ETV Bharat / state

অৰুণাচলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জলপ্ৰলয়; লখিমপুৰত প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা

অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ । ওফন্দি উঠা ৰঙানদীয়ে বিপদ মাতিছে লখিমপুৰ জিলালৈ ।

Flood hits Arunachal Pradesh
অৰুণাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ বান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । পেনয়োৰ নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সমীপত বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ।

নীপকোৰ কলনীৰ কেইবাটাও বাসগৃহ বানত উটি গৈছে । বহু বাহনো বানত উটি গৈছে । একপ্ৰকাৰ ৰঙানদীয়ে ধ্বংসলীলা চলাইছে । একাংশ স্থানীয় লোকৰ মোবাইলত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে ।

ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ । নিমিষতে এটাৰ পিছত আনটো বাসগৃহ তচনচ কৰিছে । অৰুণাচলৰ বহু গাঁও সম্প্ৰতি পানীত ডুব গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বহু পশুধন বানত উটি যোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিছে ।

ঠায়ে ঠায়ে হোৱাৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে ।

প্ৰশাসন তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে পথ মুকলি কৰাৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিছে । ৰাজপথত শ শ বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ছাগালী আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া জোৰাম তাকপাই কয়, "নিশা আৰু পুৱা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে । পথ সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গৈছে । আমাৰ প্ৰশাসন আৰু ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ লোকে পুৱাৰে পৰা পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ।"

আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ পিছতে ৰঙানদীৰ জলস্তৰো ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে প্ৰকল্পৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰত নীপকোৱে স্পিলৱে গেট খুলি দিছে ।

লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা মতে প্ৰকল্পৰ এখন গেট ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে । ফলত লখিমপুৰ জিলাতো বানৰ আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া ৰাইজত সতৰ্ক কৰি দিছে । বানৰ আশংকাত ৰাইজো আতংকিত হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিক লৈ অসম চৰকাৰৰ সতৰ্কতা জাৰি

TAGGED:

FLOOD ALERT
কৃত্ৰিম বান
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
ARUNACHAL PRADESH FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.