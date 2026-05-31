চিগাৰেটৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কি প্ৰভাৱ পেলাইছে বিক্ৰী আৰু ধূমপানকাৰীৰ মাজত ?

চিগাৰেটৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কি প্ৰভাৱ পেলাইছে বিক্ৰী আৰু ধূমপানকাৰীৰ মাজত ?
ধূমপানকাৰীৰ মাজত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে চিগাৰেটৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ? পূৰ্বৰ তুলনাত চিগাৰেটৰ বিক্ৰী একেই আছে নে হ্ৰাস পাইছে ? এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন-
Published : May 31, 2026 at 2:53 PM IST
নগাঁও: সমগ্ৰ বিশ্বতে ৩১ মাৰ্চ দিনটো বিশ্ব ধঁপাত নিষিদ্ধ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । এইবাৰ বিশ্ব ধঁপাত নিষিদ্ধ দিৱসৰ থীম হৈছে নিকোটিন আৰু ধঁপাতৰ আসক্তি প্ৰতিহত কৰা । ধঁপাতে কিদৰে আমাৰ জীৱন দুৰ্বিসহ কৰিব পাৰে তথা ধঁপাত সেৱনৰ ফলত কেঞ্চাৰৰ লগতে আন কেতবোৰ ৰোগে কিদৰে আমাৰ আয়ুস কমাই আনিব পাৰে সেই বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যেই এই দিৱস পালন কৰা হয় ।
শেহতীয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে Sin Goods ৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৪০ শতাংশ GST আৰোপ কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত মূল্যবৃদ্ধি পায় চিগাৰেটৰ ৷ পূৰ্বতে ১৫ ৰ পৰা ১৭ টকা দৰত বিক্ৰী হোৱা চিগাৰেটৰ মূল্য এতিয়া ন্যূনতম ২৫ টকা ৷ একেদৰে পূৰ্বে ৭-১০ টকা দৰত বিক্ৰী হোৱা চিগাৰেটৰ মূল্য এতিয়া হৈছেগৈ ১২-১৫ টকা । তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে বিড়িৰ ক্ষেত্ৰত কোনো GST আৰোপ কৰা হোৱা নাই ৷
চিগাৰেটৰ দৰে ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীত অত্যধিক GST আৰোপৰ আঁৰত চৰকাৰৰ লক্ষ্য আছিল ধূমপানকাৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা ৷ কিন্তু বাস্তৱত তেনেকুৱা হৈছে নে ? এই বিষয়ে জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছিল তেওঁলোকে কি কয় জানো আহক-
“চিগাৰেট হুপাটো এটা নিচা । এই নিচা ইমান সহজতে পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰি । মই আগতে দিনটোত ৮-১০ টাকৈ চিগাৰেট খাইছিলো । কিন্তু বিগত তিনি চাৰি মাহত এটা চিগাৰেটৰ মূল্য সাত টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে । এফালে ধূমপানৰ নিচা, আনফালে দৈনিক খৰচ বৃদ্ধি হোৱাৰ চিন্তা । ১৮ টকাত কিনি খোৱা চিগাৰেট এটা এতিয়া ২৫ টকাকৈ কিনি খালে খৰচৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যায় । যিটো মোৰ দৰে সাধাৰণ লোক এজনৰ বাবে অসম্ভৱ হৈ পৰে । খৰচৰ চিন্তা থাকিলেও ধূমপানৰ দৰে নিচা সহজতে পৰিহাৰ কৰাটোও সম্ভৱ নহয় । যাৰ বাবে এতিয়া চিগাৰেট এৰি বিড়ি খাবলৈ ধৰিছোঁ । এমুঠি বিড়িৰ বৰ্তমানৰ দাম এটা চিগাৰেটতকৈও কম ।’’ এজন ব্যক্তিয়ে এইদৰে কয় ৷
চিগাৰেটৰ দৰে সামগ্ৰীত অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ কৰাৰ পাছতেই বজাৰত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বিভিন্ন চিগাৰেটৰ । বিগত চাৰি পাঁচ মাহত এটা চিগাৰেটৰ মূল্য সাত টকালৈকে বৃদ্ধি পোৱাত ধূমপানকাৰীৰ মাজত খৰচক লৈ চিন্তা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । বহু ধূমপানকাৰীৰ মাজত ধূমপান হ্ৰাস পোৱা বুলিও চিগাৰেট বিক্ৰী কৰা দোকানীয়ে জানিবলৈ দিছে ।
নগাঁও চহৰৰ চিগাৰেট বিক্ৰী কৰা এজন দোকানীয়ে চিগাৰেটৰ দাম বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত জানিবলৈ দি কয়, “পূৰ্বে দহ টকাত বিক্ৰী হোৱা চিগাৰেট এতিয়া খুচুৰাকৈ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় পোন্ধৰ টকাত । একেদৰে পূৰ্বে ৮ টকাত বিক্ৰী কৰা চিগাৰেট এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় দহ টকাত । এইদৰে প্ৰতিটো চিগাৰেটৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া চিগাৰেটৰ বিক্ৰী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে । পূৰ্বে দামী চিগাৰেট খোৱা বহুতে আকৌ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত এতিয়া কম দামী চিগাৰেট খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । পূৰ্বতকৈ কিছু পৰিমাণে চিগাৰেটৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পোৱাত ধূমপানকাৰীৰ সংখ্যাও হ্ৰাস হোৱা যেন অনুমান হৈছে ।”
নগাঁৱৰ হাতীচোঙৰ আন এজন ব্যক্তিয়ে চিগাৰেটৰ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, “বিগত কেইদিনত চিগাৰেটৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে চিগাৰেট খোৱা এৰিয়েই দিছোঁ । স্বাস্থ্যৰ লগতে অতিৰিক্ত খৰচৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই চিগাৰেট সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰিলোঁ ।”
স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সতৰ্কিকৰণ: চিগাৰেট, বিড়ি, গুটখা আদি সেৱন কৰাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক ৷ ই কেঞ্চাৰৰ দৰে দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ কাৰক ৷ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে পৰিয়ালসমূহলৈও অন্ধকাৰ নমাই আনিব পাৰে ধূমপানৰ অভ্যাসে ৷
বিঃদ্ৰঃ- এই প্ৰতিবেদন কেৱল তথ্যৰ বাবেহে, ইয়াৰ দ্বাৰা ইটিভি ভাৰতে ধূমপানৰ বাবে কোনো লোককে কোনোভাৱে উৎসাহ নোযোগায় ৷
