ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক: খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি সুৰক্ষাত গুৰুত্ব, আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা ৪.০

ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় লোকৰ ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মিছন বসুন্ধৰা ৪.০ৰ জৰিয়তে পুৰণি গোচৰ পুনৰীক্ষণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ।

CM Announces Mission Basundhara 4.0 to Protect Indigenous Land Rights in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা (CM PR Team)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2026 at 9:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দিছপুৰ: উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া তথা জনজাতীয় জনসাধাৰণৰ ভূমি অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলালৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বৈঠক দুখনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে খিলঞ্জীয়া আৰু যোগ্য জনজাতীয় পৰিয়ালসমূহৰ ভূমিৰ স্থায়ী অধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব ।

CM Announces Mission Basundhara 4.0 to Protect Indigenous Land Rights in Dibrugarh
লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ ভূমি সমস্যাক লৈ বৈঠক (CM PR Team)

লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ ভূমি সমস্যাক লৈ প্ৰথম বৈঠক

প্ৰথমখন বৈঠকত লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ জিলা পঞ্জীয়ক/জিলা আয়ুক্তসকলৰ লগতে বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু জনজাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে । এই বৈঠকত জনজাতীয় পৰিয়ালসমূহলৈ ৫০ বিঘা পৰ্যন্ত ভূমি আৱণ্টন দিয়াৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হয় ।

CM Announces Mission Basundhara 4.0 to Protect Indigenous Land Rights in Dibrugarh
মুখ্যমন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা (CM PR Team)

আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, পূৰ্বৰ মিছন বসুন্ধৰা ২.০ আৰু ৩.০ সংস্কৰণত নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থকা গোচৰসমূহ আগন্তুক মিছন বসুন্ধৰা ৪.০ৰ অধীনত পুনৰীক্ষণ কৰা হ’ব বুলি বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । এই বৈঠকত ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ

দ্বিতীয়খন বৈঠকত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰাজিৰ চৰ্চা কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে মিছন বসুন্ধৰা-৪.০ ত যিবোৰ বিশেষ নীতি-নিৰ্দেশনা ধাৰ্য কৰা হৈছে, সেই সকলোবোৰ পৰ্টেলত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হ’ব । ভূমিৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তুলিবলৈ মৰাণ-মটক অধ্যুষিত জিলাসমূহৰ একাংশ স্থানীয় যুৱক-যুৱতীক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব ।

CM Announces Mission Basundhara 4.0 to Protect Indigenous Land Rights in Dibrugarh
জনজাতীয় পৰিয়ালসমূহলৈ ৫০ বিঘা পৰ্যন্ত ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা (CM PR Team)

ইয়াৰ উপৰি, নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত প্ৰিমিয়াম জমা দিব নোৱাৰাৰ বাবে যাৰ ভূমিৰ বন্দৱস্ত বা অনুমোদনৰ ম্যাদ উকলি গৈছিল, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰিমিয়াম জমা দিয়াৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই দ্বিতীয়খন বৈঠকত মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই, বিধায়ক বলিন চেতিয়া প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: অহৰ্নিশে মানুহৰ বাবে কাম কৰি যোৱা সময় গগৈক প্ৰশংসা সীমান্ত শেখৰৰ

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন

TAGGED:

MISSION BASUNDHARA 4 0
HIMANTA BISWA SARMA
ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী
মিছন বসুন্ধৰা
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.