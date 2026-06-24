অৰুণাচলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জলপ্ৰলয়; লখিমপুৰত প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা
অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ । ওফন্দি উঠা ৰঙানদীয়ে বিপদ মাতিছে লখিমপুৰ জিলালৈ ।
Published : June 24, 2026 at 3:43 PM IST
লখিমপুৰ : অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । পেনয়োৰ নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সমীপত বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ।
নীপকোৰ কলনীৰ কেইবাটাও বাসগৃহ বানত উটি গৈছে । বহু বাহনো বানত উটি গৈছে । একপ্ৰকাৰ ৰঙানদীয়ে ধ্বংসলীলা চলাইছে । একাংশ স্থানীয় লোকৰ মোবাইলত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে ।
Itanagar, Arunachal Pradesh: Several districts, including Kra Daadi, Keyi Panyor, Upper Subansiri, Lower Subansiri, and East Kameng, have been completely cut off from the state capital Itanagar due to massive landslides triggered by heavy rainfall. Traffic movement on the… pic.twitter.com/RFZeJm79hP— IANS (@ians_india) June 24, 2026
ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ । নিমিষতে এটাৰ পিছত আনটো বাসগৃহ তচনচ কৰিছে । অৰুণাচলৰ বহু গাঁও সম্প্ৰতি পানীত ডুব গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বহু পশুধন বানত উটি যোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিছে ।
ঠায়ে ঠায়ে হোৱাৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে ।
Itanagar, Arunachal Pradesh: Officer-in-Charge (OC) of Sagalee Police Station, Zoram Takap, says, " ...due to heavy rainfall during the night and early morning, the road has been blocked here. the highway authorities and the concerned departments are working to clear and reopen… pic.twitter.com/Ask3sMvYsi— IANS (@ians_india) June 24, 2026
প্ৰশাসন তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে পথ মুকলি কৰাৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিছে । ৰাজপথত শ শ বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ছাগালী আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া জোৰাম তাকপাই কয়, "নিশা আৰু পুৱা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে । পথ সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গৈছে । আমাৰ প্ৰশাসন আৰু ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ লোকে পুৱাৰে পৰা পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ।"
আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ পিছতে ৰঙানদীৰ জলস্তৰো ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে প্ৰকল্পৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰত নীপকোৱে স্পিলৱে গেট খুলি দিছে ।
লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা মতে প্ৰকল্পৰ এখন গেট ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে । ফলত লখিমপুৰ জিলাতো বানৰ আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া ৰাইজত সতৰ্ক কৰি দিছে । বানৰ আশংকাত ৰাইজো আতংকিত হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :