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত ১৫০ টকা দিব লাগিব । ৰয়েল্টি আৰু জিএছটি নিদিয়াকৈ অসমলৈ আহিব নোৱাৰিব । সেইদৰে বালিৰ মহলসমূহে ১০ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত বালি জমা কৰি ৰাখিব পাৰিব । বন বিভাগে ৰয়েল্টিৰ বাবে আন বিভাগক চমন জাৰি কৰিব পাৰিব । যাতে কোনেও ফৰেষ্ট ৰয়েল্টি ফাঁকি দিব নোৱাৰে ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘কেবিনেটে আমূলক মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিট স্থাপন কৰিবৰ বাবে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ৩৩ বিঘা ভূমি আবণ্টন দিয়ে । আনহাতে যুদ্ধ চলি থকা বাবে কিছুমান ক্ষেত্রত বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰা হৈছিল । এতিয়া পৰিৱেশ ভাল হোৱাৰ বাবে এটা চৰ্ত আঁতৰ কৰোৱা হৈছে । এতিয়াৰ পৰা নিজৰ খৰচত কোনো চৰকাৰী বিষয়াই বিদেশলৈ যাব পাৰিব । চৰকাৰীভাৱে যাবলগীয়া হ'লে যাব পাৰিব । প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ বাবে চৰকাৰী বিষয়াৰ বিদেশ ভ্ৰমণ বন্ধ কৰা হৈছিল । এতিয়া যাব পাৰিব যদিও চৰকাৰৰ আগতীয়া অনুমতি লৈ যাব পাৰিব । ৰাজ্য চৰকাৰে চেণ্ট্ৰেল এক্টৰ লগত সংগতি ৰাখি দা আসাম চপচ এণ্ড এষ্টাব্লিষ্টমেণ্ট এক্টখন সংশোধন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কেবিনেটত অনুমোদন জনোৱা হয় । সেইদৰে মাইক্ৰ’, স্মল আৰু মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সহায় কৰিবৰ বাবে এখন আইন কেবিনেটত অনুমোদন জনোৱা হয় । আসাম মাইক্ৰ’, স্ম'ল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফেচিলিটেশ্বন অব এষ্টাব্লিচমেণ্ট এণ্ড অপাৰেশ্যন বিল ২০২৬ৰ মতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰৰ পৰা কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ প্ৰথম তিনি বছৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব । অনুমতিৰ বাবে ৰৈ থাকিব নালাগে । নিয়ম মানি আবেদন কৰিলেই হ'ব । কেৱল ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্রত প্ৰযোজ্য । সেইদৰে প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰা উদ্যোগৰ ক্ষেত্রত প্ৰযোজ্য নহ'ব । তিনি বছৰ পাছত অনুমতিৰ কথা আহিব । আনহাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ভিতৰত উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্রত সকলো অনুমতি উদ্যোগ বিভাগে দিব পাৰিব । অন্য ঠাইত যাব নালাগে ।’’

‘‘কেবিনেটত টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং, ফায়াৰ আৰু লেণ্ড ৰি ক্লাচিফিকেশ্যনৰ কিছু নিয়ম শিথিল কৰি অসম জনবিশ্বাস বিল ২০২৬ ত অনুমোদন জনোৱা হয় । এই তিনিওখন আইনৰ যোগেদি চৰকাৰী ৰঙাফিটাৰ মেৰপেচ আঁতৰ কৰা হৈছে । কেবিনেটত গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটি ডেভলপমেণ্ট অথৰিটি বিল ২০২৬ ত অনুমোদন জনোৱা হয় । বিধানসভাত বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ব । বহু সময়ত বাতৰি কাকতত কৈ থকা হৈছে যে আদানি-আম্বানিয়ে চেটেলাইট চিটি কৰিব । কিন্তু এইটো কোনেও নকৰে, কৰিব কেৱল গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটি ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে । এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা । ইয়াত কোনো ব্যক্তিগত জড়িত নাই । এই অথৰিটিখনৰ অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব আৰু কাৰ্যকৰী কমিটীৰ অধ্যক্ষ হ'ব মুখ্য সচিব । ইয়াত কোনো আদানি-আম্বানিৰ প্ৰসংগিকতা নাই’’ - বুলি কেবিনেটৰ আন এক সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এনেদৰে কয় ৷

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘আমি কিছুদিন আগতে এখন আইন পাছ কৰিছিলো । বৰপেটা, মাজুলী, বটদ্ৰবা আদিত তিনিটা প্ৰজন্ম নহ'লে মাটি কিনা-বেচা নহ'ব । ভাৰত চৰকাৰে এই আইনখনত কিছু সংশোধনী দিছে যাতে অধিক শক্তিশালী হয় । এই আইনখন আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন ছেপ্টাৰ ১২ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি নতুন ৰূপত বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব । সত্রৰ কাষৰ বা ২০০ বছৰ পুৰণি যিবোৰ অনুষ্ঠান আছে, তাৰ ৫ কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ মাটি কিনা-বেচা আমি বাৰণ কৰিছিলো । ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিয়া পৰামৰ্শখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি আমাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সদনত আকৌ উত্থাপন কৰিম । আনহাতে, ৰাজ্যত আগৰ ব্যৱসায়ক শৃংখলিত কৰা আৰু খেতিয়কসকল যাতে উপকৃত হয়, তাৰ বাবে অধ্যয়ন কৰি চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা, বিমল বড়‍া আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নেতৃত্বত এখন কেবিনেট কমিটী কৰা হৈছে ।’’

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘কাহিলীপাৰাত থকা দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ স্থানত টাউনশ্বিপ কৰা হ'ব । অসম চৰকাৰে কৰিব । এইবোৰ ৩০ বছৰৰ পৰিকল্পনা । ডাঙৰ প্ৰকল্প । এতিয়া কৰা কাম নহয় । বহুত সা-সুবিধা কৰিব লাগিব । আনহাতে চেটেলাইট চিটিক লৈ এনেই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে । জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ভিতৰত চেটেলাইট চিটি হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ৰাইজে মাটি দিছে । ইতিমধ্যে তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত আহি পালে ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘জাপানৰ এটা কোম্পানী অহাৰ কথা আছিল আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ বাবে ৮০ হাজাৰ কোটি বিনিয়োগ কৰাৰ কথা আছিল ।’’

আনহাতে, বাজেট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ বাজেটত আমাৰ চৰকাৰৰ পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনা দাঙি ধৰিম । অৰ্থনৈতিক ভিজন পাঁচ বছৰৰ বাবে থাকিব বাজেটত ।’’

বিশ্বকাপ ফুটবলৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘মোৰ ল'ৰাই আৰ্জেণ্টিনাক সমৰ্থন কৰে । গতিকে মই কাক সমৰ্থন কৰো, সেইটো মোৰ মাজতে থাকক ।’’

একেদৰে ভিছা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘ভিছাৰ চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ ভিএছএফ চেণ্টাৰ এটা খানাপাৰাত হ'ব । কাম চলি আছে আৰু আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ভিএছএফৰ অফিচ এটা গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ব ।’’

লোকপিয়লত অসমীয়া ভাষা নিলিখাৰ বাবে এটা সংগঠনে দিয়া হুংকাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘অসমত অসমীয়া ভাষা আছিল, আছে আৰু থাকিব । ইয়াত লোকপিয়লৰ কথা নাই । যিদৰে আছে সেইদৰেই থাকিব । অসমীয়া মানুহক কোনেও ব্লেকমেইল কৰিব নোৱাৰে ।’’

লগতে পঢ়ক: প্ৰশ্ন সুধি সাংবাদিকে কৰিলে ভুল ! উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ

TAGGED:

লাচিত বৰফুকন একাডেমি
ভ্ৰাম্যমান পুলিচ ভেন
অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক
আমূল মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিট
ASSAM CABINET DECISIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.