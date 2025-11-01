ETV Bharat / state

জনজাতিকৰণৰ দাবীত এইবাৰ মৰাণৰ ৰাজপথত চুতীয়া জনগোষ্ঠী

গোলাঘাট, যোৰহাট, ধেমাজি আৰু মৰাণত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিশাল গণ সমাৱেশ । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণৰ দাবীত অটল চুতীয়াসকল ।

জনজাতিকৰণৰ দাবীত এইবাৰ মৰাণৰ ৰাজপথত চুতীয়া জনগোষ্ঠী
Published : November 1, 2025 at 3:04 PM IST

ডিব্ৰুগড়: মৰাণ, মটক, টাই আহোম, চাহ জনগোষ্ঠী আৰু কোঁচ ৰাজবংশীৰ পাছত এইবাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজপথ কঁপালে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ।‌ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অসম বিধানসভাই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই জনগোষ্ঠীসমূহৰ ৰাইজে ।‌ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উক্ত জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনে ।

উল্লেখ্য যে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠন আৰু ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰি অহা জনজাতিকৰণৰ দাবী কোনো এখন চৰকাৰে আজিও কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনসমূহ । ফলত শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ সমবেত হ'ল মৰাণত । ৬ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত মৰাণ নগৰত এক বিশাল গণ সমাৱেশ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

মৰাণৰ উষাপুৰ খেলপথাৰত জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ সমবেত হৈ মৰাণ নগৰৰ মাজেদি প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে 'চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰণ প্ৰদান কৰক', 'জনজাতিকৰণ আমাক লাগিবই', 'অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ', 'বিজেপি গ' বেক' আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বিজেপি চৰকাৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰিবই লাগিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই ৷

চৰকাৰৰ ললিপপ গ্ৰহণ কৰা নহ'ব :

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনোজ চুতীয়াই কয়, "আজি অসমৰ ৪ টা স্থানত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে । গোলাঘাট, যোৰহাট, ধেমাজি আৰু মৰাণত আজি নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে একত্ৰিত হৈছে । এই গণ সমাৱেশৰ পৰা আমি বিজেপি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ আদিম ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আমি আঁজুৰি আনিম । অহা ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চুতীয়াৰ লগতে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে, অসম বিধানসভাত ২৫ নৱেম্বৰত জনজাতি বিষয়টোত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি দিল্লীলৈ নপঠিয়ালে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰঙা চকু দেখিব চৰকাৰে । প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰ চৰকাৰে দিয়া ললিপপ গ্ৰহণ কৰা নহ'ব ।"

চুতীয়া জনগোষ্ঠীক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে :

মৰাণৰ বিশাল গণ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ক্ষীৰোদ শইকীয়াই কয়, "চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আজি জনগোষ্ঠীটোৰ সকলো দল-সংগঠনৰ নেতৃত্বত এই গণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । এই গণ সমাৱেশৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ । যদি চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে বিজেপি চৰকাৰক ওফৰাই দিবলৈ প্ৰস্তুত । চুতীয়া জনগোষ্ঠীক কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৪ গৰাকী জনপ্ৰতিনিধি আছে । বিমল বড়া, অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে আছে আৰু বিধায়ক অমিয় ভূঞা অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে আছে । এইসকল জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধিক জনগোষ্ঠীটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো বলিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । আমাক জনজাতিকৰণ লাগিবই নহ'লে আমি ক্ষান্ত নহওঁ ।"

লগতে পঢ়ক :'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চাই কি ক'লে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই

