লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অৰুণাচলী লোকক ?

লখিমপুৰত আগ্নেয়াস্ত্র লৈ ভীতি প্রদর্শন কৰা অৰুণাচলী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত চলি থকা বিতৰ্ক সম্পৰ্কে কি ক'লে আৰক্ষীয়ে ?

Lakhimpur SP press conference
লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 6:00 PM IST

লখিমপুৰ: লখিমপুৰত অস্ত্ৰসহ অৰুণাচলী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । সামাজিক মাধ্যমতো বিষয়টোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত বহু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য প্ৰচাৰিত হোৱা দেখা গৈছে । যাৰ বাবে সংবাদমেলযোগে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰিলে জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই ।

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "বিহপুৰীয়া থানাৰ অধীনৰ শিমলুগুৰি ৰাজগড়ৰ ৰূপম কাকতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত একাংশ অৰুণাচলী লোকে ভীতি প্রদর্শন কৰে । যোৱা ১৫ মে'ৰ দিনা দুপৰীয়া ১:৩০ বজাত অৰুণাচলী লোকৰ দলটোৱে ৰূপম কাকতিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । ৮ জনীয়া এই দলটোৰ ৬ জনে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু বাকীসকল ৰাস্তাত অপেক্ষা কৰে । গুমিন মিজে নামৰ লোকজন দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল । তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে ৰূপম কাকতিৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁক ধৰি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে । পিছে ৰূপম কাকতিয়ে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে পলাই যায় । অভিযুক্তসকলে তেওঁক খেদি যায় আৰু দুটা গুলী ফুটাই, কিন্তু তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।"

লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অৰুণাচলী লোকক ? (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "পিছদিনা একেটা দলে পুনৰ তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । গাঁওবাসী সতৰ্ক হৈ থকা বাবে তেওঁলোকক বাধা দিয়ে । জনসমাগম দেখি অভিযুক্তসকল ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যায় । এইবাৰ তেওঁলোক দুখন গাড়ী আৰু ৩ খন মটৰ চাইকেলেৰে আহিছিল । এখন মটৰ চাইকেল স্থানীয় লোকসকলে জব্দ কৰে । ইয়াৰ আগতেও কেইজনমান অৰুণাচলী লোক আহি ৰূপম কাকতিক ধৰি নি ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহকাৰী বুলি গোচৰ জাপি দিছিল । ৰূপম কাকতিক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত গুমিন মিজেই নিজৰ পিষ্টলেৰে গুলী চলাইছিল ।" কিন্তু পিষ্টলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

অৰুণাচলী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অসম বা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক কোনো ধৰণে অৱগত নকৰাকৈ অভিযুক্তসকলে অসমৰ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰে । ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰি তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যেৰে আহিছিল । অৱশ্যে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰাৰ লগে লগে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে সঁহাৰি জনাই অভিযুক্তক আটক কৰাত সহায় কৰে । পিছত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ইটানগৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেওঁক নিজৰ জিম্মালৈ আনে ।"

আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই লগতে কয়, "এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাত ৭২/২০২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । য'ত বিএনএছৰ অধীনত ৩২৯(১)/৩২৯(২)/১১৭(১)/১১৭(২)/১০৯/৩১২/৩২৪/৭৪/৩(৫) ধাৰা আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত ২৭(১)/২৭(২) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে ৰূপম কাকতিৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অৰুণাচলী লোকজনক ইতিমধ্যে আদালকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষকে সকলোকে সংযম হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । অপপ্ৰচাৰ নচলাবলৈও তেওঁ আহ্বান জনাইছে । আইনমতে দোষীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

