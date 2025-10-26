ETV Bharat / state

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈ প্ৰতাৰণা-প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে: চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ হুংকাৰ

চুতীয়া জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ শেষ সকীয়নি চৰকাৰলৈ । "জনজাতিকৰণ অন্যথা ২০২৬ ত পাব উচিত প্ৰত্যুত্তৰ" জোঁৰ সমদল পৰা হুংকাৰ ।

Chutia Students Union and ATASU organised rally demanding tribalization in Jorhat and Dibrugarh
চুতীয়া জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ শেষ সকীয়নি চৰকাৰলৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 11:38 AM IST

Updated : October 26, 2025 at 11:48 AM IST

4 Min Read
যোৰহাট/ডিব্ৰুগড়: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু সতী সাধনীৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই চুতীয়াসকলক জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবীৰে সহস্ৰাধিক লোকৰ জোঁৰ সমদলত কঁপি উঠিল তিতাবৰ সমজিলা অন্তৰ্গত বৰহোলা টাউন । চুতীয়া জনগোষ্ঠী লগতে কোচ ৰাজবংশী, টাই আহোম, মটক, মৰাণ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত শনিবাৰে নিশা বৰহোলা চাহ বাগিচা খেলপথাৰ পৰা বৰহোলা টাউন মাজেৰে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন, অসমৰ নেতৃত্বত চুতীয়া জনগোষ্ঠী সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিত এক বৃহৎ জোৰ সমদল বাহিৰ কৰা হয় ।

চুতীয়া জনগোষ্ঠী লোকৰ উপস্থিতত হোৱা জোৰ সমদলস্থলীৰ পৰাই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰক হুংকাৰ প্ৰদান কৰি কয়, "২৫ নৱেম্বৰত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা কথা কৈছে, যদি সেই প্ৰতিবেদন চুতীয়া জনগোষ্ঠী সপক্ষে নাযায়, তেতিয়া হলে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত থলগিৰিৰ চুতীয়া জনতাই বিজেপি বিপক্ষে যাব ।"

জনজাতিকৰণৰ দাবীত উত্তাল উজনি অসম (ETV Bharat Assam)

এই জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি চুতীয়া যুৱ সন্মিলন, অসমৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "বিজেপি চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈ প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে । ফলত ৰাইজ অতিষ্ঠ হোৱা লগতে ক্ষোভৰ বৰ্হিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে । ফলত ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ।"

Chutia Students Union and ATASU organised rally demanding tribalization in Jorhat and Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ জোৰ সমদলত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "২৫ নবেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনজাতিকৰণৰ ৰিৰ্প'ট দিম বুলি কৈছে । যদি সেই ৰিৰ্প'ট চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সপক্ষে নাযায়, তেতিয়া হ'লে নিশ্চিতভাৱে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় চৰকাৰক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব থলগিৰি চুতীয়া ৰাইজে ।"

Chutia Students Union and ATASU organised rally demanding tribalization in Jorhat and Dibrugarh
জনজাতিকৰণ অন্যথা ২০২৬ ত পাব উচিত প্ৰত্যুত্তৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ১ নবেম্বৰত চুতীয়া জনগোষ্ঠী কেইবাটাও সংগঠনৰ একত্ৰিত প্ৰচেষ্টা যোৰহাটত চুতীয়া জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ উপস্থিত এক বিশাল গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ব । সেইদিনা জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনত যোৰহাটকে আদি কৰি সমগ্ৰ উজনি অসম কঁপি উঠিব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

  • আটাছুৰ উদ্যোগত হ'ল বিশাল জোঁৰ সমদল:

টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত শনিবাৰে নিশা মৰাণৰ চেপনত বিশাল জোঁৰ সমদলেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৷ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত, চেপন আঞ্চলিক সমিতি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত উলিওৱা এই জোঁৰ সমদলত চেপনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা প্ৰায় পাঁচ সহস্ৰাধিক টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

Chutia Students Union and ATASU organised rally demanding tribalization in Jorhat and Dibrugarh
জোঁৰ সমদল পৰা চৰকাৰক হুংকাৰ (ETV Bharat Assam)

চেপন ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি টাই আহোম জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত সোচ্চাৰ হৈ উঠে প্ৰতিবাদী ৰাইজ । জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচীত আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি টাই আহোম জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰিবলৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক সকীয়াই দিয়ে ।

Chutia Students Union and ATASU organised rally demanding tribalization in Jorhat and Dibrugarh
বৃহৎ জোঁৰ সমদল বাহিৰ (ETV Bharat Assam)

অসমৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীক মৰ্যদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান নকৰা পৰ্যন্ত এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব লাগিব বুলিও প্ৰতিবাদী ৰাইজক আহ্বান জনাই বসন্ত গগৈয়ে ৷

  • আহোম জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম চৰকাৰে ভুগিবলৈ বাধ্য হ'ব:

বিশাল জোৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা সম্পাদক দয়ানন্দ ফুকনে কয়, "বৃহত্তৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীয়ে বহু দিনৰ পৰা নিজৰ ন্যায্য দাবী জনাই আহিছো । কিন্তু এই দাবী পূৰণ আজিও হোৱা নাই । চৰকাৰে বিভিন্ন আইনী মেৰপাকৰ কথা কৈ প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে ।‌ এতিয়া নিৰ্বাচন সমাগত । চৰকাৰক এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পৰাই সকিয়াই দিব বিচাৰো টাই আহোমসকলক যি ন্যায্য দাবী তাক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলক । অন্যথা সমগ্ৰ অসমতে আহোম জনগোষ্ঠীৰ চৰকাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব ।"

Chutia Students Union and ATASU organised rally demanding tribalization in Jorhat and Dibrugarh
কঁপি উঠিল ডিব্ৰুগড় (ETV Bharat Assam)

Last Updated : October 26, 2025 at 11:48 AM IST

