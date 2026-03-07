নাৰী দিৱস ২০২৬ঃ ঘৰতে কুকুৰাৰ কণী উৎপাদনৰে বজাৰ দখলৰ চেষ্টা ছবি বুঢ়াগোহাঁইৰ
কিমান আৰু বহিঃ ৰাজ্য়ৰ আমদানিকৃত কণী খাব ? লেঙেৰীৰ মহিলাই দেখুৱাইছে কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন
Published : March 7, 2026 at 6:40 PM IST
মৰাণ: বহিঃৰাজ্যৰ পৰা নিতৌ অসমলৈ আমদানি কৰা হয় লাখে লাখে কণী । অসমত দৈনিক প্ৰয়োজনীয় কণীৰ তুলনাত উৎপাদন তেনে সীমিত । অসমত বৰ্তমান কুকুৰা কণী উৎপাদনো হ'ব পাৰে অতি লাভজনক ব্যৱসায় । বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কণী উৎপাদনে বহুতৰ বাবে মুকলি কৰিব স্বাৱলম্বিতাৰ পথ ।
অসমত আছে কণীৰ লাভজনক বজাৰ । এই কথা উপলব্ধি কৰিয়েই ছবী বুঢ়াগোহাঁ নামৰ এগৰাকী মহিলাই ঘৰতে কুকুৰা কণী উৎপাদন কৰি বজাৰ দখল কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লেঙেৰী আঘোণীবাৰীৰ ছবি বুঢ়াগোহাঁইয়ে দেখুৱাইছে কৰ্ম-সংস্কতিৰ নিদৰ্শন । উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ চৌহদতে লেয়াৰ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰি এতিয়া নিতৌ প্ৰায় ১০০০ কণী বজাৰলৈ দিবলৈ সক্ষম হৈছে । যি সময়ত চৰকাৰে মহিলা উদ্যমিতা আৰু মহিলা সকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে তেনে সময়তে নিজৰ কৰ্ম-সংস্কৃতিৰে নিদৰ্শন দেখুৱাইছে এইগৰাকী মহিলাই ।
ইউটিউবত দেখি আৰম্ভ হৈছে চিন্তা:
ছবি বুঢ়াগোহাঁই নামৰ উদ্যমী মহিলাগৰাকীৰ লেয়াৰ কুকুৰা কণী উৎপাদন কৰা ফাৰ্মত আমি উপস্থিত হৈ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰাত তেওঁ কয়, "২০২১ চনত আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মখনত বৰ্তমান ১০০০ কুকুৰা আছে । কণী এনেকৈ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰিব পাৰে বুলি ইউটিউবত প্ৰথম দেখিছিলো । মোৰ নিজৰ দোকান আছিল । বাহিৰৰ পৰা অহা কণীসমূহ বহুত বেয়া থাকে, বিভিন্ন ভেজাল থাকে । বহুত দিনলৈ থাকিলে বেয়া হৈছিল । সেয়ে নিজে কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলো ।"
কণী বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাই কোনো সমস্যা :
ইউটিউবত কণী উৎপাদন কৰা দেখি উৎসাহিত হোৱা ছবি বুঢ়াগোহাঁই এতিয়া সফল ব্যৱসায়ী । তেওঁ কয়, "বৰ্তমান ফাৰ্মত ১০০০ লেয়াৰ কুকুৰা আছে আৰু দৈনিক ৯০০ৰো অধিক কণী উৎপাদন হয় । উৎপাদিত কণীসমূহ ওচৰৰ সকলো দোকানলৈ নিয়ে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এটা কণী গুদামলৈ ঘৰৰ পৰাই লৈ যায়হি। কেতিয়াবা নিজেই গৈ দোকানত দি আহিব লগা হয় । কণী বিক্ৰী কৰা ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা হোৱা নাই । কণী বজাৰত দিবলৈ জোৰা নমৰে ।"
কিমান মূলধন খৰচ হৈছিল ?
কণী উৎপাদনৰ বাবে লেয়াৰ কুকুৰাসমূহৰ প্ৰথম পশ্চিম বংগৰ পৰা অনা হৈছিল যদিও পাছত গুৱাহাটীৰ পৰাই অনা হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে । কণী উৎপাদনৰ এই ফাৰ্মখন কৰিবলৈ কিমান মূলধন খৰচ হৈছিল সেই সম্পৰ্কে ছবি বুঢ়াগোহাঁইয়ে কয়, "কুকুৰা অনা, ফাৰ্ম ঘৰ বনোৱা সকলো কৰি কণী উৎপাদন হোৱালৈ ছয় লাখ টকা খৰচ হৈছিল । ফাৰ্মত সকলো কাম নিজেই কৰো । প্ৰয়োজন হ'লে স্বামী আৰু ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাই সময় উলিয়াই সহায় কৰে ।"
নতুন প্ৰজন্মক কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম কৰিবলৈ আহ্বান :
কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম কৰিব পাৰিলে অতি লাভৱান হ'ব পাৰি । ছবি বুঢ়াগোহাঁইয়ে লগতে কয়, "মহিলা সকলৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকলে এইদৰে কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম কৰিবলে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে ভালদৰে লাভাম্বিত হ'ব পাৰিব । বাহিৰৰ পৰা অহা কণীতকৈ ইয়াত উৎপাদিত কণী বেছি স্বাদযুক্ত । বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তা কৰিব লগা কাৰণ নাই । কণীৰ এখন ভাল বজাৰ আছে । আমি এই ফাৰ্ম কৰি পৰিয়ালটো ভালদৰে চলিব পৰা হৈছো ।"
কেনেকৈ কৰা হয় কুকুৰা সমূহৰ চিকিৎসা:
ছবি বুঢ়াগোহাঁইক কণী উৎপাদন ফাৰ্ম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ স্বামীয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত কৰাই নহয়, সহায় সহযোগিতাও কৰে । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে । সেয়ে উদ্যমী মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সৈতে এই বিষয়ে জানিব বিচাৰত তেওঁ কয়, "ফাৰ্মত তেওঁ কৰিব নোৱাৰা কাম বিলাক মই সময় উলিয়াই কৰি দিও । প্ৰায় সমূহ কাম তেওঁ নিজেই কৰে । ফাৰ্মৰ কুকুৰা বিলাকৰ চিকিৎসাৰ সকলো কাম প্ৰায়ে আমি নিজেই কৰো চিকিৎসকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ । আমি আজিলৈকে ক'তো প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও দেখি দেখি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । এই ক্ষেত্ৰত আমি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছো ।"
অসমীয়া মহিলাৰ এই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সংকল্প অন্য় বহুতৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ৷