অসমতো শীঘ্ৰে গঠন হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী : সংবাদমেলত ঘোষণা
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে অসমতো শীঘ্ৰে সাংগঠনিক ভেটি গঢ়ি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে । গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন ।
Published : August 4, 2026 at 10:10 PM IST
গুৱাহাটী: অসমতো শীঘ্ৰে গঠন হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী । ৫ আৰু ৬ আগষ্টত মহাৰাষ্ট্ৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৈঠকৰ পাছতে ঘোষণা হ'ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এজেণ্ডা । এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এক সংবাদমেলযোগে অৱগত কৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মিডিয়া সমন্বয়ক শ্বেখ চাহিলউদ্দিন শ্বাহে ।
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এই সংবাদমেলত শ্বেখ চাহিলউদ্দিন শ্বাহে কয়, "দিল্লীত আমি প্ৰায় ৩৭ দিন ধৰি এটা দীঘলীয়া ছাত্ৰ আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ । মাত্ৰ তিনিমাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত জন্ম হোৱা এটা সংগঠনে, যি সময়ত মানুহে নিজৰ অধিকাৰৰ মাত মাতিব নোৱাৰিছিল, সেই সময়ত মানুহৰ মনত সাহস দিছে, গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আনিছে । আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত এতিয়া বহুলোকে প্ৰশ্ন কৰি আছে, এই সন্দৰ্ভতে আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছে ।"
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত শ্বাহে কয়, "ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, আমাৰ আন্দোলন আছিল এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন । দেশৰ যুৱ শক্তি বা ছাত্ৰ শক্তি যদি একত্ৰিত নিজৰ অধিকাৰ বা গণতান্ত্ৰিক ৰক্ষাৰ বাবে মাত মতে তেন্তে তেওঁলোকে দেশখন সলনি কৰি দিব পাৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "তাকেই এই আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে । ভাৰতবৰ্ষৰ বহু বিৰোধী দল থকাৰ পিছতো সলনি কৰিব পৰা নাছিল যদিও এই ছাত্ৰ আন্দোলনে সলনি কৰিলে । আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীৱী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত যাম তেওঁলোকৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আমি এটা এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰিম ।"
এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সদৰী কৰি তেওঁ কয়, "এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ৫ আৰু ৬ আগষ্টত মহাৰাষ্ট্ৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৈঠকত এইসমূহ বিষয় আলোচনা কৰা হ'ব । পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ দিল্লীত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, এই বৈঠকৰ পাছত আমি আমাৰ এজেণ্ডাসমূহ সংবাদমেল যোগে অৱগত কৰিম ।"
ইফালে সদস্যভৰ্তিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"বৰ্তমানলৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কোনো ৰাজ্যতে সমিতি গঠন কৰা নাই । কেৱল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি এখন আছে আৰু তাত ৫০ গৰাকী সদস্য আছে বাকী আমাৰ সমৰ্থকসকল আছে । আমি অতি শীঘ্ৰে সমিতি গঠন হে কৰিম ।"
এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ পুনৰ কয়,"যি কোনো গাঁও বা যিকোনো চহৰৰ কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যিয়ে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে । তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক । আমাৰ অ'ফিচিয়েল পেজত এখন গুগল ফৰ্ম দিয়া আছে । আমি এনেদৰে সদস্য ভৰ্তি কৰি আছোঁ । ইয়াৰ বাবে আমি এখন ই-ফৰ্ম দিম ।"
বিৰোধীৰ সমৰ্থনৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্র নেতাগৰাকীয়ে কয়,"বৰ্তমান চৰকাৰখনে কাকো খাতিৰ নকৰে । গতিকে মই ছাত্ৰ শক্তি বা যুৱ শক্তিয়ে যিমানেই আন্দোলন নকৰোঁ কিয় তেওঁলোকে ভ্ৰূক্ষেপ নকৰিলেহেঁতেন । আমাৰ কথা সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ আমাক বিৰোধী শক্তি লাগিব । গতিকে আমি প্ৰতিটো বিৰোধী শক্তিক আহ্বান জনাইছিলোঁ । তেওঁলোকে আমাৰ আহ্বান মৰ্মে আমাৰ লগত আহিছিলে ।"
শেষত তেওঁ কয়,"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ৰেপিড' চালক, ডেলিভাৰী বয়ৰ লগতে শ্ৰমজীৱী মানুহৰ মাজলৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী যাব । তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ।"