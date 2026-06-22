চাকৰিৰ লগতে সপোনৰ ব্যৱসায় : উজানবজাৰত জনপ্ৰিয় চকলেট পাস্তা

চাকৰিৰ লগতে সপোনৰ ব্যৱসায় : উজানবজাৰত জনপ্ৰিয় চকলেট পাস্তা
মাষ্টাৰ চেফৰ মঞ্চৰ পৰা পদপথলৈ, গুৱাহাটীত ভাইৰেল হৈ পৰিছে চকলেট পাস্তা । ইয়াৰ আঁৰত থকা দম্পতীৰ মনৰ কথাৰে ।
Published : June 22, 2026 at 8:48 PM IST
গুৱাহাটী : চকলেটৰ মিঠা সোৱাদ আৰু পাস্তাৰ অভিনৱ সংমিশ্ৰণে গুৱাহাটীত সৃষ্টি কৰিছে এক নতুন খাদ্যৰ ধাৰা । মহানগৰীৰ এক দম্পতীয়ে বাহনৰ ডিকিতেই সৰু ফুড ষ্টল স্থাপন কৰি ৰাইজক এই ব্যতিক্ৰমী সোৱাদ বিলাইছে । তেওঁলোকৰ 'চকলেট পাস্তা' এতিয়া খাদ্যৰসিকৰ প্ৰিয় হৈ পৰিছে । সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল এই চকলেট পাস্তা । নতুন আৰু ব্যতিক্ৰমী এই খাদ্য বিশেষকৈ শিশু আৰু যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ লাভ কৰাৰ পিছত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যাও ।
গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসিন্দা দেৱজিৎ দাস আৰু প্ৰিয়া দাসে ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰাৰ ওপৰিও আজৰি সময়ত নতুন নতুন খাদ্য সম্ভাৰেৰে গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত এমাহ ধৰি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি লৈ যোৱা খাদ্যবোৰ তেওঁলোকে উজানবজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ সন্মুখত নিজৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ ডিকিতে ষ্টল লগাই বিক্ৰী কৰে । তেওঁলোকৰ এই প্ৰয়াস দেখি বিভিন্নজনে উৎসাহিত হৈ এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় ।
এই ব্যৱসায় সন্দৰ্ভত প্ৰিয়া দাসে কয়, "আমি খাদ্য এনেদৰে বাহনত আনি বিক্ৰী কৰাৰ আগতীয়াকৈ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল । মোৰ স্বামীয়ে মোক এদিন হঠাৎ ক'লে যে চকলেট পাস্তা বিক্ৰী কৰো বলা । তেতিয়া মই হ'ব বুলি কৈ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো । পিছদিনা ঘৰত সামগ্ৰীবোৰ প্ৰস্তুত কৰি বাহনত লৈ জয়ানগৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিলো । কিন্তু তাত জিএমচিয়ে বহিবলৈ নিদিয়াত আমি সেইদিনাই উজানবজাৰলৈ আহিলো । প্ৰথম দিনাই গ্ৰাহকৰ খুব ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছিলো । সেইদিনাই যি আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়াৰ পৰা এইদৰে বিক্ৰী কৰি আছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা । আমাৰ ষ্টলত প্ৰথমতে আমি চকলেট পাস্তা বিক্ৰী কৰিছিলো । এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ খাদ্যৰ তালিকা বৃদ্ধি কৰিছো । এতিয়া আমাৰ ষ্টলত চকলেট পাস্তাৰ উপৰিও বানানা পুডিং, ৰাছিয়ান চালাড আৰু পাইনেপল (আনাৰস) আইচ টী পোৱা যায় । আমি দুয়ো সপ্তাহটো ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰো । শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে খাদ্য বিক্ৰী কৰো । আমাৰ দৈনিক প্ৰায় ৪০ প্লেট খাদ্য বিক্ৰী হয় । আমাৰ খাদ্যবোৰ ৬০-৮০ টকালৈ বিক্ৰী কৰি আছো । গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি খুব ভাল পাইছো ।"
প্ৰিয়া দাসে জনোৱা মতে ২০২৪ চনত তেওঁ ভাৰতৰ এক জনপ্ৰিয় টিভি শ্ব' 'মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়া'ৰ অডিচন দিছিল । য'ত তেওঁৰ চকলেট পাস্তাই বিচাৰক আৰু আনসকলৰ বিশেষ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল । তেওঁ কয়, "২০২৪ চনত মই মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াৰ অডিচন দিছিলো । তাত মই চকলেট পাস্তা লৈ গৈছিলো । চকলেট পাস্তা বিচাৰকে খুব পছন্দ কৰিছিল । তদুপৰি সাধাৰণতে পাস্তা নিমখীয়া বা ক্ৰিমী হয় কিন্তু চকলেট পাস্তা কোনেও ভাবিবও নোৱাৰে । মই বনোৱা চকলেট পাস্তা মোৰ বন্ধু, পৰিয়ালৰ লোক সকলোৱে ভালপায় । সেয়েহে চকলেট পাস্তা বজাৰলৈ উলিয়াই আনিলো ।"
পত্নীক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা দেৱজিৎ দাসে কয়, "অসমীয়া মানুহখিনি এনেদৰে ওলাই আহি ব্যৱসায় কৰক । চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । যাতে নিৱনুৱাসকলে কৰ্ম সংস্থাপন পায় ।" তেওঁ লগতে চৰকাৰক আহ্বান জনাই কয়, "হঠাৎ যাতে পদপথৰ দোকানবোৰ উঠাই নিদিয়ে । কাৰণ বহুত সপোন লৈ তেওঁলোক ওলাই আহে ।"
চাকৰি আৰু ব্যৱসায় দুয়োটাই সমানে চলাই নিয়া এই দম্পতীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসে এতিয়া বহু যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । বাহনৰ ডিকিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সপোনে হয়তো এদিন গুৱাহাটীৰ খাদ্যৰ ব্যৱসায়ত নতুন পৰিচয় লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
লোকগীতৰ চৰ্চাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি বঁটা লাভ মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ