ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক: খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি সুৰক্ষাত গুৰুত্ব, আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা ৪.০

ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক: খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি সুৰক্ষাত গুৰুত্ব, আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা ৪.০
ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় লোকৰ ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মিছন বসুন্ধৰা ৪.০ৰ জৰিয়তে পুৰণি গোচৰ পুনৰীক্ষণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ।
Published : October 28, 2026 at 9:31 PM IST
দিছপুৰ: উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া তথা জনজাতীয় জনসাধাৰণৰ ভূমি অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলালৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বৈঠক দুখনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে খিলঞ্জীয়া আৰু যোগ্য জনজাতীয় পৰিয়ালসমূহৰ ভূমিৰ স্থায়ী অধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব ।
লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ ভূমি সমস্যাক লৈ প্ৰথম বৈঠক
প্ৰথমখন বৈঠকত লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ জিলা পঞ্জীয়ক/জিলা আয়ুক্তসকলৰ লগতে বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু জনজাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে । এই বৈঠকত জনজাতীয় পৰিয়ালসমূহলৈ ৫০ বিঘা পৰ্যন্ত ভূমি আৱণ্টন দিয়াৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হয় ।
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, পূৰ্বৰ মিছন বসুন্ধৰা ২.০ আৰু ৩.০ সংস্কৰণত নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থকা গোচৰসমূহ আগন্তুক মিছন বসুন্ধৰা ৪.০ৰ অধীনত পুনৰীক্ষণ কৰা হ’ব বুলি বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । এই বৈঠকত ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
Marking a new dawn in Urban Governance of Tinsukia with a host of services. Join in https://t.co/7NEwZd5Zdz— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 28, 2026
মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ
দ্বিতীয়খন বৈঠকত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰাজিৰ চৰ্চা কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে মিছন বসুন্ধৰা-৪.০ ত যিবোৰ বিশেষ নীতি-নিৰ্দেশনা ধাৰ্য কৰা হৈছে, সেই সকলোবোৰ পৰ্টেলত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হ’ব । ভূমিৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তুলিবলৈ মৰাণ-মটক অধ্যুষিত জিলাসমূহৰ একাংশ স্থানীয় যুৱক-যুৱতীক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ উপৰি, নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত প্ৰিমিয়াম জমা দিব নোৱাৰাৰ বাবে যাৰ ভূমিৰ বন্দৱস্ত বা অনুমোদনৰ ম্যাদ উকলি গৈছিল, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰিমিয়াম জমা দিয়াৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই দ্বিতীয়খন বৈঠকত মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই, বিধায়ক বলিন চেতিয়া প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
बाल विवाह के खिलाफ हमारा Action पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। हमारी बेटियों के सपनों को अब कोई बेड़ियों में नहीं जकड़ सकेगा। https://t.co/eUU0og1mvO— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 28, 2026