মৰাণ, মটক, টাই আহোম আদিৰ পাছত প্ৰতিবাদত নামিবলৈ সাজু চুতীয়া জনগোষ্ঠী
১ নৱেম্বৰত জনজাতিকৰণৰ দাবীত উজনি কঁপাব চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে । চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ উমৈহতীয়া সভা ।
Published : October 24, 2025 at 7:51 AM IST
ডিব্ৰুগড়: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে । ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে দল- সংগঠনে । কিয়নো প্ৰতিখন চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনসমূহ ।
মৰাণ, মটক, টাই আহোম, চাহ জনগোষ্ঠীৰ আৰু কোঁচ ৰাজবংশীৰ পাছত এইবাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজপথ কঁপাবলৈ সাজু হৈছে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ । ছয় জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কেওটা সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত অহা ১ নৱেম্বৰত মৰাণ নগৰত এক বিশাল জনসমাৱেশ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত আজি চুতীয়া জাতি সন্মিলন, চুতীয়া যুৱ সন্মিলন, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ এক উমৈহতীয়া সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ উপৰিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোক উপস্থিত থাকি অহা ১ নৱেম্বৰৰ কাৰ্যসূচী সফল কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় ৷ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাক সামৰি ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত পঞ্চাশ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে সংগঠনসমূহে ৷
যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বিজেপি চৰকাৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰিবই লাগিব বুলিও হুংকাৰ দিছে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই ৷
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'ব চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ:
চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কেউটা সংগঠনৰ উমৈহতীয়া সভাত উপস্থিত থাকি চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনোজ চুতীয়াই কয়,"অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ চুতীয়াসকলৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানত প্ৰতিখন চৰকাৰে যি ধৰণে ঠগি আছে তাৰ প্ৰতিবাদত ১ নৱেম্বৰত মৰাণত বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব । এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'বলৈ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো । কিয়নো এই চৰকাৰখনে আমাক বাৰে বাৰে প্ৰলোভন দি আহিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "কেৱল মাত্ৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ বিষয়টো নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে । সেয়ে মৰাণত হ'ব বিশাল জন সমাৱেশ । এই সমাৱেশত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে সংকল্প ল'ব যদিও ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চুতীয়াৰ লগতে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা বিজেপিক ওফৰাই দিয়া হ'ব ।"