ETV Bharat / state

ভোগদৈৰ নদীয়ে ছিগা মথাউৰি ৫ টা অংশ এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হ’ব, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ভোগদৈ খনন কৰাৰ পৰিকল্পান চৰকাৰৰ ৷ বান সাহাৰ্যৰ বাবে কেন্দ্ৰই পৰ্যাপ্ত পুঁজি দিছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

HIMANTA BISWA SARMA
ভোগদৈৰ মথাউৰি ছিগা ৫ টা অংশ এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হ’ব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : বুধবাৰে ভোগদৈ মথাউৰি ছিগা অংশৰ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ভোগদৈ মথাউৰিৰ ছিগা অংশৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত মথাউৰিটো শক্তিশালী কৰা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব লগতে ৰাইজৰ মতামত লৈ উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়,"ভোগদৈ খনন কৰিব পাৰি কিন্তু নদী খনন কৰা পিছত আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰা নাই ৷ তথাপিও স্থানীয় বিধায়ক লগত আলোচনা কৰি জলসম্পদ বিভাগক ইয়াৰ দায়িত্ব দিম, কাৰণ খনন কাৰণে আমাৰ পৰ্যাপ্ত সা-সজুলি আছে আৰু খনন কৰিবলৈ আমাৰ সামৰ্থ আছে ।খনন কৰা পিছত ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি ওলাব তাক লৈ প্ৰশ্নবোধক থাকি যাব ।"

ভোগদৈৰ মথাউৰি ছিগা ৫ টা অংশ এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হ’ব (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"বানত আমাৰ যিখিনি ক্ষতি হৈছে তাৰ জোৰা মাৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰই আমাক ইতিমধ্যে পুঁজি দি থৈছে আৰু বছৰত ১২শ কোটি টকা পুজি দি থৈ দিছে । যদি পুঁজি কমি যায় কেন্দ্ৰই আকৌ পুঁজি দিব । যদি বছৰৰ পইচাটো যদি খৰচ কৰিব পাৰো, তেতিয়া আকৌ আমাক অতিৰিক্ত পুঁজি কেন্দ্ৰই দিব ।"

আনহাতে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ ভূমিকাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"তেওঁলোকে আমাক জনাইছিল তাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছিল বুলি ৷ কি কি হৈছিল আৰু কি কি হোৱা নাই, সেয়া ছেটেলাইটৰ মেপ পৰীক্ষা কৰিহে গম পাম আৰু এইটো এবাৰত হোৱা ঘটনা নে, প্ৰতিবছৰে হোৱা ঘটনা সেইটো ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ৷ কাৰণ ভোগদৈ পানীয়ে ৰাইজৰ বহু ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে । তাৰ পিছতহে আমি সকলো দিশৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লব পাৰিম ৷"

আনহাতে বানপীড়িতয় যাতে সাহাৰ্য খৰতকীয়া লাভ কৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । লক্ষ্যণীয় যে ভোগদৈ বলিয়া বানে যোৰহাটৰ পহুমৰা, এলেংমৰা গ্ৰেজিং, কাতিৰাম চুক, মজিয়াভেটি, শলমৰাসহ ৫টা স্থানত মাথাউৰি ছিগি উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ সহ্ৰাধিক গাঁও বান প্লাৱিত হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক:বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ ৪ লাখকৈ এককালীন সাহায্য; উজনিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ভোগদৈ নদী
যোৰহাটত বান
জলসম্পদ বিভাগ
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.