ETV Bharat / state

অসমতো শীঘ্ৰে গঠন হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী : সংবাদমেলত ঘোষণা

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে অসমতো শীঘ্ৰে সাংগঠনিক ভেটি গঢ়ি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে । গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন ।

CJP to Establish Organisational Network Across Assam Soon
অসমতো শীঘ্ৰে গঠন হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 10:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমতো শীঘ্ৰে গঠন হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী । ৫ আৰু ৬ আগষ্টত মহাৰাষ্ট্ৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৈঠকৰ পাছতে ঘোষণা হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এজেণ্ডা । এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এক সংবাদমেলযোগে অৱগত কৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মিডিয়া সমন্বয়ক শ্বেখ চাহিলউদ্দিন শ্বাহে ।

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এই সংবাদমেলত শ্বেখ চাহিলউদ্দিন শ্বাহে কয়, "দিল্লীত আমি প্ৰায় ৩৭ দিন ধৰি এটা দীঘলীয়া ছাত্ৰ আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ । মাত্ৰ তিনিমাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত জন্ম হোৱা এটা সংগঠনে, যি সময়ত মানুহে নিজৰ অধিকাৰৰ মাত মাতিব নোৱাৰিছিল, সেই সময়ত মানুহৰ মনত সাহস দিছে, গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আনিছে । আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত এতিয়া বহুলোকে প্ৰশ্ন কৰি আছে, এই সন্দৰ্ভতে আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছে ।"

অসমতো শীঘ্ৰে গঠন হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (ETV Bharat Assam)

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত শ্বাহে কয়, "ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, আমাৰ আন্দোলন আছিল এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন । দেশৰ যুৱ শক্তি বা ছাত্ৰ শক্তি যদি একত্ৰিত নিজৰ অধিকাৰ বা গণতান্ত্ৰিক ৰক্ষাৰ বাবে মাত মতে তেন্তে তেওঁলোকে দেশখন সলনি কৰি দিব পাৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "তাকেই এই আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে । ভাৰতবৰ্ষৰ বহু বিৰোধী দল থকাৰ পিছতো সলনি কৰিব পৰা নাছিল যদিও এই ছাত্ৰ আন্দোলনে সলনি কৰিলে । আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীৱী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত যাম তেওঁলোকৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আমি এটা এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰিম ।"

এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সদৰী কৰি তেওঁ কয়, "এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ৫ আৰু ৬ আগষ্টত মহাৰাষ্ট্ৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৈঠকত এইসমূহ বিষয় আলোচনা কৰা হ'ব । পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ দিল্লীত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, এই বৈঠকৰ পাছত আমি আমাৰ এজেণ্ডাসমূহ সংবাদমেল যোগে অৱগত কৰিম ।"

ইফালে সদস্যভৰ্তিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"বৰ্তমানলৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কোনো ৰাজ্যতে সমিতি গঠন কৰা নাই । কেৱল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি এখন আছে আৰু তাত ৫০ গৰাকী সদস্য আছে বাকী আমাৰ সমৰ্থকসকল আছে । আমি অতি শীঘ্ৰে সমিতি গঠন হে কৰিম ।"

এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ পুনৰ কয়,"যি কোনো গাঁও বা যিকোনো চহৰৰ কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যিয়ে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে । তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক । আমাৰ অ'ফিচিয়েল পেজত এখন গুগল ফৰ্ম দিয়া আছে । আমি এনেদৰে সদস্য ভৰ্তি কৰি আছোঁ । ইয়াৰ বাবে আমি এখন ই-ফৰ্ম দিম ।"

বিৰোধীৰ সমৰ্থনৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্র নেতাগৰাকীয়ে কয়,"বৰ্তমান চৰকাৰখনে কাকো খাতিৰ নকৰে । গতিকে মই ছাত্ৰ শক্তি বা যুৱ শক্তিয়ে যিমানেই আন্দোলন নকৰোঁ কিয় তেওঁলোকে ভ্ৰূক্ষেপ নকৰিলেহেঁতেন । আমাৰ কথা সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ আমাক বিৰোধী শক্তি লাগিব । গতিকে আমি প্ৰতিটো বিৰোধী শক্তিক আহ্বান জনাইছিলোঁ । তেওঁলোকে আমাৰ আহ্বান মৰ্মে আমাৰ লগত আহিছিলে ।"

শেষত তেওঁ কয়,"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ৰেপিড' চালক, ডেলিভাৰী বয়ৰ লগতে শ্ৰমজীৱী মানুহৰ মাজলৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী যাব । তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: চৰকাৰৰ অহংকাৰৰ পতন হৈছে...এই আন্দোলন যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক জয় : অভিজিৎ দীপকে

৫ ৰাজ্যৰ জনমূৰি আয় ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ দুগুণ; নেপালৰো তলত উত্তৰ প্ৰদেশ-বিহাৰ

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
শ্বেখ চাহিলউদ্দিন শ্বাহ
গুৱাহাটী
ইটিভি ভাৰত অসম
COCKROACH JANTA PARTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.