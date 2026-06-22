ETV Bharat / state

চাকৰিৰ লগতে সপোনৰ ব্যৱসায় : উজানবজাৰত জনপ্ৰিয় চকলেট পাস্তা

মাষ্টাৰ চেফৰ মঞ্চৰ পৰা পদপথলৈ, গুৱাহাটীত ভাইৰেল হৈ পৰিছে চকলেট পাস্তা । ইয়াৰ আঁৰত থকা দম্পতীৰ মনৰ কথাৰে ।

Chocolate pasta success story
চাকৰিৰ লগতে সপোনৰ ব্যৱসায় : উজানবজাৰত জনপ্ৰিয় চকলেট পাস্তা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 8:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : চকলেটৰ মিঠা সোৱাদ আৰু পাস্তাৰ অভিনৱ সংমিশ্ৰণে গুৱাহাটীত সৃষ্টি কৰিছে এক নতুন খাদ্যৰ ধাৰা । মহানগৰীৰ এক দম্পতীয়ে বাহনৰ ডিকিতেই সৰু ফুড ষ্টল স্থাপন কৰি ৰাইজক এই ব্যতিক্ৰমী সোৱাদ বিলাইছে । তেওঁলোকৰ 'চকলেট পাস্তা' এতিয়া খাদ্যৰসিকৰ প্ৰিয় হৈ পৰিছে । সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল এই চকলেট পাস্তা । নতুন আৰু ব্যতিক্ৰমী এই খাদ্য বিশেষকৈ শিশু আৰু যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ লাভ কৰাৰ পিছত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যাও ।

গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসিন্দা দেৱজিৎ দাস আৰু প্ৰিয়া দাসে ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰাৰ ওপৰিও আজৰি সময়ত নতুন নতুন খাদ্য সম্ভাৰেৰে গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত এমাহ ধৰি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি লৈ যোৱা খাদ্যবোৰ তেওঁলোকে উজানবজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ সন্মুখত নিজৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ ডিকিতে ষ্টল লগাই বিক্ৰী কৰে । তেওঁলোকৰ এই প্ৰয়াস দেখি বিভিন্নজনে উৎসাহিত হৈ এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় ।

গাড়ী ডিকিতে ব্যতিক্ৰমী খাদ্য বিক্ৰী কৰি সফল গুৱাহাটীৰ দম্পতী (ETV Bharat)

এই ব্যৱসায় সন্দৰ্ভত প্ৰিয়া দাসে কয়, "আমি খাদ্য এনেদৰে বাহনত আনি বিক্ৰী কৰাৰ আগতীয়াকৈ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল । মোৰ স্বামীয়ে মোক এদিন হঠাৎ ক'লে যে চকলেট পাস্তা বিক্ৰী কৰো বলা । তেতিয়া মই হ'ব বুলি কৈ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো । পিছদিনা ঘৰত সামগ্ৰীবোৰ প্ৰস্তুত কৰি বাহনত লৈ জয়ানগৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিলো । কিন্তু তাত জিএমচিয়ে বহিবলৈ নিদিয়াত আমি সেইদিনাই উজানবজাৰলৈ আহিলো । প্ৰথম দিনাই গ্ৰাহকৰ খুব ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছিলো । সেইদিনাই যি আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়াৰ পৰা এইদৰে বিক্ৰী কৰি আছো ।"

Chocolate pasta success story
প্ৰিয়া-দেৱজিতৰ ষ্টলত উপলব্ধ বিভিন্ন খাদ্য (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা । আমাৰ ষ্টলত প্ৰথমতে আমি চকলেট পাস্তা বিক্ৰী কৰিছিলো । এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ খাদ্যৰ তালিকা বৃদ্ধি কৰিছো । এতিয়া আমাৰ ষ্টলত চকলেট পাস্তাৰ উপৰিও বানানা পুডিং, ৰাছিয়ান চালাড আৰু পাইনেপল (আনাৰস) আইচ টী পোৱা যায় । আমি দুয়ো সপ্তাহটো ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰো । শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে খাদ্য বিক্ৰী কৰো । আমাৰ দৈনিক প্ৰায় ৪০ প্লেট খাদ্য বিক্ৰী হয় । আমাৰ খাদ্যবোৰ ৬০-৮০ টকালৈ বিক্ৰী কৰি আছো । গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি খুব ভাল পাইছো ।"

Chocolate pasta success story
মাষ্টাৰচেফৰ মঞ্চৰ পৰা পদপথলৈ প্ৰিয়া দাসৰ সফল যাত্ৰা (ETV Bharat)

প্ৰিয়া দাসে জনোৱা মতে ২০২৪ চনত তেওঁ ভাৰতৰ এক জনপ্ৰিয় টিভি শ্ব' 'মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়া'ৰ অডিচন দিছিল । য'ত তেওঁৰ চকলেট পাস্তাই বিচাৰক আৰু আনসকলৰ বিশেষ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল । তেওঁ কয়, "২০২৪ চনত মই মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াৰ অডিচন দিছিলো । তাত মই চকলেট পাস্তা লৈ গৈছিলো । চকলেট পাস্তা বিচাৰকে খুব পছন্দ কৰিছিল । তদুপৰি সাধাৰণতে পাস্তা নিমখীয়া বা ক্ৰিমী হয় কিন্তু চকলেট পাস্তা কোনেও ভাবিবও নোৱাৰে । মই বনোৱা চকলেট পাস্তা মোৰ বন্ধু, পৰিয়ালৰ লোক সকলোৱে ভালপায় । সেয়েহে চকলেট পাস্তা বজাৰলৈ উলিয়াই আনিলো ।"

গাড়ী ডিকিতে ব্যতিক্ৰমী খাদ্য বিক্ৰী কৰি সফল গুৱাহাটীৰ দম্পতী (ETV Bharat)

পত্নীক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা দেৱজিৎ দাসে কয়, "অসমীয়া মানুহখিনি এনেদৰে ওলাই আহি ব্যৱসায় কৰক । চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । যাতে নিৱনুৱাসকলে কৰ্ম সংস্থাপন পায় ।" তেওঁ লগতে চৰকাৰক আহ্বান জনাই কয়, "হঠাৎ যাতে পদপথৰ দোকানবোৰ উঠাই নিদিয়ে । কাৰণ বহুত সপোন লৈ তেওঁলোক ওলাই আহে ।"

Chocolate pasta success story
গাড়ী ডিকিতে ব্যতিক্ৰমী খাদ্য বিক্ৰী কৰি সফল গুৱাহাটীৰ দম্পতী (ETV Bharat)

চাকৰি আৰু ব্যৱসায় দুয়োটাই সমানে চলাই নিয়া এই দম্পতীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসে এতিয়া বহু যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । বাহনৰ ডিকিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সপোনে হয়তো এদিন গুৱাহাটীৰ খাদ্যৰ ব্যৱসায়ত নতুন পৰিচয় লাভ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :

লোকগীতৰ চৰ্চাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি বঁটা লাভ মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ

TAGGED:

CHOCOLATE PASTA
চকলেট পাস্তা
ফুড ষ্টল
মাষ্টাৰ চেফ
THE FOODIE COUPLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.