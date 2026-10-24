মেজিক ৰাইচ ! কাপ নুডলছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ বজাৰলৈ ওলাইছে অসমৰ কোমল চাউল
অসমৰ এবিধ পৰম্পৰাগত খাদ্য । যাক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন নাই । কম সময়তে আৰু সহজে প্ৰস্তুত হয় এক সুস্বাদু তথা স্বাস্থ্যসন্মত আহাৰ ।
Published : October 24, 2026 at 3:02 PM IST
নতুন দিল্লী : সম্প্ৰতি বিশ্বজুৰি তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰস্তুত হোৱা নুডলছ আৰু পেকিং হৈ থকা ৰেডি টু ইট খাদ্য সামগ্ৰীৰ চাহিদা যথেষ্ট আছে । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত অসম কিছু ব্যতিক্ৰম । কাৰণ অসমৰো একেধৰণৰ এক সুকীয়া খাদ্য আছে । যি বছৰ বছৰ ধৰি অসমীয়াৰ পাকঘৰৰ অন্যতম খাদ্য সামগ্ৰী হৈ আহিছে ।
সেয়া হৈছে চকোৱা চাউল বা কোমল চাউল । প্ৰকৃতিৰ অন্যতম অৱদান এই কোমল চাউল ৰন্ধাৰ বা সিজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । অতি সহজে পানী বা গাখীৰত তিয়াই দিলেই ই খোৱাৰ উপযোগী হৈ উঠে । যাৰ বাবে ইয়াক যাদুকৰী চাউল বা মেজিক ৰাইচ বুলিও কোৱা হয় ।
আচলতে ই অন্য প্ৰকাৰৰ চাউলৰ দৰে নহয় । সেইবোৰ ভালকৈ ধুই জুইত ৰান্ধিব লাগে বা সিজাব লাগে । কিন্তু এই কোমল চাউলৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াক সাধাৰণ বা কুহুমীয়া পানীত কিছু সময় তিয়াই থৈ খোৱাৰ উপযোগী হয় ।
ঠাণ্ডা পানীত অলপ বেছি সময় তিয়াই থলে ই খোৱাৰ উপযোগী হৈ পৰে । পানীত তিয়াই দিয়াৰ লগে লগে এই চাউল কোমল হয় আৰু ফুলি উঠে । যাৰ বাবে মানুহে ইয়াক মেজিক ৰাইচ বুলি কয় ।
নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাউল সন্মিলনৰ ৩ দিনীয়া প্ৰদৰ্শনীৰ সময়তো এই চাউল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । অসমৰ বোকাখাতৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডে এই চাউল প্ৰদৰ্শন কৰে ।
বান বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ব্যস্ততাৰ সময়ত উপযোগী খাদ্য
বানৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে ঘৰ এৰি যাবলৈ বাধ্য হয় । এনে সময়ত জুই জ্বলোৱা বা ইন্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰা অসম্ভৱ হৈ পৰে । এনে পৰিস্থিতিত কোমল চাউল নিৰ্ভৰযোগ্য আহাৰ হৈ পৰে । কিয়নো ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মাত্ৰ বিশুদ্ধ পানী আৰু এটা বাটি বা পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় ।
একেদৰে ইয়াক ভ্ৰমণকাৰী, ট্ৰেকাৰ আৰু দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰা লোকৰ বাবেও উপযোগী । ইয়াক লৈ যোৱা বা সংৰক্ষণ কৰাতো সহজ আৰু যিকোনো ঠাইতে খাব পাৰি । যিখন দেশে ক্ৰমান্বয়ে দ্ৰুত আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ সন্ধানত আছে সেই দেশৰ বাবে এই পৰম্পৰাগত চাউলে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিব পাৰে ।
এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ প্ৰহ্লাদ বৈষ্ণৱে কয় যে ভাৰত মণ্ডপমৰ দৰে বৃহৎ মঞ্চ আৰু মুম্বাইত শেহতীয়া প্ৰদৰ্শনীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত লোকসকলে কোমল চাউলৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখুৱাইছে ।
মুম্বাইৰ এক অনুষ্ঠানত ফিল্ম চিটীৰ বোলছবিৰ কলা-কুশলীক খাদ্য যোগান ধৰা এজন ব্যক্তিয়ে অনুভৱ কৰিছিল যে কলা-কুশলীসকলে শ্বুটিঙৰ সময়ত খাবলৈ প্ৰায়ে কম সময় পায় আৰু স্বাস্থ্যকৰ, ভৰপূৰ আৰু খাবলৈ সাজু কিবা এটা পচন্দ কৰে ।
সাধাৰণতে তেওঁলোকে পোহা বা চিৰা খায় কাৰণ ইনষ্টেণ্ট নুডলছ খালে পুনৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ ভোক লাগে । তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল যে পোহাৰ দৰে ৰেডি টু ইট কোমল চাউলে ব্যাপক চাহিদা লাভ কৰিব পাৰে । কিন্তু উৎপাদন আৰু যোগান কম হোৱাৰ বাবে পৰিকল্পনা আগবঢ়াব পৰা নগ'ল আৰু বৰ্তমান ১০০ টনৰ অৰ্ডাৰো পূৰণ কৰিব পৰা নাযায় ।
প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ এক প্ৰিয় সোৱাদ
অসমবাসীৰ বাবে কোমল চাউল কেৱল সুবিধাজনক আহাৰেই নহয়, ই সোৱাদ আৰু পৰম্পৰাও । অসমৰ মানুহে চাউলখিনি ভালদৰে তিয়াই নাৰিকলৰ গুড়ি, দৈ আৰু গুড়ৰ লগত মিহলাই খাবলৈ আটাইতকৈ বেছি পচন্দ কৰে । ফলত শীতল, মিঠা আৰু ভৰপূৰ আহাৰ প্ৰস্তুত হয় । বহুতে ইয়াক আৰামদায়ক খাদ্য বুলি কয় যিয়ে তেওঁলোকক শৈশৱৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।
একাপ ইনষ্টেণ্ট নুডলছৰ দৰে ইয়াক মাত্ৰ পানীৰ প্ৰয়োজন । ইয়াক দৈ, আচাৰ বা কেতিয়াবা কুকুৰাৰ মাংসৰ জোলৰ সৈতেও খাব পাৰি । বহু পৰিয়ালত ইয়াক পুৱাৰ জলপান বা সন্ধিয়াৰ লঘু আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াক প্ৰায়ে উৎসৱ আৰু বিশেষ অনুষ্ঠানৰ সময়ত পৰিৱেশন কৰা হয় ।
পুষ্টিকৰ খাদ্য : কোমল চাউল আৰু বৰা চাউল
কোমল চাউল প্ৰাকৃতিক আঁহযুক্ত খাদ্য । প্ৰহ্লাদ বৈষ্ণৱে কয় যে আঁহযুক্ত খাদ্য হজম শক্তিৰ বাবে উপকাৰী আৰু ই মানুহক দীৰ্ঘসময় ধৰি ভোক অনুভৱ নকৰাকৈ ৰাখে । এই কোমল চাউল লাহে লাহে হজম হয় ।
অৰ্থাৎ হঠাতে তেজত শৰ্কৰা বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শৰীৰক অধিক সময়ৰ বাবে শক্তি প্ৰদান কৰে । যি সময়ত সমগ্ৰ ভাৰততে ডায়েবেটিছৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে, তেনে সময়ত ইয়াক এক আকৰ্ষণীয় বিকল্প কৰি তুলিছে ।
কোমল চাউলৰ সমান্তৰালকৈ অসমত আন এবিধ জনপ্ৰিয় আৰু সুস্বাদু খাদ্য হৈছে বৰা চাউল । যাক আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন গ্লাইচেমিক ইনডেক্স (জিআই) ধানৰ জাতৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয় ।
ইউৰোপীয় পৰীক্ষাগাৰত কৰা পৰীক্ষাত ইয়াৰ জিআই স্ক'ৰ মাত্ৰ ৪১.৯৫ । ইয়াত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাও প্ৰায় সৰ্বনিম্ন আৰু ইয়াত এন্থ'চাইনিন নামৰ শক্তিশালী এণ্টিঅক্সিডেণ্ট ভৰপূৰ । যি কৰ্কট প্ৰতিৰোধী গুণৰ বাবে জনাজাত ।
এই বৰা চাউলৰ গুড়ি কৰি আটাৰ সৈতে মিহলাই ৰুটি বনাব পাৰি । পিঠা বা অন্যান্য কেক সদৃশ সামগ্ৰীও বনাব পাৰি । যি ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে উপযোগী খাদ্য ।
চিকিৎসকসকলেও সাধাৰণতে ডায়েবেটিছ ৰোগীক এই চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
পাকঘৰৰ বাহিৰতো ই গুৰুত্বপূৰ্ণ
কোমল চাউল অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু খাদ্য সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্যৰ এক অংশ । এই ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খাদ্যই স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহে নিজৰ মাটি, জলবায়ু আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে কেনেকৈ জীয়াই থাকিবলৈ শিকিলে সেই কথা প্ৰতিফলিত কৰে । যিখন ৰাজ্যত বান আৰু দুৰ্গম ভূখণ্ড জীৱনৰ অংশ, সেইখন ৰাজ্যত ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা চাউল এক উত্তম সমাধান ।
বৈষ্ণৱে এই সন্দৰ্ভত কয় যে এনে পৰম্পৰাগত শস্যই অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিব লাগে । ইয়াৰ সঠিক প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে স্থানীয় কৃষকসকল উপকৃত হ'ব পাৰে । পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ সম্পৰ্কে সজাগতাৰ লগতে গ্ৰাহকসকলেও স্বাস্থ্যসন্মত আহাৰ লাভ কৰিব পাৰে ।
এনে খাদ্যই ইন্ধনো ৰাহি কৰে । গেছ বা খৰিৰে ৰন্ধা চাউলতকৈ ই পৰিৱেশলৈ কম কাৰ্বন এৰি দিয়ে । যাৰ ফলত ৰান্ধিবলৈ ইন্ধন ৰাহি হয় আৰু পৰম্পৰাগত, জলবায়ু অনুকূল খাদ্যৰ প্ৰচাৰ হয় ।
আধুনিক সমাজত পৰম্পৰা ৰক্ষা
আজি নগৰীয়া গ্ৰাহকে কম সময়ত প্ৰস্তুত হোৱা, সহজ আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী খাদ্য বিচাৰে । ইতিমধ্যে কোমল চাউলে এই তিনিওটা প্ৰয়োজনে পূৰণ কৰে আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি তেনে কৰি আহিছে ।
বহুতে বিশ্বাস কৰে যে উন্নত পেকেজিং, বিশাল বজাৰ আৰু সেইবোৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাৰত মণ্ডপমৰ দৰে স্থানত বাণিজ্য মেলাৰ দৰে মঞ্চৰ সহায়ত এই খাদ্য বা শস্যই অসমৰ বহু দূৰৰ পাকঘৰতো স্থান লাভ কৰিব পাৰে ।
বৰ্তমানৰ বাবে ই ৰাজ্যখনৰ বাবে এক গৌৰৱময় থলুৱা পৰম্পৰা । যি ঐতিহ্য আৰু দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহক এটা সাধাৰণ বাটিতে একত্ৰিত কৰিছে ।
উৎপাদনৰ সমস্যা
প্ৰহ্লাদ বৈষ্ণৱে জনোৱা মতে কোমল চাউল যথেষ্ট উপযোগী হ'লেও ইয়াৰ উৎপাদন সাধাৰণ ধানতকৈ বহু কম । এবিঘা মাটিত নিয়মীয়া ধান ৬০০ৰ পৰা ৮০০ কিলোগ্ৰাম উৎপাদন হয় ।
আনহাতে কোমল চাউল প্ৰায় ২০০ কিলোগ্ৰামহে উৎপাদন হয় । ইয়াৰ বাবেই বেছিভাগ কৃষকে কেৱল নিজৰ ঘৰত খোৱাৰ বাবেহে এই খেতি কৰে আৰু বাকী মাটিখিনিত বিক্ৰী কৰিব পৰা ধানৰ খেতি কৰে ।
ইয়াৰ ফলত এই চাউল ব্যয়বহুল হৈ পৰে । কোমল চাউল প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১৫০ৰ পৰা ২০০ টকাত বিক্ৰী হয় । বৈষ্ণৱে কয় যে কোম্পানীটোৱে কৃষকসকলক অধিক খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু উচিত মূল্য দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
গ্ৰাহকৰ সমস্যা
বৈষ্ণৱে লগতে কয় যে ইয়াতকৈও ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল বজাৰৰ অভাৱ । খেতিয়কে আন আন ধানবোৰ চপাই সেইদিনাই মিলৰ গৰাকীক বিক্ৰী কৰি তৎক্ষণাত নগদ ধন লাভ কৰিব পাৰে । কোমল চাউলৰ বাবে তেনে কোনো সাজু ক্ৰেতা নাথাকে ।
তেওঁ কয়, "কোনো কৃষকে সেই ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে । মিল আৰু ব্যৱসায়ীসকলে কৃষকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কিনিব লাগিব, চাউল জমা কৰিব লাগিব আৰু অৰ্ডাৰ আহিব বুলি বিশ্বাস কৰিব লাগিব ।"
তেওঁৰ দৃষ্টিত কৃষকক দুটা বস্তু দিলেহে কোমল চাউল ব্যৱসায়িকভাৱে খেতি কৰিব পৰা যাব: নিশ্চিত ক্ৰেতা আৰু উচিত মূল্য । সীমিত চৰকাৰী সমৰ্থন আন এক উদ্বেগৰ বিষয় । চৰকাৰে বীজ দিয়ে, কিন্তু বীজৰ উৎপাদন অতি কম । ব্যৱসায়িকভাৱে ইয়াৰ উৎপাদন এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ।
ৰপ্তানিৰ পৰিকল্পনা
খেতিক লাভজনক কৰি তুলিবলৈ কোম্পানীটোৱে মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে । কেৱল চাউল বিক্ৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইউৰোপীয় আৰু আমেৰিকাৰ ক্ৰেতাসকলক লক্ষ্য কৰি পিঠা, বন, ক'লা চাউলৰ কুকিজ, প্ৰ'টিন বাৰ আৰু চকলেট প্ৰস্তুত কৰিছে, যিসকলে সাধাৰণ চাউলতকৈ বেকাৰীৰ সামগ্ৰী পচন্দ কৰে ।
প্ৰধান শস্য হিচাপে চাউল মূলতঃ এছিয়াৰ লোকে খায়, যেনে ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু ফিলিপাইনছ । এই মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে এটা উদ্যোগ সাজু হৈছে আৰু অহা জানুৱাৰীৰ পৰা উৎপাদন আৰম্ভ হ'ব বুলি প্ৰহ্লাদ বৈষ্ণৱে উল্লেখ কৰিছে ।
বজাৰভেদে চাহিদা পৃথক । আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহে বিচাৰে কম জিআইৰ চাউল । মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰেতাই কম দামত উন্নত বস্তু বিচাৰে যদিও ডুবাই আৰু ইৰাণত অসমৰ সুগন্ধি জহা চাউলৰ প্ৰবল চাহিদা আছে । বৈষ্ণৱে কয় যে এই মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰীসমূহেও অধিক লাভ আনে, যাৰ ফলত কোম্পানীটোৱে কৃষকসকলক তেওঁলোকৰ ধানৰ বাবে উচিত মূল্য দিব পাৰে ।
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে অসমৰ কৃষকৰ মোকাবিলা
বোকাখাতৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ প্ৰহ্লাদ বৈষ্ণৱৰ মতে অসমৰ কৃষকসকলে দীৰ্ঘসময় ধৰি প্ৰতিকূল বতৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে । যদি বান বা পানীৰ অভাৱত গ্ৰীষ্মকালীন শস্যৰ ক্ষতি হয়, তেন্তে শীতকালীন (ৰবি) শস্য যেনে সৰিয়হ, ৰঙালাও আৰু আলুৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ে ।
তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে যে এইক্ষেত্ৰত কৃষকসকলে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে । কৃষকসকলেও ঋণ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি মাটিৰ আধা হ'লেও খেতি কৰে । তেওঁ কয়, "সেইবাবেই আমাৰ ঋণৰ চিন্তা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ধানৰ বাবে স্থিৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় । যাৰ ফলত বন বা অপতৃণ গজিব নোৱাৰে । পথাৰত পানী জমা কৰিবলৈ জুন আৰু জুলাই মাহত কৃষকসকলে পথাৰৰ মাজত বোকাৰে আলি নিৰ্মাণ কৰে । বীজ সিঁচাৰ সময়ত অলপ কম পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু প্ৰকৃত বিকল্প এতিয়াও নাই ।
জৈৱিক কৃষক হিচাপে অসমৰ কৃষকে উৎপাদনৰ ব্যয় বেছি হ'লেও পৰম্পৰাগত পদ্ধতি অনুসৰণ কৰে । তেওঁলোকৰ খৰচে চপোৱাৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু মূল্য শৃংখলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তেওঁলোকে কয় যে শস্যৰ প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি (কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু প্ৰটিন) সুৰক্ষিত কৰাটোৱেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
লগতে পঢ়ক :
গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলৰ পৰা নাতিশীতোষ্ণলৈ সলনি হৈছে বতৰ, ধান খেতি-খাদ্য সুৰক্ষালৈ ভাবুকি