ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, সমাধানৰ পথ বিচাৰি শীঘ্ৰেই ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী
‘‘অগ্নিগৰ্ভা খেৰণিৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে’’ - এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী । পুৱাবেলা সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ, মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ ৷
Published : December 24, 2025 at 9:15 PM IST
গুৱাহাটী/খেৰণি: কাৰ্বিসকলৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ লোৱাৰ তিনিদিনৰ দিনা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ হৈছে অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি ৷ লাহে লাহে সুস্থিৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিৰ পৰিস্থিতি । খেৰণিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে এই মন্তব্য ।
মঙলবাৰে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত বজাৰগৃহ জ্বলি ছাৰখাৰ হোৱাৰ লগতে দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছত বুধবাৰে হিংসাজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেনাৰ ফ্লেগমাৰ্চ চলোৱা হয় পুৱাৰ ভাগত ৷ লগতে মোতায়েন কৰা হয় অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধ-সামৰিক বাহিনী ৷ নিজে সন্মুখত থাকি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমীত সিঙে ।
সেনা বা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বল প্ৰয়োগ কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিৱৰ্তে সকলো পক্ষৰে সহযোগিতাৰে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানজনে ৷ কাৰ্বি ভূমিৰ সকলো পক্ষকে শান্তি-সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমীত সিঙৰ ৷ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বুধবাৰৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটা দেখা পোৱা নহ’ল ।
আনহাতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি শান্ত হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙবাসীৰ সৈতে আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । নিজেই ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ শান্ত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত বুধবাৰৰ সন্ধিয়া কয়, "আজি পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে । আজি পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক দুয়োটা ফৈদৰ মাজত কথা-বতৰা আৰম্ভ হৈছে । আমাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত আছে ৷ মানুহ দোকান-পোহাৰলৈ আহিব আৰম্ভ কৰিছে, ৰাস্তালৈ ওলাইছে ।"
মঙলবাৰে কিদৰে দুজন লোকৰ খেৰণিত মৃত্যু ঘটে সেয়াও অৱগত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ কয়, "দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে । কালি এজন লোকৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত মৃত্যু ঘটিছে ৷ আন এজনৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু ঘটিছে । প্ৰতিবাদীসকলে কিছু দোকান-ঘৰ জ্বলাই দিছিল ৷ এজন শাৰীৰিকভাৱে প্ৰতিবন্ধী লোকৰ জুইৰ মাজৰ ওলাই আহিব নোৱাৰাৰ বাবে জীৱন্তভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃ্ত্যু ঘটে । কালি আমি এক দুখজনক পৰিস্থিতি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ ৷"
কাৰ্বি প্ৰতিবাদীসকলৰ নেতা লিটচং ৰংফাৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী বেদখলকাৰীসকলৰ
বুধবাৰে আগবেলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেনাৰ ফ্লেগমাৰ্চ । অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয় যদিও খেৰণিত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰা সূৰজ দে' নামৰ প্ৰতিবন্ধী লোকজনৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি কেইবাশ অনা কাৰ্বি-অনা অসমীয়া লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
লগতে উত্তেজিতসকলে কাৰ্বি প্ৰতিবাদীসকলৰ নেতা লিটচং ৰংফাৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিৰ ৰাণাইমা গেট প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভাঙি দিয়ে যদিও আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে । অনা কাৰ্বিসকলে চলোৱা প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীক বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে দোষীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস দিয়ে IGP বিবেকৰাজ সিঙে ।
বৈঠালাংছত মমবাতি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
আনহাতে মঙলবাৰে খেৰণিৰ ঘটনাত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত লিনুছ তিমুং আৰু সূৰজ দে'ৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কামনাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠালাংছ’ত স্থানীয় লোকে মমবাতি প্ৰজ্বলনৰে বুধবাৰে সন্ধিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । অনুষ্ঠানত বৈঠালাংছ’ত স্থানীয় সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।