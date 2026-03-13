চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা ৰত্নধ্বজ পালৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন

চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা ৰত্নধ্বজ পালৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন
৪০ লাখ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ২০ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো ৷
Published : March 13, 2026 at 2:10 PM IST
গোলাঘাট: ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰল গোলাঘাটবাসী ৷ বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া সাধনী ভৱনৰ চৌহদত চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা ৰত্নধ্বজ পালৰ ২০ ফুট উচ্চতাৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰে দিকৰাই নদী আৰু দক্ষিণে দিচাং নদীৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সমসাময়িক ভাবে গঢ় লৈ উঠিছিল চুতীয়া সাম্ৰাজ্য ৷ ১১৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দত বীৰ পালে শদিয়াক ৰাজধানী পাতি বৰ্তমানৰ অসমৰ ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, বিশ্বনাথ, মাজুলী জিলাকে ধৰি শিৱসাগৰৰ কিছু অংশ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভৈয়াম আৰু দাতিকাষৰীয়া অঞ্চলক লৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বিশাল চুতীয়া সাম্ৰাজ্য ৷ বীৰ পালৰে সন্তান আছিল ৰত্নধ্বজপাল বা গৌৰীনাৰায়ণ ৷
প্ৰবাদ অনুসিৰ, চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা বীৰপালৰ পত্নী ৰূপৱতীয়ে কুবেৰৰ পূজা-অৰ্চনা কৰি এজন পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকে সন্তানটোৰ নাম ৰাখে গৌৰনাৰায়ণ ৷ ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, ১২৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দত চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শাসনৰ গাদী অধিস্থিত হৈছিল ৰত্নধ্বজপাল বা গৌৰীনাৰায়ণে৷ প্ৰবাদ অনুসৰি, সেই সময়ত উজনিৰ বহু শক্তিশালী শাসকক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি ৰত্নধ্বজ পাল বা গৌৰীনাৰায়ণে ৰঙ্গালগিৰি, স্বেতাগিৰি, চন্দ্ৰগিৰি, ধৱলগিৰি, নীলগিৰি আদি দৰে স্থানসমূহক একগোট কৰি বিশাল চুতীয়া সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছিল ৷ সেই বাবে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা হিচাপে ৰত্নধ্বজ পাল বা গৌৰীনাৰায়ণকে কোৱা হয় ৷
বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে যে, ৰত্নধ্বজ পাল বা গৌৰীনাৰায়ণে স্বেতগিৰি ৰাজ্য সম্ভৱত বৰ্তমানৰ লখিমপুৰত আছিল ৷ কাৰণ স্বেতগিৰি ৰাজ্য দখল কৰাৰ পাছত তেওঁ মাজুলীত ৰাজধানী হিচাপে ৰতনপুৰ নামৰ এখন নগৰ গঠন কৰিছিল ৷ "ঢোল বাই ক'ত ৰতনপুৰত, খোল বাই ক'ত ৰতনপুৰত" এই গীতটো চুতীয়া ৰাজধানী ৰতনপুৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে বুলি জনা যায় ৷ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰত্নধ্বজ পালে তেওঁৰ ৰাজধানী শদিয়াত স্থাপন কৰিছিল ৷
আনহাতে তেওঁ নিজৰ পুত্ৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে গৌড়ৰ ৰজা বিশ্বৰূপ সেনৰ লগত মিত্ৰতা কৰে ৷ কিন্তু ৰত্নধ্বজ কমতাৰ পৰা উভতি অহাৰ কিছুদিনৰ পিছতেই কোঁৱৰজনৰ মৃত্যু ঘটে ৷ গৌড়েশ্বৰে কোঁৱৰৰ মৃতদেহটো চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানীলৈ পঠিয়াই দিয়ে ৷ সেই সময়ত ৰজা ৰত্নধ্বজ পাল সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নামৰ এখন ঠাইত এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিল ৷ তেতিয়াই তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃতদেহ সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু ৰত্নধ্বজ পালে সেই স্থানত পুত্ৰৰ সৎকাৰ কৰে ৷ তেতিয়াৰে পৰা সেই ঠাইৰ নাম শ-দিয়াপাত বুলি জনাজাত হয় আৰু পাছলৈ এই শ-দিয়াপাতৰ পৰাই বৰ্তমানৰ শদিয়া বুলি বহুতে ক'ব খোজে ৷ ইয়াৰ কিছুদিনৰ পিছতেই ৰজা ৰত্নধ্বজ পালৰো মৃত্যু হয় ৷
সেয়ে চুতীয়া ৰাজাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা ৰত্নধ্বজ পালৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে গোলাঘাট জিলা চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ সমীপত ৰজা ৰত্নধ্বজ পালৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী নেওগে চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদৰ ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ পুঁজিৰ দ্বাৰা ৪০ লাখ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা ২০ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ৷ উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কুল কমল বৰুৱা, উপাধ্যক্ষ জ্যোতি প্ৰসাদ চুতীয়া, সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মহেন বৰা, গোলাঘাট জিলাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পাপু চুতীয়া লগতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীটোৰ বহু বিশিষ্ট লোক ৷
চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা হিচাপে ৰত্নধ্বজ পালৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কয়, "চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাই এক মহান কাম কৰিছে ৷ প্ৰায় ৪০ লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰতিমূৰ্তি আৰু গোলাঘাট জিলাত প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে ৷ লগতে অসমত এইটো দ্বিতীয় প্ৰতিমূৰ্তি ৷" চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদে এক কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গোলাঘাটত এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে ৷ চুতীয়া জাতিৰ সকলো সংগঠনে জাতিটোৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ সহযোগত কাম কৰি আহিছে বুলি মন্ত্ৰী নেওগে উল্লেখ কৰে ৷
ইফালে চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মহেন বৰাই কয়, "চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাই চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে ৷ যাৰ বাবে আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে ৷ অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমটো সৰ্বোচ্চ আৰু দ্বিতীয় প্ৰতিমূৰ্তি এইটো ৷ বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা পাইছো ৷" তেওঁ লগতে কয় যে, চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অসম লোকসেৱা আয়োগত দুখন আসন সংৰক্ষণৰ কৰা হৈছে ৷ উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে ২২৫ কোটি আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছিল তাৰে ১০০ কোটি ইতিমধ্যে মোকলাই দিছে চৰকাৰে ৷
চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মহেন বৰাই আৰু কয়, "বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ নামত এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ৷ বিগত সময়ছোৱাত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল ৷ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা দেখা পাইছো ৷ গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰগাঁৱত ৫০ বিঘা ভুমিত বীৰাংগনা সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ লগতে জনজাতিকৰণৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াই নিয়া দেখা পাইছোঁ ৷ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ২৬ টা সমস্যা সমাধানৰ দাবী কৰি আহিছিলো আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ইয়াৰ ২০ টা সমস্যা সমাধান কৰিছে ৷ তাৰ বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৷ "